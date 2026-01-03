Advertisement
UP Madarsa Board ने जारी किया 2026 का एग्जाम शेड्यूल, फरवरी में शुरू होंगे इम्तिहान

Madarsa Exam Time Table: यूपी मदरसा बोर्ड ने एग्जाम 2026 के लिए टाइम टेबल जारी कर दिया है. पहला एग्जाम 9 फरवरी को होगा और 14 फरवरी को आखिरी एग्जाम कराया जाएगा. पूरी खबर पढ़ने के लिए स्क्रॉल करें.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Jan 03, 2026, 10:13 AM IST

Madarsa Exam Time Table: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद ने सालाना एग्जाम 2026 के लिए अरबी और फारसी सब्जेक्ट्स से संबंधित बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल  जारी कर दिया है. परिषद के जरिए जारी आदेश के मुताबिक मुंशी/मौलवी (सेकेंडरी) और आलिम (सीनियर सेकेंडरी) की परीक्षाएं 9 फरवरी से शुरू होकर 14 फरवरी तक आयोजित की जाएंगी.

परिषद ने क्या कहा?

परिषद के रजिस्ट्रार/निरीक्षक की ओर से जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को भेजे गए लेटर में साफ कहा गया है कि सभी एग्जाम तय प्रोग्राम के मुताबिक दो शिफ्ट्स- सुबह और शाम में कराए जाएंगे. परीक्षा की सब्जेक्ट के हिसाब से डिटेल टाइम टेबल भी पत्र के साथ अटैच कर संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है, ताकि समय रहते सभी जरूरी व्यवस्थाएं पूरी की जा सकें.

9 फरवरी को दीनियात का एग्जाम

जारी कार्यक्रम के मुताबिक 9 फरवरी को दीनियात (शिया/सुन्नी) का एग्जाम होगा. 10 फरवरी को फारसी अदब और अरबी अदब, 11 फरवरी को उर्दू अदब, 12 फरवरी को जनरल इंग्लिश और 13 फरवरी को जनरल हिंदी के एग्जाम आयोजित किए जाएंगे. वहीं 14 फरवरी को मैथ्स, होम साइंस, तर्कशास्त्र एवं दर्शन, सामाजिक विज्ञान, सामान्य विज्ञान, तिब और टाइपिंग सहित अलग-अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के एग्जाम एक साथ कराए जाएंगे.

जल्द किए जाएंगे पूरे इंतेज़ामात

इस मामले में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी नीरज कुमार अग्रवाल ने बताया कि मदरसा शिक्षा परिषद के निर्देशों और शासनादेश के मुताबिक एग्जाम सेंटर्स का को तय किया जाएगा. इसके साथ ही सेंटर मैनेजर्स और क्लास रिव्यूवर की तैनाती, गोपनीय सामग्री की सुरक्षित व्यवस्था, प्रश्नपत्रों का बंटवारा और उत्तर पुस्तिकाओं के संकलन की प्रक्रिया समय से पूरी की जाएगी.

उन्होंने यह भी कहा कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण और ट्रांसपेरेंट बनाना की प्राथमिकता है. इसके साथ ही यह भी सुनिश्चित करना जरूरी है कि नकल न की जाए. परीक्षा संचालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

Sami Siddiqui

