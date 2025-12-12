Advertisement
'फॉर्म भरने में किसी भी गलती...', UP मदरसा बोर्ड एग्जाम से पहले सख्त निर्देश

Madrasa Board Exam 2026: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड की परीक्षा 2026 में होनी है. प्रशासनिक अधिकारियों ने इस परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी है. इस बीच एक अहम बैठक हुई है. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Dec 12, 2025, 12:22 PM IST

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश मदरसा एजुकेशन बोर्ड की 2026 की मुंशी, मौलवी और आलिम परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंट और आसानी से कराने के लिए पेशावर के मदरसा फैज-ए-आम बरोज़ में एक जरूरी मीटिंग हुई है. इस मीटिंग की अध्यक्षता मदरसा बोर्ड के सीनियर असिस्टेंट जीशान इलाही ने की और इसमें जिले भर के कई मदरसा इंचार्ज और एडमिनिस्ट्रेटर शामिल हुए. मीटिंग में आने वाले एग्जाम प्रोसेस, ऑनलाइन फॉर्म भरने और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियों पर डिटेल में चर्चा हुई.

जीशान इलाही ने मीटिंग की शुरुआत में कहा कि इस बार बोर्ड का फोकस "स्टैंडर्ड और एरर-फ्री प्रोसेस" पर है. उन्होंने साफ चेतावनी दी कि एग्जाम फॉर्म भरने में कोई भी लापरवाही, गलती या देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मदरसा बोर्ड के आदेशों का पालन करना हर इंस्टीट्यूशन की पहली जिम्मेदारी है और इस मामले में किसी भी तरह की ढिलाई को गंभीरता से लिया जाएगा.

अधिकारी ने एडमिनिस्ट्रेटर्स को निर्देश दिया कि वे यह पक्का करें कि स्टूडेंट्स अपने कोर्स डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से सही सब्जेक्ट चुनें और ऑनलाइन प्रोसेस को हर स्टेज पर बहुत सावधानी और सटीकता से पूरा करें, ताकि बाद में किसी भी स्टूडेंट को टेक्निकल या एडमिनिस्ट्रेटिव मुश्किलों का सामना न करना पड़े.

वहीं,जिले के कई मदरसों के एडमिनिस्ट्रेटर्स बिना पहले से बताए मीटिंग से गैरहाजिर थे. इस पर नाराजगी जताते हुए जीशान इलाही ने कहा कि जिन लोगों ने अपनी गैरहाजिरी की रिपोर्ट नहीं की, उनसे जवाब मांगा जाएगा. उन्होंने कहा कि बोर्ड के निर्देशों को ठीक से लागू करने के लिए यह मीटिंग बहुत जरूरी थी और गैरहाजिरी को हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए.

मीटिंग में मौजूद मदरसा एडमिनिस्ट्रेटर्स ने भरोसा दिलाया कि वे बोर्ड द्वारा तय सभी नियमों का पालन करेंगे और एग्जाम प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट और आसान तरीके से कराने में पूरा सहयोग करेंगे. मीटिंग में मदरसा मैनेजमेंट से जुड़े कई जरूरी मुद्दों पर भी चर्चा हुई, जिसमें स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन का अपडेटेड स्टेटस, सालाना एग्जाम शेड्यूल और ऑनलाइन पोर्टल के सामने आने वाली टेक्निकल मुश्किलें और उनके समाधान शामिल हैं.

Salaam Tv Digital Team

