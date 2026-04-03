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UP News: मदरसा शिक्षकों के लिए CM योगी का बड़ा तोहफा, खुशखबरी सुनकर झूम उठेंगे

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा शिक्षकों के लिए राहत की उम्मीद जगी है. योगी सरकार मदरसा मॉडर्नाइजेशन योजना को फिर से शुरू करने की तैयारी कर रही है, जिससे करीब 23 हजार शिक्षकों को नौकरी और बकाया वेतन मिलने की संभावना है. इस कदम से हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिल सकती है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Apr 03, 2026, 11:43 AM IST

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UP News: मदरसा शिक्षकों के लिए CM योगी का बड़ा तोहफा, खुशखबरी सुनकर झूम उठेंगे

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा मॉडर्नाइजेशन स्कीम से जुड़े लगभग 23 हजार टीचर्स के लिए एक बार फिर उम्मीद की किरण जगी है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग इस योजना को दोबारा शुरू करने और प्रभावित टीचर्स की बहाली के लिए रोडमैप तैयार कर रहा है. यह योजना मूल रूप से केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई थी, जिसका उद्देश्य मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक विषय जैसे अंग्रेजी, हिंदी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान को शामिल करना था, ताकि छात्र मुख्यधारा की शिक्षा से जुड़ सकें. इसके तहत शिक्षकों को मानदेय देने की व्यवस्था थी, जिसमें 60 फीसद हिस्सा केंद्र सरकार और 40 फीसद हिस्सा राज्य सरकार को देना था.

हालांकि, 2017 से 2022 के बीच केंद्र सरकार द्वारा अपना हिस्सा जारी नहीं किया गया और 2023 में इस योजना को बंद करने का ऐलान कर दिया गया. इसके चलते हजारों शिक्षक बिना वेतन के काम करने को मजबूर हो गए और बाद में उनकी आजीविका पर संकट आ गया. कई शिक्षक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और उन्हें वैकल्पिक रोजगार भी नहीं मिल पा रहा है. इस मुद्दे को लेकर शिक्षकों और संगठनों ने कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाया था. मानदेय न मिलने के खिलाफ याचिकाएं दाखिल की गईं, जिन पर सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र और राज्य सरकार दोनों के रवैये पर नाराजगी जताई थी.

हाल ही में हुई एक समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले पर विस्तार से चर्चा की और अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी को निर्देश दिया कि प्रभावित शिक्षकों के लिए ठोस योजना तैयार की जाए. इस योजना का उद्देश्य न सिर्फ शिक्षकों को फिर से रोजगार उपलब्ध कराना है, बल्कि मदरसों में आधुनिक शिक्षा को भी बढ़ावा देना है. अधिकारियों के मुताबिक, अगर यह योजना दोबारा शुरू होती है तो हजारों शिक्षकों को राहत मिलेगी और शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी. साथ ही, इससे मदरसों के छात्रों को आधुनिक विषयों की पढ़ाई का बेहतर अवसर मिलेगा, जिससे वे भविष्य में बेहतर करियर बना सकेंगे.

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

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