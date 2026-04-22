Kushinagar News: एक मदरसे में परिवार के 6 लोगों को नौकरी; बेटी विदेश में रहकर उठा रही थी वेतन!

Kushinagar Madarsa Muhammadiya faiz Ul Rasool: कुशीनगर के एक सरकारी फंड वाले मदरसे में नियम-कानून को ताक पर रखकर एक पूर्व प्रबंधक ने अपने परिवार के 6 लोगों को न सिर्फ नौकरी पर रखवाया बल्कि विदेश में रह रही अपनी शिक्षक बेटी की गलत तरीके से हाजिरी लगवाकर उसे वेतन भी दिलवा दिया.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में मदरसों पर सरकार की सख्ती के साथ ही वहां फैले भ्रष्टाचार भी सामने आ रहे हैं. कुशीनगर के एक मदरसे में विदेश गई एक शिक्षिका की रोज़ हाजिरी लगने और वेतन उठाने का मामला प्रकाश में आया है. ख़ास बात ये है कि शिक्षिका मदरसा संचालक की बेटी है, इसी वजह से उसके पिता ने नियमों की अनदेखी कर बेटी की हाजरी अप्रूव कर दी.
मामला कुशीनगर के थाना रविन्द्रनगर धूस के फाजिलनगर इलाके के पिपरा कनक के बोदा टोला स्थित मदरसा मुहम्मदिया फैजे रसूल का बताया जा रहा है. इलज़ाम है कि मदरसे का प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी अपनी बेटी तालीमुन निशा,जो उसी मदरसे में शिक्षिका है, और इस वक़्त विदेश में उसका अवैध तरीके से वेतन अप्रूव कर दिया.
बेटी के विदेश जाने से पहले ऑफिसियली तौर पर छुट्टी की इज़ाज़त भी नहीं ली गई थी, और कागजों में उसे हाजिर दिखाकर फरवरी और मार्च 2026 का पूरा वेतन भी निकाल लिया गया.
कुशीनगर जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने अपने औचक निरीक्षण के दौरान इस फर्जीवाड़े को पकड़ने का दावा किया है, जिसके बाद महकमे में हड़कंप मच गया हैं. इस मामले में हैरानी की बात ये भी है कि पकड़े जाने के डर से मुमताज ने बैक-डेट में फर्जी दस्तावेज तैयार किए. बेटी की विदेश यात्रा की इज़ाज़त के लिए 14 फरवरी 2026 की एक फर्जी बैठक दिखाई गई,जबकि प्रार्थना पत्र 7 मार्च का लगाया गया था.
हालांकि, इस मदरसे पर ये कोई पहला आरोप नहीं है, बल्कि पहले भी यहाँ भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं. इलज़ाम है कि नियम-कानून को ताक पर रखकर मदरसे का प्रबंधक मुमताज आलम सिद्दीकी ने पहले खुद प्रबंधक की कुर्सी छोड़ी, और फिर अपने रिश्तेदार को प्रबंधक की कुर्सी पर बैठा कर अपने परिवार के लोगों को नौकरी पर रखा. मुमताज़ पर आरोप है कि प्रबंधक रिश्तेदार को दबाव में लेकर अपनी पत्नी रहमतुन निशा, बेटी नूर सबिरा और बड़े भाई नसीर अहमद को शिक्षक के पद पर तैनात करवा दिया.
अपने साले हियातुल्लाह को भी मदरसे में क्लर्क की नौकरी पर रखवा दिया. 2015 में अपनी दूसरी छोटी बेटी तालीमुन निशा की भी नियुक्ति उसी मदरसे में करा दी. यानी मुमताज़ ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को मदरसे में नौकरी पर रखवा दिया. इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भरत लाल गोंड ने जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही जांच अधिकारी ने मदरसा बोर्ड लखनऊ के रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर प्रबंध समिति को भंग करने की सिफारिश की है. मदरसा के प्रबंधक ने इस मामले में कोई भी बयान देने से मना कर दिया है.
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