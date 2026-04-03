सिस्टम की मार झेल रहे 22 हजार टीचर, अब सीएम योगी के निर्देश से जागी नई उम्मीद

UP Madrasa Teachers Salary Issue: करीब दो साल से ज्यादा समय से आर्थिक तंगी और अनिश्चितता से जूझ रहे मदरसा आधुनिकीकरण योजना के हजारों टीचर्स के लिए अब उम्मीद की एक नई किरण दिखाई दी है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हालिया समीक्षा बैठक के बाद इस मुद्दे पर सरकार के रवैये ने टीचर्स के बीच फिर से भरोसा जगाया है.

दरअसल, मदरसा आधुनिकीकरण योजना से जुड़े राज्य के लगभग 22 हजार टीचर पिछले करीब 26 महीनों से बेरोजगारी और सैलरी न मिलने की परेशानी से जूझ रहे हैं. मंगलवार (3 मार्च) को अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए विस्तृत चर्चा की. इसके बाद उन्होंने राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी को निर्देश दिया कि एक ठोस योजना तैयार की जाए, जिससे प्रभावित टीचरों की दोबारा बहाली सुनिश्चित की जा सके और मदरसों में आधुनिक शिक्षा को फिर से मजबूत किया जा सके.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह योजना साल 1995 में केंद्र सरकार के जरिये शुरू की गई थी. इसका मकसद था कि धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ अंग्रेजी, हिंदी, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस जैसे आधुनिक विषयों को भी मदरसों में शामिल किया जाए, ताकि वहां के छात्र-छात्राएं मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें.

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साल 2009 के आदेश के मुताबिक, इस योजना में हाइली एजुकेटेड (एमए, एमएससी, बीए-बीएड, बीएससी-बीएड) टीचर्स को 12 हजार रुपये और ग्रेजुएट (बीए या बीएससी) टीचरों को 6 हजार रुपये मानदेय देने का प्रावधान था. इस योजना के तहत उत्तर प्रदेश के 7,442 मदरसों में कुल 21,216 टीचर काम कर रहे थे, जो सहायता प्राप्त और गैर-सहायता प्राप्त दोनों तरह के संस्थानों में पढ़ा रहे थे.

हालांकि, केंद्र सरकार के जरिये फंडिंग बंद किए जाने के बाद यह योजना खत्म कर दी गई. नतीजा यह हुआ कि टीचर पिछले दो सालों से ज्यादा समय से मानदेय से महरू हैं, कई टीचर ऐसे हैं जो अपने परिवार की रोजी रोटी चलाने के लिए मूंगफली, सब्जी की दुकान चलाते हैं या फिर दूसरे काम करते हैं. साल 2018 में यह तय हुआ था कि योजना का खर्च 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार उठाएगी, लेकिन 2017 से 2022 तक केंद्र ने अपना हिस्सा नहीं दिया और मार्च 2023 में योजना बंद कर दी गई. राज्य सरकार ने भी अपना हिस्सा देने की सहमति भेजी, लेकिन न तो केंद्र से पैसा आया और न ही राज्य से भुगतान हुआ.

इस वजह से 18 सालों से सेवा दे रहे टीचरों के परिवार आज आर्थिक संकट में हैं. इस मामले में "इस्लामिक मदरसा मॉडर्नाइजेशन टीचर एसोसिएशन" के राष्ट्रीय अध्यक्ष एजाज अहमद का कहना है कि ज्यादातर टीचर उम्र की सीमा पार कर चुके हैं और उनके लिए नया रोजगार पाना मुश्किल हो गया है. ऐसे में योजना को दोबारा शुरू कर बकाया भुगतान किया जाना बेहद जरूरी है.

मामला अदालत तक भी पहुंचा, जब सिंधिया मिश्रा, हेपाल, जरार हुसैन और बृजेश सिंह समेत 409 लोगों ने 26 मई 2023 को हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इसमें 2017-18 से 2022-23 तक पांच शैक्षणिक सत्रों के बकाया मानदेय की मांग की गई थी. कई सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार के रवैये पर नाराजगी भी जताई.

इंकलाब की रिपोर्ट के मुताबिक, फरवरी 2025 में जस्टिस सौरभ श्याम शमशेरी की बेंच ने आदेश दिया कि राज्य सरकार 68 हफ्तों के भीतर अपना हिस्सा दे और केंद्र से भुगतान के लिए जरूरी प्रक्रिया पूरी करे. हालांकि, अब तक न तो केंद्र से राशि मिली और न ही राज्य ने भुगतान किया. उल्टा सरकार ने इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी, जिससे मामला फिर से अटक गया है. अब मुख्यमंत्री के नए निर्देशों के बाद इन हजारों शिक्षकों को उम्मीद है कि शायद इस बार उनकी लंबी लड़ाई का कोई ठोस समाधान निकल सके, और वह भी अपने परिवार को बेहतर जिंदगी दे सकें.