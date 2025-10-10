Advertisement
5 बच्चों की मां को अजहर से हुआ प्यार, पति ने लगाया लव जिहाद का केस; हैरान कर देगा मामला

उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है. यहां एक पांच बच्चों की माँ ने प्रेमी अजहर के प्यार में पड़कर अपने पति को छोड़ दी.

Written By  Zeeshan Alam|Last Updated: Oct 10, 2025, 02:35 PM IST

Uttar Pradesh News: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से एक हैरान कर देने वाली प्रेम कहानी सामने आई है. यहां एक पांच बच्चों की माँ ने प्रेमी अजहर के प्यार में पड़कर अपने पति को छोड़ दी. पाँच बच्चों की माँ ने प्यार के लिए हिंदू धर्म को छोड़कर मुसलमान हो गई और नमाज पढ़ना शुरू कर दिया साथ ही अपने तीन बच्चों को भी नमाज पढ़वाना शुरू कर दिया. वहीं, पीड़ित पति ने पुलिस थाने में जानकर पूरे मामले की जानकारी दी. 

पीड़ित पति की शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की और प्रेमी अजहर के घर पर छापेमारी करके पीड़ित की पत्नी और उसके तीन बच्चों को थाने लाया. साथ ही अजहर को मौके से गिरफ्तार करके कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया. पीड़ित पति ने आरोप लगाते हुए कहा कि 2 साल पहले उसकी पत्नी सोशल मीडिया पर शाइस्ता नाम की एक मुस्लिम महिला से दोस्ती की. शाइस्ता  के जरिए ही उसकी पत्नी और अजहर की मुलाकात हुई थी. यह मुलाकात प्यार में बदल गई और वह औरत अपने पति को छोड़कर अजहर के साथ चली गई. 

पीड़ित पति ने अजहर पर लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन का आरोप लगाया है. हालांकि इस मामले पर अजहर और उसकी प्रेमिका का कोई बयान सामने नहीं आया है. पीड़ित पति ने बताया कि वह रोजगार के लिए घर से बाहर रहता था, क्योंकि उसके पांच बच्चों थे और वह सभी को अच्छी तरीके से परवरिश करना चाहता था. लेकिन पति के पीठ पीछे पत्नी ने अजहर नाम के एक मुस्लिम युवक से अवैध संबंध स्थापित कर लिया. अब पुलिस आरोपी अजहर को गिरफ्तार कर पूरे मामले की जांच कर रही है. 

गौरतलब है कि भारत में लव जिहाद के नाम पर खूब राजनीति हो रही है. इस घटना पर भी राजनीति होने की आशंका है. सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के नेता और हिंदूवादी संगठन के लोग मुस्लिम युवकों पर लव जिहाद के आरोप लगाते रहते हैं. कई राज्यों में लव जिहाद और जबरन धर्म परिवर्तन के खिलाफ सख्त कानून भी बनाए गए हैं. 

Zeeshan Alam

जीशान आलम Zee Media में ट्रेनी जर्नलिस्ट हैं. वह बिहार के छपरा के निवासी हैं और दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया है. सियासत और मुस्लिम माइनॉरिटी से जुड़ी ख़बरें वो आ...और पढ़ें

Uttar Pradesh newsmarried lady fall in loveHindu lady love jihad Newsminority newsToday News

