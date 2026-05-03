जहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!

नई दिल्ली: भाजपा शासित राज्यों में न सिर्फ अवैध और सरकारी ज़मीन में होने के इलज़ाम में मस्जिद और मजारें ध्वस्त किए जा रहे हैं, बल्कि नई मस्जिदों के निर्माण पर भी एक तरह से अघोषित रोक लगी है. शहरी इलाकों में मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक इमारतों के निर्माण के लिए नगर निकायों से अनुमति ली जाती है, लेकिन इसकी आड़ में गाँव- कस्बों में भी मस्जिद निर्माण पर रोक लगाई जा रही है. किसी के भी आवेदन/शिकायत पर प्रशासन मस्जिद के निर्माण का काम रोक दे रहा है. ताजा मामला कुशीनगर का है, जहां गाँव में बनाई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर रोक दिया है. इस मस्जिद के खिलाफ हिन्दू संगठन से जुड़े किसी शख्स ने शिकायत की थी.

पुलिस के मुताबिक, ये मामला कुशीनगर के तुमकुही राज इलाके के गडहियां का है. यहाँ एक पुरानी गडहिया मस्जिद के टूटने के बाद गाँव के लोग गडहिया मस्जिद की जगह गौसिया मस्जिद का निर्माण करा रहे थे. इसकी शिकायत अरविंद किशोर शाही नाम के एक शख्स ने प्रशासन से की थी. शिकायत के बाद राजस्व टीम ने ये कहते हुए मस्जिद निर्माण का काम रुकवा दिया है कि मस्जिद बिना इज़ाज़त के बनाई जा रही थी. गौसिया मस्जिद की तामीर करवा रहे इस्लाम अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने अवैध निर्माण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. ये इस्लाम अंसारी, वो ही आदमी हैं, जिनके खिलाफ सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से गडहिया मस्जिद और ईदगाह बनाने का इल्ज़ाम लगा था, और दोनों धार्मिक स्थलों को ढहा दिया गया था.

गौरतलब है कि कुछ माह पहले चिंतामन गांव में एक मस्जिद और उससे सटे ईदगाह को तोड़ दिया गया था. मस्जिद और ईदगाह को खुद मुसलमानों ने अपने हाथों से तोड़ दिया था. इलज़ाम था कि मस्जिद और ईदगाह दोनों सरकारी ज़मीन पर बने हैं. इसकी शिकायत एक लोकल बजरंग दल के सदस्य ने की थी. मस्जिद लगभग 20 साल पुरानी थी, लेकिन इसे ग्रामसभा की ज़मीन पर होना बताया गया था. सरकार ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था, और न तोड़ने पर तोड़ने का खर्च वसूल करने का भी निर्देश दिया था। इसलिए गाँव वालों ने मस्जिद और ईदगाह को खुद तोड़ दिया था.

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उसी गाँव में अब एक नई मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसे गाँव के लोगों ने शिकायत कर फिर से रोक लगवा दिया है.

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