Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3000296
Zee SalaamIndian Muslim

UP Madarsa Board ने एग्जाम फॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस; प्रिंसिपल्स को खास नसीहत

UP Madarsa Board New Guidelines: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने एग्जाम फॉर्म भरने के लिए गाइडलाइंस जारी की हैं, इसके साथ ही फॉर्म भरने की तारीख और आखिरी तारीख का भी ऐलान किया है. पूरी खबर पढ़ें

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Nov 13, 2025, 02:17 PM IST

Trending Photos

UP Madarsa Board ने एग्जाम फॉर्म के लिए जारी की गाइडलाइंस; प्रिंसिपल्स को खास नसीहत

UP Madarsa Board New Guidelines: यूपी मदरसा शिक्षा बोर्ड ने मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षा 2026 के लिए आवेदन पत्र भरने के लिए डिटेल दिशा-निर्देश जारी किए हैं. सभी जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि मदरसा बोर्ड परीक्षाएं 1 फरवरी से 15 फरवरी 2026 के बीच कराने की तैयारी चल रही है.

आवेदन के लिए गाइडलाइंस

यूपी मदरसा बोर्ड की रजिस्ट्रार अंजना सिरोही ने बताया कि आवेदन प्रक्रिया की सभी तारीखे टाइम टेबल के मुताबिक तय कर दी गई हैं और जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने जिले के सभी मान्यता प्राप्त मदरसों इसके बारे में जनकारी दें.

इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि सभी मान्यता प्राप्त मदरसे अपने छात्रों के ऑनलाइन आवेदन पत्र मदरसा पोर्टल पर तय डेडलाइन के अंदर सब्मिट कर दें. दिशानिर्देशों में यह भी कहा गया है कि आवेदन प्रक्रिया को सार्वजनिक करने के लिए, स्थानीय स्तर पर प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया जाए, ताकि सभी संबंधित संस्थानों और छात्रों को समय पर सूचित किया जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

आवेदन प्रक्रिया के दौरान आने वाली किसी भी तकनीकी या प्रशासनिक कठिनाई की जानकारी तुरंत मदरसा बोर्ड कार्यालय को दी जाए और आवेदन प्रक्रिया की हर हफ्ते रिपोर्ट भेजी जाए. रजिस्ट्रार के मुताबिक ये काम जल्द से जल्द किया जाना चाहिए, और इसमें कोई कोताही नहीं बरती जानी चाहिए.

क्या है फॉर्म भरने की तारीख

उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के टाइम टेबल के मुताबिक, मुंशी, मौलवी और आलिम के एग्जाम फॉर्म तलबा 20 नवंबर, 2025 से भर सकेंगे.  वहीं एग्जाम फीस भरने की आखिरी तारीख 19 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है. 

मदरसा के प्रिंसिपल केदरिए ऑनलाइन मदरसा पोर्टल पर आवेदन पत्र अपलोड करने की अंतिम तिथि 20 दिसंबर है, जबकि इसे लॉक करने की अंतिम तिथि 22 दिसंबर है. इसी प्रकार, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन मदरसा पोर्टल पर परीक्षा फॉर्म का डेटा लॉक करने की अंतिम तिथि 26 दिसंबर, 2025 निर्धारित की गई है.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

UP Madarsa Boardmuslim newshindi news

Trending news

Jamaat e Islami Workshop
जामात-ए-इस्लामी हिंद का पांच दिवसीय वर्कशॉप में मुस्लिम उलेमा को दिया गया खास संदेश
haryana
Haryana Waqf Board का हो पुनर्गठन, HC ने सरकार को दिया 3 महीने का वक्त
Gujarat news
दरगाह पर बुलडोजर चलाने पहुंची गुजरात पुलिस; विरोध करने पर महिला समेत इतने गिरफ्तार
Shiv Sena
दिल्ली बम ब्लास्ट, क्या टारगेट पर होंगे सारे मुसलमान? शिव सेना नेता के बयान पर बवाल
Delhi
Delhi Blast Update: एक और बड़ा खुलासा, शाहीन और आरिफ के जुड़े हुए थे तार!
delhi blast case
Delhi Blast: कानुपर में ATS की बड़ी कार्रवाई, डॉ. परवेज के बाद आरिफ भी गिरफ्तार
Delhi
Delhi Blast: परिवार का इकलौता कमाने वाला शख्स था जुम्मन; लाश से भी महरूम रह गई पत्नी
mp news
मुस्लिम युवकों पर गौरक्षकों का हमला, फिर पुलिस का एक्शन; जांच में निकला भैंस का मांस
madhya pradesh news
नाबालिग भाई-बहन पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप, युवती की शिकायत पर हो जांच शुरू
Deoband
मुसलमान ही आतंकवादी, ये सोच गलत, हिंदू भी पकड़े गए; देवबंद इंस्पेक्टर का Video Viral