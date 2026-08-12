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‘योगी के राष्ट्रवाद’ के रंग में संभल के मदरसे! 15 अगस्त पर देशभक्ति के लिए खास तैयारी

UP Madrasa News: उत्तर प्रदेश के मदरसों में देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं. संभल, असमोली, चंदौसी और गुन्नौर के मदरसों में 15 अगस्त को कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे. पूरी खबर पढ़ने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Edited ByTauseef Alam
Published: Aug 12, 2026, 09:22 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 09:22 AM IST
‘योगी के राष्ट्रवाद’ के रंग में संभल के मदरसे! 15 अगस्त पर देशभक्ति के लिए खास तैयारी

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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