/‘योगी के राष्ट्रवाद’ के रंग में संभल के मदरसे! 15 अगस्त पर देशभक्ति के लिए खास तैयारी

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UP Madrasa News: देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों में स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां चल रही हैं. संभल जिले में भी देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के लिए सभी मदरसों में जोर-शोर से तैयारियां की जा रही हैं. संभल, असमोली, चंदौसी और गुन्नौर इलाकों के अलग-अलग मदरसों में 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस समारोह आयोजित करने की योजना है. इन कार्यक्रमों के दौरान छात्रों को देश की आजादी, देशभक्ति और आजादी की लड़ाई में मदरसों और उलेमा की भूमिका के बारे में जानकारी दी जा रही है.
मदरसे स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देशभक्ति का संदेश देने की तैयारी कर रहे हैं. मदरसे के बच्चों को स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और बताया जा रहा है कि कैसे अलग-अलग समुदायों के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में योगदान दिया. इन कार्यक्रमों का मकसद आज़ादी की लड़ाई के दौरान उलेमा के योगदान और बलिदानों को उजागर करना भी है. मदरसे के अधिकारियों का कहना है कि आज़ादी की लड़ाई में बड़ी संख्या में उलेमा ने हिस्सा लिया था. स्टूडेंट्स को इस इतिहास से परिचित कराने के लिए खास चर्चाएं और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं.
'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होंगे मदरसे के बच्चे
साथ ही, संभल के मदरसे 'हर घर तिरंगा' अभियान में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं. 15 अगस्त को छात्र अपने घरों में तिरंगा फहराएंगे और देश की एकता और अखंडता का संदेश देंगे. मदरसे के बच्चों में तिरंगे को लेकर काफी उत्साह है. मदरसा प्रबंधन ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस सिर्फ एक राष्ट्रीय त्योहार नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों को याद करने का भी मौका है जिन्होंने देश की आजादी के लिए संघर्ष किया. इसी मकसद से छात्रों को आजादी की लड़ाई के इतिहास और देश के प्रति उनकी जिम्मेदारियों के बारे में जानकारी दी जा रही है.
झंडा फहराने की चल रही है तैयारी
संभल के अलग-अलग हिस्सों में राष्ट्रगान गाने, झंडा फहराने और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजित करने की तैयारी चल रही है. इन कार्यक्रमों में मदरसों के छात्र भी पूरे उत्साह के साथ हिस्सा लेंगे. इस पहल के जरिए मदरसे यह संदेश देना चाहते हैं कि देश की आज़ादी और एकता की भावना सभी नागरिकों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है. स्वतंत्रता दिवस के लिए आयोजित कार्यक्रमों में देशभक्ति और सामाजिक एकता पर विशेष जोर दिया जाएगा.