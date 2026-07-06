/यूपी मदरसों के लिए नया नियम-कानून! टीचरों की नियुक्ति और सेवा शर्तों में हो सकते हैं बड़े बदलाव

राज्य चुनें
UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश में मदरसा एजुकेशन सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर और शिक्षकों की सेवा शर्तों में बड़े सुधार की तैयारी तेज हो गई है. मदरसा रिफॉर्म कमेटी ने अपनी रिपोर्ट योगी सरकार को सौंप दी है. रिपोर्ट सौंपने के बाद माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट, लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट और दूसरे संबंधित विभागों के बीच विभिन्न प्रस्तावों पर विचार-विमर्श जारी है. जराए के मुताबिक, राज्य कैबिनेट की अंतिम मंजूरी मिलने के बाद इन सुधारों को लागू किया जा सकता है.
यह रिपोर्ट मदरसों के कामकाज को ज्यादा व्यवस्थित, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम सुझाव देती है. इनमें शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया, सेवा नियमों, अनुशासनात्मक कार्रवाई और प्रशासनिक व्यवस्थाओं से जुड़े बदलाव मुख्य हैं. जराए के मुताबिक, आने वाले दिनों में मदरसों के टीचर्स की नियुक्ति के लिए B.Ed डिग्री अनिवार्य की जा सकती है. इसके अलावा आधुनिक विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए अलग शैक्षिक योग्यता तय करने का प्रस्ताव भी है. सरकार का मानना है कि इससे मदरसों में शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर होगी और छात्रों को आधुनिक शिक्षा के साथ-साथ बेहतर अवसर भी मिलेंगे.
टीचर पर इस मामले में हो सकती है कार्रवाई
रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है कि शिक्षकों और कर्मचारियों के ट्रांसफर, सस्पेंशन और सर्विस से जुड़े मामलों के मौजूदा नियमों को और साफ और सख़्त बनाया जाए. इसके अलावा, मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को भी रेगुलर सरकारी कर्मचारियों की तरह कुछ सर्विस बेनिफिट्स देने पर विचार किया जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक, अगर किसी टीचर या कर्मचारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाती है या उन्हें नौकरी से हटाने का फैसला लिया जाता है, तो फैसला लागू करने से पहले पूरी कार्रवाई का रिकॉर्ड मंजूरी के लिए उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड के रजिस्ट्रार को सौंपना जरूरी हो सकता है. इस कदम का मकसद यह पक्का करना है कि किसी भी कर्मचारी के साथ मनमानी या पक्षपातपूर्ण कार्रवाई न हो.
टीचर या कर्मचारी को अपील करने का अधिकार
प्रस्तावित सिस्टम के तहत, संबंधित टीचर या कर्मचारी को अपील करने का अधिकार भी दिया जा सकता है. माइनॉरिटी वेलफेयर डायरेक्टर तय समय-सीमा के अंदर ऐसी अपीलों पर फैसला करेंगे. माना जा रहा है कि इससे मदरसा मैनेजमेंट कमेटियों के संभावित पक्षपाती फैसलों पर रोक लगाने और कर्मचारियों को न्याय पाने का मौका देने में मदद मिलेगी. जराए से पता चला है कि सरकार 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड एक्ट, 2004' और 'उत्तर प्रदेश गैर-सरकारी अरबी और फारसी मदरसा (मान्यता, प्रशासन और सेवा) नियम, 2016' में बड़े बदलाव करने पर विचार कर रही है. इन बदलावों का मकसद मदरसों के प्रशासनिक, शैक्षणिक और सेवा-संबंधी ढांचे को और आधुनिक और असरदार बनाना है.