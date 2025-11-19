UP में मदरसों की बढ़ी मुश्किलें, ATS कर रही जांच; देना होगा ये डेटा

UP Madarsa: उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बार फिर आतंकवाद निरोधक दस्ते (एटीएस) को राज्य के मदरसों की डिटेल जांच की जिम्मेदारी सौंपी है. आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक , इस बार जांच का दायरा और बढ़ा दिया गया है और मदरसा प्रशासन को छात्रों, शिक्षकों और प्रशासकों के नाम, पते और मोबाइल नंबर समेत पूरी डिटेल मौजूद करने के लिए कहा गया है.

अधिकारियों ने क्या कहा?

अधिकारियों का कहना है कि मदरसों के प्रशासनिक मामलों में पारदर्शिता लाने और रिकॉर्ड की सटीकता सुनिश्चित करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है. इस संबंध में, संबंधित पुलिस थानों और खुफिया यूनिट्स को भी मदरसों से करीबी संपर्क बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं. सूत्रों के अनुसार, एटीएस की टीमें अगले कुछ हफ्तों में अलग-अलग जिलों का दौरा करेंगी और दी गई जानकारी के आधार पर जांच प्रक्रिया पूरी करेंगी.

एटीएस ने प्रयागराज, प्रतापगढ़, शामली, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट और महोबा समेत राज्य के अलग-अलग जिलों के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को लेटर लिखकर मदरसों में पढ़ने वाले बच्चों, शिक्षकों और प्रबंधकों के नाम, पिता का नाम, पता और मोबाइल नंबर समेत डिटेल जानकारी मांगी है.

चंदे की भी देनी होगी डिटेल

अब यह भी बताना जरूरी होगा कि मदरसे में उत्तर प्रदेश के बाहर के राज्यों से कितने प्रधानाचार्य और छात्र हैं, खासकर जम्मू-कश्मीर से कितने शिक्षक और छात्र हैं. इन डिटेल्स के अलावा, मदरसे को प्राप्त किसी भी खास चंदे की डिटेल भी देनी होगी.

डर का माहौल पैदा किया जा रहा है

ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदरसा अरबिया के उपाध्यक्ष मौलाना तारिक शम्सी का कहना है कि इस वक्त देश की अलग-अलग एजेंसियों के माध्यम से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में डर और दहशत का माहौल पैदा किया जा रहा है और इस संबंध में एटीएस के माध्यम से मदरसों से भी जानकारी मांगी गई है.

हालांकि, देश की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या कोताही की कोई गुंजाइश नहीं है. उनका यह भी कहना है कि मदरसों के जिम्मेदार व्यक्तियों को अपने शिक्षकों और छात्रों का पूरा विवरण, खासकर उनके राष्ट्रीय विवरण, यहां सुरक्षित रखना चाहिए.