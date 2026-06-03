UP News: हज करके लौटे हाजियों का सामान लखनऊ एयरपोर्ट पर चोरी, जमकर हुआ बवाल

Haj 2026: देश और दुनिया भर से लाखों लोग हज करने के लिए सऊदी अरब के मक्का मदीना शहर गए थे. अब, सभी हाजी अपनी ज़ियारत पूरी करने के बाद अपने-अपने वतन लौट रहे हैं. इसी कड़ी में भारत से भी हजारों की संख्या में हज करने गए हाजी अब जियारत करके वतन लौट रहे हैं. इस बीच सऊदी अरब से हज यात्रियों का पहला जत्था आज लखनऊ के चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचा. सऊदी से लखनऊ आने वाले हाजियों ने एयरपोर्ट प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं. हाजियों का आरोप है कि उनके बैग से सामान चोरी हो गए हैं. कई हाजियों के लगेज तक गायब हो गया है. वहीं, कुछ हाजियों ने दावा किया है कि उनके कुछ लगेज के लॉक टूटे हैं और सामान गायब है. इस घटना के बाद एयरपोर्ट में जमकर हंगामा हुआ है. हंगामे के दौरान एक बुजुर्ग हाजी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गए.

उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के रहने वाले अकबर अली ने बताया कि वह अपनी बीवी के साथ हज करके लौटे हैं. लखनऊ हवाई अड्डे पर उनका एक बैग गुम हो गया है. तीन घंटे तक इंतज़ार करने के बाद भी, उन्हें हवाई अड्डा अधिकारियों की ओर से कोई जवाब नहीं मिला. वहीं, कानपुर की एक महिला हाजी ने बताया कि वह सुबह 4:40 बजे फ़्लाइट IX 9062 (Flynas) से लखनऊ हवाई अड्डे पर पहुंचीं. जब उन्हें अपना सामान मिला, तो बैग पर चढ़ा प्लास्टिक का सील पैक हटा दिया गया था. उन्होंने आगे बताया कि बैग में ताला लगा था लेकिन ऐसा लग रहा था कि चेन खोलकर सामान निकाल लिया गया है. जब बैग खोलकर चेक किया तो सिल्वर रिंग, नाक की 2 कील, 5 हिजाब, बच्चों के खिलौने और 6 परफ्यूम समेत कई सामान गायब हो गए थे.

लखनऊ हवाई अड्डे पर हज यात्रियों को बेहद खराब हालात का सामना करना पड़ रहा है। एक महिला यात्री ने बताया कि पाँच चाँदी की अंगूठियाँ, छह परफ्यूम की बोतलें, दो सोने की नथें, पाँच हिजाब और बच्चों के खिलौने चोरी हो गए, लेकिन कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। pic.twitter.com/csS40E63yh Add Zee News as a Preferred Source — तौसीफ आलम (@Tauseefalamzee) June 3, 2026

हाजियों का सामान चोरी

एक दूसरे हाजी ने अपने सामान की तरफ इशारा करते हुए बताया कि उसके बैग का ताला टूटा हुआ था. उसमें इत्र, नमाज की चटाइयां और हिजाब जैसी कई चीजें रखी थीं. एक भी चीज नहीं बची थी. थोड़ी सी भी कीमत या जरूरत की हर चीज़ चोरी हो चुकी थी. यह बेहद शर्मनाक बात है कि तीर्थयात्रियों का सामान ताले तोड़कर ठीक यहीं लखनऊ हवाई अड्डे पर चोरी हो गया. हमने अपनी पूरी हज यात्रा बिना किसी अप्रिय घटना के पूरी की, फिर भी यहां इस तरह के आपराधिक कृत्य हो रहे हैं. वहीं, हबीब नाम के एक हाजी ने बताया कि उसके दो बैग चोरी हो गए. एक मामले में सामान निकालने के लिए ताला तोड़ा गया था. चोरी हुई चीज़ों में इत्र की 14 बोतलें, 3 घड़ियां, 3 चांदी की अंगूठियां, 2 सोने की नथें और 8 नकाब शामिल थे.

1 जून से लौट रहे हैं हाजी

उत्तर प्रदेश के लखनऊ उड़ान स्थल से हज-2026 की वापसी उड़ानों का सिलसिला 1 जून से शुरू हो गया है, जो 17 जून तक चलेगा. चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लौटे हाजियों का स्वागत गुलाब के फूल देकर किया गया. परिवार वालों ने भावुक होकर अपने प्रियजनों को गले लगाया और मुबारकबाद दी. हज से लौटे हाजी रिजवान ने बताया कि सऊदी अरब में गर्मी काफी थी, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी थीं. उन्होंने कहा कि भारत सरकार और हज इंस्पेक्टरों ने काफी सहयोग किया. इस बार मिली डिजिटल वॉच से लोकेशन और संपर्क में काफी आसानी हुई. हाजियों ने काबा के सामने देश की तरक्की और अमन-शांति के लिए दुआ भी की.

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