Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3094609
Zee SalaamIndian Muslimगरीब मुस्लिम बेटी के PM आवास के निर्माण पर बवाल, हिंदूवादी संगठनों की एंट्री से बढ़ा तनाव!

गरीब मुस्लिम बेटी के PM आवास के निर्माण पर बवाल, हिंदूवादी संगठनों की एंट्री से बढ़ा तनाव!

Muslim Discrimination in Uttar Pradesh: सोनभद्र के ओबरा क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान निर्माण को लेकर दो समुदायों में विवाद हो गया. मुस्लिम पक्ष का कहना है कि निर्माण सरकारी स्वीकृति पर हो रहा था, जबकि विरोध के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा. राजस्व विभाग ने जमीन को आबादी की बताते हुए जांच की बात कही है. विवाद की सूचना मिलते ही मौके पर हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी नेताओं के पहुंचते ही तनाव बढ़ गया.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 01, 2026, 07:56 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक एआई तस्वीर
प्रतीकात्मक एआई तस्वीर

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जमीन को लेकर चल रहे विवाद एक बार फिर चर्चा में हैं. दुद्धी के बाद अब ओबरा क्षेत्र में जमीन के स्वामित्व और कब्जे को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई. मामला डीह बाबा मंदिर के पास स्थित जमीन से जुड़ा है, जहां निर्माण कार्य को लेकर विरोध के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

यह घटना ओबरा कोतवाली क्षेत्र के तहत नगर पंचायत भलुआ टोला, पानी टंकी के पास की है. यहां डीह बाबा मंदिर के नजदीक मौजूद जमीन पर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान का निर्माण शुरू किया गया. निर्माण का विरोध स्थानीय आदिवासियों ने किया, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए.

आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह जमीन डीह बाबा की परंपरागत पूजा स्थल की है और वे सालों से यहां पूजा-पाठ करते आ रहे हैं. उनका दावा है कि इस भूमि पर उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा भी मिला हुआ है. इसी आधार पर उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया और इसे अवैध कब्जा बताया. स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर निर्माण करा रहा है, वह आबादी की जमीन है और इसको आदिवासी समुदाय के लोग बेवजह तूल दे रहे हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने पुलिस को बताया कि जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा था, वह किसी मंदिर की जमीन नहीं है. उनका कहना है कि उनकी बेटी बेहद गरीब है, जिसकी शादी ओबरा क्षेत्र में हुई थी. उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधिवत रूप से आवास स्वीकृत हुआ था. उसी सरकारी स्वीकृति के आधार पर मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे अचानक विरोध के चलते रुकवा दिया गया.

विवाद बढ़ता देख डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर ओबरा करमा चौकी इंचार्ज विष्णु प्रभा सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में लिया. दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया. पुलिस ने शांति भंग और बलवा की धाराओं में एक दर्जन से ज्यादा लोगों का चालान कर दिया है.

इस बीच मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी ओबरा कोतवाली पहुंच गए, जिससे माहौल और संवेदनशील हो गया. पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा.

राजस्व विभाग का कहना है कि विवादित भूमि फिलहाल आबादी के नाम पर दर्ज है और अभी वहां किसी का वैध कब्जा दर्ज नहीं है. विभाग के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी और बिना जांच किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: Budget 2026: बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, भारत में गुस्सा…फिर भी मोदी सरकार ने खोला खजाना

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

UP NewsSonbhadra Newsmuslim news

Trending news

UP News
गरीब मुस्लिम बेटी के PM आवास के निर्माण पर बवाल, हिंदू संगठनों की एंट्री से तनाव!
Union Budget 2026-27
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा, भारत में गुस्सा…फिर भी मोदी सरकार ने खोला खजाना
Union Budget 2026-27
मोदी सरकार ने जनता के विरोध के बावजूद इन मुस्लिम देशों के लिए खोला खजाना!
Akhtarul Iman
गालियाँ खाकर भी 'अज़ान' वाले बयान पर कायम हैं बिहार के AIMIM प्रमुख अख्तरुल ईमान
muslim news
इस्लाम कबूल करना पड़ा महंगा, गुंबद निर्माण पर ग्रामीणों का विरोध, चला बुलडोजर
Union Budget 2026-27
Budget के नाम पर बदनाम मुसलमान; जब अल्पसंख्यक 6 हैं, तो बहस एक पर क्यों
muslim news
बजरंग दल से मुस्लिम दुकानदार को बचाने वाले विजय गिरफ्तार, समर्थन में उतरा ये राजपूत
Union Budget 2026
Budget 2026: मुसलमानों के लिए राहत पैकेज या उम्मीदों पर फिरा पानी? जानें डिटेल
aligar news
MP रूहुल्लाह मेहदी को AMU में नहीं मिली एंट्री, छात्र चुनाव को लेकर हो रहा प्रदर्शन
Gaza News
Gaza News: दो साल की जंग, दर्द और बेबसी के बाद गाजा को मिली सांस लेने की राह