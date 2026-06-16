/एक रोल नंबर, दो मार्कशीट! UP मदरसा बोर्ड के रिकॉर्ड ने उड़ाए होश; जानें पूरा मामला

मामला क्यों उलझा

मामला और उलझ गया जब जांच के दौरान मदरसा बोर्ड ने दोनों मार्कशीट्स को प्रमाणित कर दिया. इस संबंध में दो आधिकारिक पत्र भी सामने आए. पहला पत्र 31 अक्टूबर 2013 को मदरसा शिक्षा बोर्ड के तत्कालीन रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया था, जबकि दूसरा पत्र 23 नवंबर 2013 को जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की ओर से भेजा गया था. दोनों दस्तावेजों में संबंधित प्रमाणपत्रों को सही बताया गया. इसके बाद 15 अप्रैल 2015 को जारी एक मार्कशीट और प्रमाणपत्र की सत्यता को लेकर भी सवाल उठे. इस पर तत्कालीन जन सूचना अधिकारी अजहर खान ने 22 सितंबर 2017 को जवाब देते हुए कहा कि संबंधित मार्कशीट और प्रमाणपत्र पूरी तरह असली हैं. लेकिन साल 2023 में मामला फिर चर्चा में आया, जब रिजवान अहमद नामक व्यक्ति ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के समक्ष नई जानकारी प्रस्तुत की.