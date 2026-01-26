Advertisement
"संविधान के लिए जान भी कुर्बान..." UP के मदरसों में गर्व से मनाया गया गणतंत्र दिवस

UP Madarsa Republic Day Celebration: उत्तर प्रदेश में मदरसों में गर्व के साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस दौरान मदरसों के मौलाना, मुस्लिम धर्मगुरु और मुस्लिम छात्र-छात्राएं मौजूद रहे. उन्होंने देश के संविधान की रक्षा करने के लिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को लेकर शपथ ली. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

 

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Jan 26, 2026, 01:00 PM IST

AI निर्मित फोटो
AI निर्मित फोटो

UP Madarsa Republic Day Celebration: उत्तर प्रदेश के मदरसों में जोश और शान से साथ 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. इस अवसर पर संभल के मदरसा अजमल उल उलूम से आज गणतंत्र दिवस के मौके पर देशभक्ति और राष्ट्रवाद के जज्बे की अनोखी तस्वीरें सामने आईं. मदरसा अजमल उल उलूम में  मौलाना वसी अशरफ ने तिरंगा फहराया. इस दौरान मदरसे में मुस्लिम धर्म गुरुओं, मौलाना , मुफ्ती ने मदरसे के छात्रों के साथ राष्ट्र गान भी गाया. मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भारत के संविधान को विश्व का सबसे मजबूत और धर्मनिरपेक्ष संविधान बताते हुए, इस संविधान की रक्षा की शपथ दिलाई.

संभल के मदरसा अजमल उल उलूम में मुस्लिम धर्मगुरुओं ने कहा कि भारत का संविधान धर्म निरपेक्ष संविधान है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम समाज मुल्क के संविधान की रक्षा के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस एक राष्ट्रीय पर्व है. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस किसी एक धर्म या मजहब का नहीं है, बल्कि यह सभी धर्म और मजहब के लोगों का है. मदरसा अजमल उल उलूम के मुस्लिम धर्म गुरुओं ,मुफ्ती और मौलानाओं ने धर्म और मजहब के विवादों को दरकिनार कर देश से मोहब्बत की बात की. साथ ही मदरसे के छात्रों के साथ जोश के साथ देश का 77 वा गणतंत्र जोश और शान के साथ मनाया. मदरसे में शान के साथ मुस्लिम धर्म गुरु मौलाना वसी अशरफ ने ध्वजारोहण किया.

इसके साथ ही उत्तर प्रदेश के कौशांबी जिले के मदरसों में गणतंत्र दिवस मनाया गया. कौशांबी के मदरसों में आज गणतंत्र दिवस पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया. मदरसों में ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी गई. इस दौरान छात्रों में देशभक्ति का जबरदस्त उत्साह देखने को मिला. मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों ने देश के संविधान, लोकतंत्र और गणतंत्र दिवस की महत्ता को लेकर अपनी बात रखी.

77वें गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के दौरान मदरसों के शिक्षकों ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि गणतंत्र दिवस हमें संविधान के प्रति सम्मान और देश के प्रति अपने कर्तव्यों की याद दिलाता है. उन्होंने कहा कि शिक्षा के साथ-साथ देशभक्ति और सामाजिक जिम्मेदारी भी हर छात्र का दायित्व है. गणतंत्र दिवस हमें बराबरी, न्याय और भाईचारे का संदेश देता है. उन्होंने कहा कि हमें एक अच्छा नागरिक बनकर देश की तरक्की में योगदान देना चाहिए.

इसी बीच महराजगंज जनपद के भारत नेपाल सीमा से सटे मदरसों में भी 77वां गणतंत्र दिवस मनाया गया. भारत नेपाल सीमा पर स्थित सोनौली का मदरसा अल जमयतूल निजामिया में गणतंत्र दिवस का जश्न देखने को मिला. मदरसे में सबसे पहले शासन के निर्देशों के क्रम में तिरंगा फहराया गया, इसके बाद मुस्लिम समाज के बच्चों ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया.

इस दौरान मदरसा में पढ़ने वाले मुस्लिम छात्र-छात्राओं के हाथ में तिरंगा और चेहरे पर देशभक्ति की भावना साफ तौर पर नजर आई. मदरसा अल जमयतूल निजामिया मदरसे के प्रिंसिपल समसुल हक ने बताया आज मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों के लिए और हमारे लिए गौरव का दिन है. उन्होंने कहा कि गणतंत्र दिवस के दिन यानी आज मदरसे में सबसे पहले तिरंगा फहराया गया, फिर राष्ट्रगान गाया गया है और तिरंगे के प्रति सम्मान व्यक्त किया गया है. उन्होंने बताया कि इसके बाद बच्चों में खेल प्रतियोगिता कराई जाएगी, जो भी विजेता होगा, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा.

About the Author
author img
Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

TAGS

up madarsa newsmadarsa celebrate republic dayminority newsToday News

