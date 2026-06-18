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Uttar Pradesh News Today: मुहर्रम का पाक और मुकद्दस महीना शुरू हो चुका है. भारत में इस मौके पर सिर्फ मुसलमान ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में हिंदू, सिख और दूसरे मजहब के लोग भी पूरे अकीदत और ऐहतराम के साथ शामिल होते हैं. देश के कई हिस्सों में इस दौरान गंगा-जमुनी तहजीब की अनोखी झलक देखने को मिलती है, जहां आपसी भाईचारे और रिवायतों का सुंदर संगम नजर आता है.
धर्मनगरी के नाम से मशहूर काशी में मुहर्रम का अनोखा रूप देखने को मिलता है. इस दौरान लोगों मजहब का भेद करना मुश्किल हो जाता है. काशी में यह परंपरा सालों से चली आ रही है. यहां पर ताजिया निर्माण जोरशोर से जारी है, लेकिन सबसे रोचक और मिसाली बात यह कि इस दौरान काशी की ओमकारेश्वर गली भी गुलजार हो जाती है.
दरअसल, काशी की ओमकारेश्वर गली, जो हिंदू बहुल क्षेत्र माना जाता है, वहां इस समय मुहर्रम के ताजिये तैयार किए जा रहे हैं. खास बात यह है कि यहां तीन पीढ़ियों से एक मुस्लिम परिवार इस रिवायत को निभा रहा है और हर साल ताजिया निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाता आ रहा है.
इस बार प्रशासनिक दिशानिर्देशों का पूरा पालन करते हुए ताजिये की ऊंचाई पहले की तुलना में कम रखी गई है. कारीगरों ने बताया कि इस साल ताजिये की ऊंचाई 12 फीट से भी कम रखी जा रही है, ताकि सभी नियमों का पालन सुनिश्चित किया जा सके.
स्थानीय कारीगरों के मुताबिक, वे पूरी सावधानी और परंपरागत तरीके से ताजिया तैयार कर रहे हैं. इसमें बांस की लकड़ी, बकरे का चमड़ा और लेई का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे पारंपरिक स्वरूप बना रहे और धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान हो.
ओमकारेश्वर गली से हर साल मुहर्रम के जुलूस में करीब 20 से 25 ताजिये शामिल होते हैं, जो काशी की साझा संस्कृति और भाईचारे की मिसाल पेश करते हैं. मुस्लिम परिवारों से बातचीत के दौरान यह भी सामने आया कि ताजिया अभी निर्माणाधीन है और इसे पूरा करने में लगभग तीन दिन का समय लगता है.
कारीगरों ने बताया कि वे पूरी मेहनत और लगन के साथ इस काम में जुटे हुए हैं. फिलहाल मौके पर कारीगर लकड़ी की माप लेते हुए और ताजिये को आकार देते हुए नजर आए, जहां पूरी प्रक्रिया परंपरा और आस्था के साथ आगे बढ़ रही है. ताजिये के जुलूस में मुसलमानों के साथ हिंदू भाई भी शामिल होते हैं, और यहां की परंपरा बन चुकी है.