मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील
मुरादाबाद के बाद बरेली में बैंड संचालकों का खोजा जा रहा धर्म; बॉयकाट की अपील

Opposition to Muslim Bands in UP: मुरादाबाद के बाद बरेली भी मुस्लिम बैंड वालों का हिंदूवादी संगठनों ने बॉयकाट करने की मांग की है. आरोप है कि बहुसंख्यक समाज से जुड़े हुए नामों का इस्तेमाल करने से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचती है. दूसरी तरफ मुस्लिम बैंड संचालकों का कहना है कि इसके पीछे गलत मंशा नहीं है बल्कि आस्था और व्यवसाय के लिए किया जाता है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Aug 26, 2025, 05:10 PM IST

बरेली में मुस्लिम बैंड मालिकों पर विवाद
बरेली में मुस्लिम बैंड मालिकों पर विवाद

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समुदाय के रोजगार का बॉयकाट कर उन्हें आर्थिक तौर पर हाशिये पर धकेलने की कथित साजिश चल रही है. बीते दिनों अयोध्या में महाकुंभ में और फिर कांवड़ यात्रा के दौरान मुस्लिम दुकानदारों के बहिष्कार करने का ऐलान किया गया था. वहीं, अब मुस्लिम बैंड वालों के खिलाफ भी हिंदू संगठनो ने मोर्चा खोल दिया है और उनका बहिष्कार करने की मांग की है. 

बीते दिनों मुरादाबाद के बाद अब बरेली में भी कई ऐसे बैंड सामने आए हैं जो शादियों में बजने वाले बैंड कारोबार में हिंदू नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि वे मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते हैं. यह बैंड सालों से ऐसा कर रहे हैं और शादी समेत दूसरे फंक्शन में उन्हें बुलाने वालों को भी पता होता है. हालांकि, अब इसको लेकर हिंदू संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. दूसरी तरफ मुस्लिम बैंड मालिकों का कहना है कि इन नामों के पीछे उनकी अपनी आस्था है न कि किसी को धोखा देने की मंशा है. 

धर्म विशेष का नाम रखने के पीछे गलत मंशा नहीं!

बरेली के सुभाष नगर क्षेत्र में 'हिंदू महाराष्ट्र बैंड' के नाम से बैंड चलाने वाले इमामुद्दीन भी लंबे समय से यही काम कर रहे हैं. लोग उन्हें 'अमन' के नाम से जानते हैं और यह नाम उन्होंने बचपन में रख लिया था. क्षेत्र में भी वह इसी नाम से जाने जाते हैं. इमामुद्दीन से जब 'अमन' नाम को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने साफगोई से स्वीकार किया कि उनका नाम इमाद्दीन है. वह नाई की दुकान भी चलाते हैं और उन्होंने बैंड का नाम काम मिलने और दूसरे सदस्यों की आस्था की बुनियाद पर रखा है.

इसी तरह बदायूं रोड पर स्थित सूरज बैंड को चलाने वाले साजिद हुसैन ने कहा कि सूरज कोई धर्म-विशेष नाम नहीं है. साजिद हुसैन भी बैंड बजाने का कारोबार करते हैं. उन्होंने कहा कि सूरज नाम किसी धर्म विशेष से जुड़ा हुआ नहीं है, सूरज तो सबका है. उन्होंने मुस्कराते हुए कहा कि  उनका मकसद किसी को धोखा देने का इरादा नहीं बल्कि पूरी ईमानदारी से अपना काम करना है.

सूरज और अशोक नामों पर भी है आपत्ति!

बरेली के ही शाहिद हुसैन ने भी बैंड का नाम विशेष है. इसको लेकर हिंदूवादी संगठनों को आपत्ति है. इसकी वजह है शाहिद हुसैन के बैंड का नाम 'अशोक बैंड' है. शाहिद का कहना है कि उन्होंने बैंड का नाम इसलिए ऐसा रखा ताकि सभी वर्गों की बारातों में उन्हें मौका मिल सके. उन्होंने कहा कि  "हमें हिंदू देवी-देवताओं से भी लगाव है, अगर मैं ने यह नाम रख भी लिया तो इसमें गलत क्या है?"

जी मीडिया की पड़ताल में सामने आया कि इन मुस्लिम बैंड संचालकों ने बैंड का नाम हिंदू भावनाओं को आहत करने के लिए नहीं बल्कि काम की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए रखा है. यह नाम सालों से हैं, इनमें कई मुस्लिम बैंड संचालकों का कारोबार सालों पुराना है. बैंड संचालकों का कहना है कि मुस्लिम समुदाय के खिलाफ किए जा रहे प्रोपैगेंडा की वजह से कई बार उन्हें काम नहीं मिलता है, खासकर जबसे हिंदूवादी संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है. 

मुरादाबाद पुलिस सुना चुकी है नाम हटाने का फरमान

बता दें, हालिया दिनों मुरादाबाद में पुलिस ने मुस्लिम समुदाय के बैंड संचालकों से अपने बैंड के नामों से हिंदू देवी-देवताओं के नाम हटाने फरमान सुनाया था. पुलिस ने यह आदेश शैबी शर्मा नाम के एक शख्स के जरिये सीएम पोर्टल पर मिली शिकायत के बाद दिया था. इस आदेश में पुलिस ने कहा कि था कि मुस्लिम बैंड संचालक 'मां दुर्गा, शिव बैंड' जैसे हिंदू धार्मिक नामों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं. ऐसे में वह इन नामों का इस्तेमाल न करें.

ये भी पढ़ें: क्या रोनाल्डो ने अपना लिया इस्लाम; मुसलमानों की तरह दुआ मांगने की वीडियो वायरल!

 

