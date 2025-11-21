UP के मदरसों की अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा जांच; ब्लास्ट के बाद हाई अलर्ट पर ATS

Madarsa Survey After Delhi Blast: दिल्ली बम विस्फोट और उसके बाद सामने आए आतंकी मॉड्यूल के खुलासे ने देश-भर की खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा तंत्र को सतर्क कर दिया है. सुरक्षा एजेंसियां अब पाकिस्तान से जुड़े संभावित स्लीपर सेल और नेटवर्क की तलाश में जुट गई हैं. इसी कड़ी में मदरसों को लेकर भी जांच का दायरा बढ़ाया गया है और कई राज्यों में मदरसों की जांच-पड़ताल शुरू हो गई है. हालांकि, इस एक्शन की कई लोगों ने निंदा भी की है. लोगों को कहना है कि मदरसों को क्यों शक की नजर से देखा जा रहा है.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग करेगा जांच

इस मामले में उत्तर प्रदेश एटीएस ने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को मदरसों का विस्तृत ब्योरा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं. सभी जिलों में अल्पसंख्यक अधिकारियों ने मदरसा के मैनेजमेंट्स को पत्र भेजकर जानकारी तलब करनी शुरू कर दी है.

कई मदरसों ने इस फैसले को बताया सही

बांदा जिले में भी अल्पसंख्यक अधिकारी अभिषेक चौधरी ने सभी मदरसा छात्रों और शिक्षकों की प्रोफाइल जमा करने के निर्देश जारी किए हैं, वहीं, बांदा के कई मदरसा संचालकों ने सुरक्षा के नज़रिए से सरकार के इस कदम का समर्थन किया है और इसे उचित बताया है.

दिल्ली धमाके के बाद सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं. यूपी एटीएस ने निर्देश जारी किया है कि राज्य के सभी जनपदों में मान्यता प्राप्त और अनुदानित मदरसों से छात्रों और शिक्षकों के पहचान संबंधी दस्तावेज तथा मदरसों के आय-स्रोत का ब्योरा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के माध्यम से जुटाया जाए. बांदा में दारुलउलूम रब्बानिया और जामिया अरबिया हथौरा से भी जरूरी जानकारी मांगी गई है.

प्रिंसिपल मौलाना डॉ. सैयद अबरार बोले अभी कोई आदेश नहीं मिला

दारुलउलूम रब्बानिया के प्रिंसिपल मौलाना डॉ. सैयद अबरार अहमद का कहना है कि फिलहाल उन्हें अल्पसंख्यक विभाग या किसी अन्य विभाग की ओर से इस संबंध में कोई आदेश प्राप्त नहीं हुआ है. उनके अनुसार, उनके मदरसे में यूपी के अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश सहित कई राज्यों के छात्र पढ़ रहे हैं और निर्देश मिलने पर वे हमेशा सभी आवश्यक जानकारियां उपलब्ध कराते रहे हैं.

उन्होंने कहा कि अगर सरकार की ओर से कोई पत्र आता है तो वे तुरन्त सभी डिटेल मुहैया कराएंगे, एटीएस की जांच को सही बताते हुए उन्होंने कहा कि सुरक्षा के लिहाज़ से सभी संस्थानों की सघन जांच होना ज़रूरी है, ताकि किसी अप्रिय घटना को रोका जा सके.

बांदा के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने क्या कहा?

अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी अभिषेक चौधरी ने बताया कि 15 नवंबर को उन्हें एंटी-टेररिस्ट स्क्वॉड (एटीएस) की ओर से एक लेटर मिला था. उसके अनुपालन में बांदा जिले के सभी अनुदानित और गैर-अनुदानित मदरसों के शिक्षकों और स्टाफ का ब्योरा तलब करने के निर्देश जारी किए गए हैं. उन्होंने कहा कि निदेशालय के आगामी आदेशों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी.