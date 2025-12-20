इश्क़ में शादी का वादा बना गुनाह; मुस्कान और अहमद को जान देकर चुकानी पड़ी कीमत

UP News: लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली क्षेत्र में 17 दिसंबर 2025 को खाली पड़े एक प्लॉट में मिले युवक के शव के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने मृतक की प्रेमिका के भाई और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है.

क्या है पूरा मामला?

सदर कोतवाली पुलिस के मुताबिक, मृतक की पहचान अहमद जहान के तौर पर हुई है. जांच में सामने आया कि अहमद जहान का आरोपी की बहन के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा था. इस रिश्ते की जानकारी होने के बाद प्रेमिका का भाई काफी नाराज चल रहा था और उसने अहमद जहान को रास्ते से हटाने की प्लान बनाया.

अहमद जहान को दिया धोखा

पुलिस ने बताया कि आरोपी ने पहले अहमद जहान को अपनी बहन से शादी की बात करने के बहाने मिलने के लिए बुलाया. तय प्लान के मुताबिक, मौके पर पहुंचते ही आरोपी ने अवैध असलहे से अहमद जहान के सीने से सटाकर गोली मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. वारदात के बाद आरोपी वहां से फरार हो गया.

पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार

मामले की जांच के दौरान पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. उनकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल किया गया अवैध तमंचा और कारतूस भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस का कहना है कि पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ते हुए मामले का खुलासा किया गया है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, प्रेम प्रसंग के चलते की गई यह हत्या पूरी तरह से पूर्व नियोजित थी. फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ जारी है.