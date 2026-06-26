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Youm Ashura Procession: यौम-ए आशूरा (10वीं मोहर्रम) के मौके पर देश भर में जुलूस और ताजिया निकाले जा रहे हैं. यौम-ए आशूरा (10वीं मोहर्रम) को लेकर शिया धर्म गुरु मौलाना सैफ अब्बास ने कहा कि आज गम का दिन है, कर्बला की जंग में इमाम हुसैन और उनके जितने साथी शहीद हुए थे, आज हम उन्हें याद करते हैं. उन्होंने उन्होंने कहा कि मोहर्रम के मौके पर लखनऊ में सभी धर्मों के लोग कर्बला तालकटोरा आते हैं, ताजिया रखते हैं और अमन-शांति की राह पर चलते हैं, जिसका पैगाम इमाम हुसैन दे कर गए थे.
उन्होंने कहा चाहे सुन्नी हो शिया हो सभी लोग यह मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से मुहर्रम को लेकर अच्छी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग मोहर्रम मनाते चले आए हैं, उसी तरह मनाएंगे, नई परंपरा से मुहर्रम नहीं मनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि जुलूस लगभग शाम 3:00 बजे यहां पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले इस जुलूस में लखनऊ के लाखों लोग शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ में कर्बला तालकटोरा में हम लोग यहां पर ताजिया रखने आए हैं, मोहर्रम का यौम-ए-आशूरा का दिन है, 10 दिनों से हम लोग घर में ताजिया रखते हैं और आज के दिन हमलोग यहां ताजिया दफनाने के लिए यहां आते हैं
सैफ अब्बास शिया धर्मगुर
अजादारों ने छुरी, जंजीर और ब्लेड से मातम किया, घायलों की गई मरहमपट्टी
वहीं, जालौन के उरई नगर में यौम-ए आशूरा के मौके पर शिया समुदाय ने मातमी जुलूस निकाला. इस जुलूस में "या हुसैन" की सदाओं और नौहाख्वानी के बीच अकीदतमंदों ने मातम किया. जुलूस निर्धारित रास्तों से होकर इमामबाड़े पहुंचा. इस दौरान जुलूस में बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे. जुलूस के दौरान कुछ अकीदतमंदों ने छुरी, जंजीर और ब्लेड से मातम किया. इस मातमी जुलूस में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक ने हिस्सा लिया. सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र पुलिस और प्रशासन संबंधित रास्तों पर मुस्तैद रहा. कार्यक्रम शांतिपूर्वक संपन्न हुआ और जख्मी अजादारों की मरहमपट्टी की गई.