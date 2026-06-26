Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /यौम-ए-आशूरा पर गूंजा या हुसैन, देशभर में निकले मातमी जुलूस

यौम-ए-आशूरा पर गूंजा 'या हुसैन', देशभर में निकले मातमी जुलूस

Youm Ashura Procession: यौम-ए-आशूरा के मौके पर देशभर में शिया समुदाय ने इमाम हुसैन और कर्बला के शहीदों को याद करते हुए जुलूस और मातमी कार्यक्रम आयोजित किए. लखनऊ में मौलाना सैफ अब्बास ने अमन और इंसाफ का संदेश दिया, जबकि उरई में अकीदतमंदों ने मातम कर गम का इजहार किया. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 26, 2026, 02:07 PM IST|Updated: Jun 26, 2026, 02:07 PM IST
यौम-ए-आशूरा पर गूंजा 'या हुसैन', देशभर में निकले मातमी जुलूस
Image Credit: प्रतीकात्मक तस्वीरSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
GCC बैठक के बाद बढ़ा तनाव; ईरान-ओमान के बीच होर्मुज कंट्रोल को लेकर हुई बातचीत
Iran Oman Discussions On Strait Hormuz55 min ago
2
Pride Match Event During Iran Egypt Football Match1 hr ago
3
MJ Akbar On US Iran Talks2 hrs ago
4
muslim news3 hrs ago
5
madhya pradesh news4:01 AM IST