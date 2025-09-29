Advertisement
UP में 'I Love Muhammad' पर घमासान, मुस्लिम संगठन ने हिंदू त्योहार पर दिया ये बयान

I Love Muhammad Row: उत्तर प्रदेश के कई जिलों में 'I Love Muhammad' पोस्टर और बैनर को लेकर विवाद और झड़पें हुईं. बाराबंकी से भी तनाव की खबर आई. गाजियाबाद समेत कई जिलो में इस तरह के पोस्टर बैनर हिंदूवादी संगठन खोजते दिखाई पड़े. इसके बाद ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने प्रेस कान्फ्रेंस कर मुस्लिम समुदाय को खास संदेश दिया है.

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:22 PM IST

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन
Barabanki News Today: पूरे उत्तर प्रदेश में 'I Love Muhammad' पोस्टर- बैनर को लेकर उहापोह की स्थिति बनी हुई है. कानपुर में पुलिस की कार्रवाई शुरू हुआ विरोध यूपी के साथ दूसरे प्रदेशों में पहुंच गया. कई जिलों से झड़पें और बवाल की खबरें सामने आईं, कहीं पोस्टर फाड़ने पर हंगामा हुआ तो कहीं पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा. इसी बीच बाराबंकी से भी विवाद की खबर आई है. 

इन घटनाओं के बाद ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन का बड़ा बयान सामने आया है. वसीम राईन ने सभी मुसलमानों से अमन-चैन और शांति बनाए रखने की अपील की है. बाराबंकी में वसीम राईन ने कहा कि मैं प्रदेश के सभी मुसलमान भाइयों से गुजारिश करता हूं कि अमन और भाईचारा बनाए रखें. 

वसीम राईन ने कहा, "इस समय हमारे हिंदू भाइयों का बड़ा त्यौहार चल रहा है. हमारा फर्ज है कि उनकी खुशियों में किसी तरह की कोई दिक्कत न आए. हम लोगों ने पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से यही सीखा है कि हमारे पड़ोसी को हमारी वजह से कोई तकलीफ न हो." उन्होंने कहा कि ऐसे में इस मौके पर हमें वही रास्ता अपनाना है.

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने आगे कहा कि हाल ही में 12 रबी-उल-अव्वल के मौके पर पूरे प्रदेश में जुलूस निकाला गया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम की याद में खुशी का इजहार किया गया. इस दौरान हमारे हिंदू भाइयों का भी सहयोग रहा और किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई. उसी तरह अब हमारी भी जिम्मेदारी है कि उनके त्योहार में कोई परेशानी न आए और अमन कायम रहे. उन्होंने कहा, "इस्लाम का असल मकसद भी यही है कि अमन और चैन बरकरार रहे."

वसीम राईन ने 'I Love Muhammad' नाम से चल रहे पोस्टर और विवादित ट्रेंड पर कहा कि अगर हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम से सच्चे प्यार का इजहार करना है तो अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाकर करें. इस तरह के ट्रेंड से सिर्फ माहौल खराब होता है. उन्होंने मुस्लिम समुदाय को सलाह दी कि हमें इनसे बचना चाहिए. 

ऑल इंडिया पसमांदा मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष वसीम राईन ने यह भी कहा कि हिंदुस्तान एक सेक्यूलर देश है. यहां मुसलमान बड़ी शांति और आराम से रह रहा है. शायद किसी मुस्लिम देश में भी उतनी आज़ादी और सुकून न हो जितना हिंदुस्तान में है. उन्होंने कहा, "इसलिए हमें इस माहौल को और बेहतर बनाने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए."

यह भी पढ़ें: पुलिस बोली, देश में लोकतंत्र खत्म कर शरिया कानून लागू करना चाहते थे; धरे गए चार नौजवान!

 

TAGS

UP NewsI Love Muhammad Rowmuslim news

