/यूपी मदरसों के लिए नया नियम-कानून! टीचरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में हो सकते हैं बड़े बदलाव

टीचर पर इस मामले में हो सकती है कार्रवाई

रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर, सस्पेंशन और सर्विस से जुड़े मामलों के मौजूदा नियमों को और साफ और सख़्त बनाया जाए. इसके अलावा, मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को भी रेगुलर सरकारी कर्मचारियों की तरह कुछ सर्विस बेनिफिट्स देने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, अगर किसी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है या उन्हें नौकरी से हटाने का फैसला लिया जाता है, तो फैसला लागू करने से पहले पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार को सौंपना जरूरी हो सकता है. इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि किसी भी कर्मचारी के साथ मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न हो.