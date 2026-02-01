गरीब मुस्लिम बेटी के PM आवास के निर्माण पर बवाल, हिंदूवादी संगठनों की एंट्री से बढ़ा तनाव!

Sonbhadra News: उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में जमीन को लेकर चल रहे विवाद एक बार फिर चर्चा में हैं. दुद्धी के बाद अब ओबरा क्षेत्र में जमीन के स्वामित्व और कब्जे को लेकर दो समुदाय आमने-सामने आ गए, जिससे इलाके में कुछ समय के लिए तनाव की स्थिति बन गई. मामला डीह बाबा मंदिर के पास स्थित जमीन से जुड़ा है, जहां निर्माण कार्य को लेकर विरोध के बाद पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा.

यह घटना ओबरा कोतवाली क्षेत्र के तहत नगर पंचायत भलुआ टोला, पानी टंकी के पास की है. यहां डीह बाबा मंदिर के नजदीक मौजूद जमीन पर उस वक्त विवाद खड़ा हो गया, जब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत मकान का निर्माण शुरू किया गया. निर्माण का विरोध स्थानीय आदिवासियों ने किया, जिसके बाद हालात बिगड़ते चले गए.

आदिवासी समुदाय का कहना है कि यह जमीन डीह बाबा की परंपरागत पूजा स्थल की है और वे सालों से यहां पूजा-पाठ करते आ रहे हैं. उनका दावा है कि इस भूमि पर उन्हें वन अधिकार अधिनियम के तहत पट्टा भी मिला हुआ है. इसी आधार पर उन्होंने निर्माण कार्य का विरोध किया और इसे अवैध कब्जा बताया. स्थानीय लोगों का कहना है कि मुस्लिम पक्ष जिस जमीन पर निर्माण करा रहा है, वह आबादी की जमीन है और इसको आदिवासी समुदाय के लोग बेवजह तूल दे रहे हैं.

वहीं, मुस्लिम पक्ष ने पुलिस को बताया कि जिस जमीन पर निर्माण किया जा रहा था, वह किसी मंदिर की जमीन नहीं है. उनका कहना है कि उनकी बेटी बेहद गरीब है, जिसकी शादी ओबरा क्षेत्र में हुई थी. उसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत विधिवत रूप से आवास स्वीकृत हुआ था. उसी सरकारी स्वीकृति के आधार पर मकान का निर्माण कराया जा रहा था, जिसे अचानक विरोध के चलते रुकवा दिया गया.

विवाद बढ़ता देख डायल 112 के माध्यम से पुलिस को सूचना दी गई. मौके पर ओबरा करमा चौकी इंचार्ज विष्णु प्रभा सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचीं और स्थिति को नियंत्रण में लिया. दोनों पक्षों के लोगों को हिरासत में लेकर कोतवाली लाया गया. पुलिस ने शांति भंग और बलवा की धाराओं में एक दर्जन से ज्यादा लोगों का चालान कर दिया है.

इस बीच मामले की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठनों और बीजेपी से जुड़े कुछ कार्यकर्ता भी ओबरा कोतवाली पहुंच गए, जिससे माहौल और संवेदनशील हो गया. पुलिस ने सतर्कता बरतते हुए स्थिति को नियंत्रित रखा.

राजस्व विभाग का कहना है कि विवादित भूमि फिलहाल आबादी के नाम पर दर्ज है और अभी वहां किसी का वैध कब्जा दर्ज नहीं है. विभाग के मुताबिक, जांच पूरी होने के बाद ही विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी और बिना जांच किसी को कब्जा नहीं करने दिया जाएगा. फिलहाल क्षेत्र में शांति बनी हुई है, लेकिन पुलिस और प्रशासन लगातार निगरानी बनाए हुए हैं.

