Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3203059
Zee SalaamIndian Muslimजहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!

जहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!

Kushinagar News: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के तुमकुही राज इलाके की जिस गडहियां मस्जिद और उससे सटे एक ईदगाह को कुछ माह पहले सरकारी ज़मीन में बताकर तोड़ दिया दिया गया था, उसी गाँव में एक नई मस्जिद की तामीर को फिर से कागज़ात न होने का हवाला देकर रोक दिया गया है. 

Edited By:  Hussain Tabish|Last Updated: May 03, 2026, 08:51 PM IST

Trending Photos

प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

नई दिल्ली: भाजपा शासित राज्यों में न सिर्फ अवैध और सरकारी ज़मीन में होने के इलज़ाम में मस्जिद और मजारें ध्वस्त किए जा रहे हैं, बल्कि नई मस्जिदों के निर्माण पर भी एक तरह से अघोषित रोक लगी है. शहरी इलाकों में मस्जिद या किसी अन्य धार्मिक इमारतों के निर्माण के लिए नगर निकायों से अनुमति ली जाती है, लेकिन इसकी आड़ में गाँव- कस्बों में भी मस्जिद निर्माण पर रोक लगाई जा रही है. किसी के भी आवेदन/शिकायत पर प्रशासन मस्जिद के निर्माण का काम रोक दे रहा है. ताजा मामला कुशीनगर का है, जहां गाँव में बनाई जा रही एक मस्जिद को प्रशासन ने नियमों का हवाला देकर रोक दिया है. इस मस्जिद के खिलाफ हिन्दू संगठन से जुड़े किसी शख्स ने शिकायत की थी.

पुलिस के मुताबिक, ये मामला कुशीनगर के तुमकुही राज इलाके के गडहियां का है. यहाँ एक पुरानी गडहिया मस्जिद के टूटने के बाद गाँव के लोग गडहिया मस्जिद की जगह गौसिया मस्जिद का निर्माण करा रहे थे. इसकी शिकायत अरविंद किशोर शाही नाम के एक शख्स ने प्रशासन से की थी. शिकायत के बाद राजस्व टीम ने ये कहते हुए मस्जिद निर्माण का काम रुकवा दिया है कि मस्जिद बिना इज़ाज़त के बनाई जा रही थी. गौसिया मस्जिद की तामीर करवा रहे इस्लाम अंसारी के खिलाफ प्रशासन ने अवैध निर्माण का मुकदमा भी दर्ज कर लिया है. ये इस्लाम अंसारी, वो ही आदमी हैं, जिनके खिलाफ सरकारी ज़मीन पर अवैध तरीके से गडहिया मस्जिद और ईदगाह बनाने का इल्ज़ाम लगा था, और दोनों धार्मिक स्थलों को ढहा दिया गया था. 

गौरतलब है कि कुछ माह पहले चिंतामन गांव में एक मस्जिद और उससे सटे  ईदगाह को तोड़ दिया गया था. मस्जिद और ईदगाह को खुद मुसलमानों ने अपने हाथों से तोड़ दिया था. इलज़ाम था कि मस्जिद और ईदगाह दोनों सरकारी ज़मीन पर बने हैं. इसकी शिकायत एक लोकल बजरंग दल के सदस्य ने की थी.  मस्जिद लगभग 20 साल पुरानी थी, लेकिन इसे ग्रामसभा की ज़मीन पर होना बताया गया था. सरकार ने इसे तोड़ने का आदेश दिया था, और न तोड़ने पर तोड़ने का खर्च वसूल करने का भी निर्देश दिया था। इसलिए गाँव वालों ने मस्जिद और ईदगाह को खुद तोड़ दिया था.

Add Zee News as a Preferred Source

उसी गाँव में अब एक नई मस्जिद बनाई जा रही थी, जिसे गाँव के लोगों ने शिकायत कर फिर से रोक लगवा दिया है. 

इसे भी पढ़ें: हज किराए में इजाफे पर हो रहा था बवाल; सरकार ने उल्टा जता दिया हाजियों पर अपना एहसान!

 

About the Author
author img
Hussain Tabish

TAGS

Kushinagar NewsGadhiyan mosque DemolishGadahiya Idgah Demolishnew Gausiya mosquestopped gausiya mosque construction

Trending news

Kushinagar News
जहाँ तोड़ी गई थी मस्जिद और ईदगाह, नई मस्जिद के निर्माण पर फिर लगी रोक!
Hajj fare hike
हज किराए में इजाफे पर हो रहा था बवाल; सरकार ने उल्टा जता दिया हाजियों पर अपना एहसान!
Haryana news
मुस्लिम शहद विक्रेता को गांव से किया बाहर, बोला- मुस्लिम है तो शहद में थूका होगा
mp news
भैंस का गोश्त लेकर आ रही थी मुस्लिम महिला; हिंदू संगठनों ने बदसुलूकी कर काटा बवाल!
Delhi news
दिल्ली में फिर उजड़ने का डर! जामिया के पास झुग्गियों पर लटकी डिमोलिशन की तलवार
Gujarat news
वडोदरा दंगा: शमसुद्दीन हत्याकांड में 5 आरोपी बरी, ठगा महसूस कर रहा पीड़ित परिवार!
UP News
Ghaziabad: शोभा यात्रा में मामूली टक्कर से भड़की हिंसा, पत्थरबाजी में कई घायल
Delhi news
उत्तम नगर में घर के बाद अब दुकानों पर मंडराया खतरा, मुस्लिम दुकानों पर लगा ताला!
Telangana NEWS
हज के मुकद्दस सफर से ठीक पहले किसने बढ़ाया किराया? तेलंगाना हज कमेटी ने खोली पोल
Delhi news
JMI हॉस्टल में गूंजा "VC गोबैक" का नारा, छात्रों का विरोध देख भाग निकले VC मजहर आसिफ