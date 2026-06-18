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काशी में मुहर्रम पर गंगा जमुनी तहजीब की झलक, हिंदू इलाके में मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से बना रहा ताजिया

Kashi Tazia Procession: मुहर्रम पर भारत में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अद्भुत मिसाल देखने को मिलती है. यहां पर अलग-अलग इलाके में ताजिया का जुलूस निकालने की रिवायत है. इसी तरह का नजारा धर्मनगरी काशी में देखने को मिलती है, जब हिंदू बहुल इलाके में बड़ी संख्या में ताजिए का जुलूस निकाल जाता है. इसमें मुस्लिम समुदाय के साथ दूसरे मजहब के लोग भी पूरे अकीदत के साथ शामिल होते हैं.

Written ByRaihan Shahid
Published: Jun 18, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:06 PM IST
काशी में मुहर्रम पर गंगा जमुनी तहजीब की झलक, हिंदू इलाके में मुस्लिम परिवार 3 पीढ़ियों से बना रहा ताजिया
Image Credit: (प्रतीकात्मक एआई तस्वीर)

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