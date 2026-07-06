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यूपी मदरसों के लिए नया नियम-कानून! टीचरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में हो सकते हैं बड़े बदलाव

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन सिस्टम में बड़े सुधारों की तैयारी चल रही है. मदरसा रिफॉर्म कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंप दी गई है. इन प्रस्तावों में शिक्षकों के लिए B.Ed. की योग्यता, सेवा नियमों में बदलाव, पारदर्शिता बढ़ाना और कर्मचारियों को अपील करने का अधिकार देना जैसे अहम सुझाव शामिल हैं.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 06, 2026, 10:31 AM IST|Updated: Jul 06, 2026, 10:31 AM IST
यूपी मदरसों के लिए नया नियम-कानून! टीचरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में हो सकते हैं बड़े बदलाव
Image Credit: मदरसे के बच्चे और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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