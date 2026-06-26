उन्होंने कहा चाहे सुन्नी हो शिया हो सभी लोग यह मानते हैं कि प्रशासन की तरफ से मुहर्रम को लेकर अच्छी व्यवस्था की गई है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से हम लोग मोहर्रम मनाते चले आए हैं, उसी तरह मनाएंगे, नई परंपरा से मुहर्रम नहीं मनाई जाएगी. उन्होंने बताया कि जुलूस लगभग शाम 3:00 बजे यहां पहुंचेगा. उन्होंने बताया कि इमाम हुसैन की याद में निकाले जाने वाले इस जुलूस में लखनऊ के लाखों लोग शामिल होते हैं. उन्होंने कहा कि लखनऊ में कर्बला तालकटोरा में हम लोग यहां पर ताजिया रखने आए हैं, मोहर्रम का यौम-ए-आशूरा का दिन है, 10 दिनों से हम लोग घर में ताजिया रखते हैं और आज के दिन हमलोग यहां ताजिया दफनाने के लिए यहां आते हैं

सैफ अब्बास शिया धर्मगुर