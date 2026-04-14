हेडमास्टर मुसलमान था तो मान लिया आरोपी; लेकिन रेप का असली मुजरिम निकला सुरेन्द्र

Kushinager Rape Case: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में एक सरकारी स्कूल के मुस्लिम हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी को 11 अप्रैल को 5 साल की पहली क्लास की छात्रा से रेप के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन जांच में पाया गया कि शिक्षक निर्दोष है, और बच्ची से रेप सुरेंदर सिंह ने किया था, जो बच्ची का परिचित था और उसके घर उसका आना- जाना था.
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नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे आसानी से समझा जा सकता है कि भाजपा शासित इस प्रदेश में मुसलमान होना कितना मुश्किल है! कोई भी अपराध होने पर लोग उस सीन में कहीं भी शामिल मुसलमान को आरोपी मान लेते हैं. और आरोपी ही नहीं, बल्कि मामले की तफ्तीश, कोर्ट- कचहरी, वकील, जिरह, और जज के फैसले से पहले ही उसे मुजरिम मान लिया जाता है.
कुशीनगर में भी ऐसा ही हुआ, जब एक सरकारी प्राथमिक स्कूल के पहली क्लास में पढनी वाली 5 साल की लड़की के साथ रेप हुआ तो उसका गुनहगार उस स्कूल के हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी को मान लिया गया, क्यूंकि वो एक मुसलमान था.
घटना बीते 10 अप्रैल की है. कुशीनगर के तरया सुजान थाना इलाके के विरवट कोन्हवालिया गांव में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल है, जहां एक 5 साल की बच्ची रोज की तरह पढ़ने गई थी, लेकिन उस दिन वो रोज़ना के मामूल से पहले यानी 11.30 बजे ही स्कूल से वापस अपने घर आ गयी. परिजनों ने जब लड़की को देखा तो उसके प्राइवेट पार्ट से खून आ रहा था, और वो घबराई हुई सी थी. वो कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थी. घर वाले उसे फ़ौरन पास के प्राथमिक उपचार केंद ले गए, जहाँ डॉक्टर्स ने उस बच्ची को जिला अस्पताल रेफर कर दिया. जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची के साथ रेप हुआ है. बाद में बच्ची को कुशीनगर मेडिकल कालेज में बेहतर इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया, जहाँ उसकी हालत स्थिर बताई गई.
प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार किया गया था
बच्ची के दादा ने बताया कि बच्ची कुछ भी बोल नहीं पा रही है, इसलिए ये कहना मुश्किल है कि रेप किसने किया? वहीं, बच्ची की बड़ी बहन ने कहा कि बच्ची अपने स्कूल के हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी का नाम ले रही है. बड़ी बहन ने आशंका जाहिर की कि हो सकता है कि हेडमास्टर ने रेप किया हो. इसमें कुछ हिन्दू संगठनों के लोग भी कूद गए. देखते ही देखते गाँव में तनाव फ़ैल गया. लोग नईमुद्दीन को अपराधी माने लगे. पुलिस ने जन दबाव में प्रधानाध्यापक नईमुद्दीन अंसारी को गिरफ्तार कर लिया.
नईमुद्दीन अंसारी बेक़सूर, सुरेन्द्र सिंह निकला असल मुजरिम
पुलिस ने इस मामले को बेहद संजीदगी से लिया. कई टीमों का गठन किया और बारीकी से घटना की जांच शुरू की. जांच के दौरान चौंकाने वाला सच सामने आया. पुलिस जांच में सामने आया कि स्कूल के हेडमास्टर नईमुद्दीन अंसारी बेगुनाह हैं, जबकि इस मामले का असली आरोपी/ मुजरिम सुरेन्द्र सिंह है. सुरेन्द्र सिंह बच्ची के घर आता-जाता था और उसके परिवार का परिचित था. घटना वाले दिन बच्ची जब स्कूल के पास आम के बगीचे में आम चुनने गई थी, तभी आरोपी सुरेन्दर वहां पहुँच गया. उसने बच्ची से जान पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर उसे कहीं लेकर चला गया और इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया. पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है.
पुलिस ने सुरेन्द्र सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, और उसके खिलाफ खिलाफ POCSO एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस की निष्पक्ष जाँच ने इस मामले में एक बेक़सूर शिक्षक को बचा लिया है, और असली मुजरिम को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है.
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