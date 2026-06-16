/एक रोल नंबर, दो मार्कशीट! UP मदरसा बोर्ड के रिकॉर्ड ने उड़ाए होश; जानें पूरा मामला

राज्य चुनें
UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक ही व्यक्ति के नाम पर एक ही परीक्षा, एक ही साल और एक ही रोल नंबर के लिए दो अलग-अलग मार्कशीट जारी होने का है. सबसे हैरानी की बात यह है कि बोर्ड ने दोनों मार्कशीट को सही और प्रमाणित बताया है. यह मामला तब सामने आया जब इमामुद्दीन नाम के एक व्यक्ति ने सूचना का अधिकार के तहत जानकारी मांगी. शिकायत में दावा किया गया कि नूरुल हुदा नाम के व्यक्ति ने एक मदरसे में सहायक शिक्षक की नौकरी हासिल की थी. आरोप था कि मूल रिकॉर्ड के मुताबिक, नूरुल हुदा को आवश्यक 55 फीसद अंक नहीं मिले थे, इसलिए वह नियुक्ति के लिए पात्र नहीं थे. लेकिन नौकरी पाने के लिए जो मार्कशीट प्रस्तुत की गई, उसमें अंक अलग दर्ज किए गए थे.
विवाद की जड़ 1991 की आलिम (रेगुलर) परीक्षा से जुड़ी है. शिकायतकर्ता का दावा है कि एक मार्कशीट में नूरुल हुदा के अंक 1323 दर्ज हैं, जबकि दूसरी मार्कशीट में अलग अंक दिखाई देते हैं. दोनों दस्तावेजों में परीक्षा साल 1991 और रोल नंबर 2132 एक ही है. इससे यह सवाल खड़ा हो गया कि एक ही व्यक्ति के लिए एक ही परीक्षा की दो अलग-अलग मार्कशीट कैसे जारी हो गईं.
मामला क्यों उलझा
मामला और उलझ गया जब जांच के दौरान मदरसा बोर्ड ने दोनों मार्कशीट्स को प्रमाणित कर दिया. इस संबंध में दो आधिकारिक पत्र भी सामने आए. पहला पत्र 31 अक्टूबर 2013 को मदरसा शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था, जबकि दूसरा पत्र 23 नवंबर 2013 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से भेजा गया था. दोनों दस्तावेजों में संबंधित प्रमाणपत्रों को सही बताया गया. इसके बाद 15 अप्रैल 2015 को जारी एक मार्कशीट और प्रमाणपत्र की सत्यता को लेकर भी सवाल उठे. इस पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अजहर खान ने 22 सितंबर 2017 को जवाब देते हुए कहा कि संबंधित मार्कशीट और प्रमाणपत्र पूरी तरह असली हैं. लेकिन साल 2023 में मामला फिर चर्चा में आया, जब रिजवान अहमद नामक व्यक्ति ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समक्ष नई जानकारी प्रस्तुत की.
सूचना आयुक्त ने क्या कहा?
मामला राज्य सूचना आयोग तक पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान सूचना आयुक्त मुहम्मद नदीम ने कड़ी टिप्पणी की. उन्होंने कहा कि "मदरसा बोर्ड कोई साप्ताहिक बाजार नहीं है", जहां एक ही व्यक्ति के लिए अलग-अलग दस्तावेज जारी कर दिए जाएं. उन्होंने मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए संबंधित अधिकारियों को तलब किया और जवाब मांगा. आयुक्त ने साफ किया कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है. आयोग यह जानना चाहता है कि आखिर एक ही रोल नंबर और परीक्षा साल के लिए दो अलग-अलग मार्कशीट कैसे जारी हुईं और दोनों को सही कैसे घोषित किया गया.