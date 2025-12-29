Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3057631
Zee SalaamIndian Muslimन इंडिया, न भारत, न हिन्दुस्तान, ये है लिंचिस्तान बयान पर अकेली पड़ीं इल्तिजा; मुफ़्ती ने भी नहीं दिया साथ!

'न इंडिया, न भारत, न हिन्दुस्तान, ये है लिंचिस्तान' बयान पर अकेली पड़ीं इल्तिजा; मुफ़्ती ने भी नहीं दिया साथ!

Muslim Scholars on Iltija Mufti Lynchistaan Remarks: जम्मू कश्मीर की पूर्व प्रधानमंत्री महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हालिया दिनों मुसलमानों की मॉब लिंचिंग पर नाराजगी जताई. इस दौरान उन्होंने देश को 'लिंचिस्तान' कहा. उनके इस बयान कई मुस्लिम उलेमा ने विरोध किया और इल्तिजा मुफ्ती से माफी मांगने को कहा है. 

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Edited By: Raihan Shahid|Last Updated: Dec 29, 2025, 07:05 PM IST

Trending Photos

(फाइल फोटो)
(फाइल फोटो)

Uttar Pradesh News: बीते दिनों ओडिशा में एक बंगाली मुस्लिम मजदूर की हिंदूवादी संगठनों ने मॉब लिंचिंग कर दी. इस घटना पर पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP) प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बीजेपी सरकार को आड़े हाथों लिया. इस घटना से आहत इल्तिजा मुफ्ती ने सोशल मीडिया पोस्ट पर एक विवादित पोस्ट किया. 

बंगाली मुस्लिम नौजवान की मॉब लिंचिंग की घटना का जिक्र करते हुए पोस्ट में इल्तिजा मुफ्ती ने लिखा, "न इंडिया, न भारत, न हिंदुस्तान, इसका नाम है लिंचिस्तान" है. उनकी इस पोस्ट को लेकर पूरे देश में वावेला खड़ा हो गया. देवबंदी आलिमेदीन कारी इश्हाक गोरा ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखते हुए कहा कि जब किसी के साथ ज्यादती होती है, चाहे वह अपने देश में हो या किसी दूसरे देश में, तो वह इंसान को अंदर से परेशान करती है और जज्बाती बना देती है. 

'इल्तिजा मुफ्ती को देश से मांगनी चाहिए माफी'
इश्हाक गोरा ने कहा कि वह समझ सकते हैं कि बंगाल की घटना से महबूबा मुफ्ती की बेटी को भी तकलीफ पहुंची होगी, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि देश के नाम को बिगाड़ने की इजाजत किसी को दी जाए. उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का नाम बिगाड़ने की इजाजत किसी को नहीं है. उनके मुताबिक बंगाल में जिस तरह एक मुस्लिम शख्स से उसका नाम पूछकर भीड़ ने मारपीट की या हत्या की, उसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए और यह निंदा पूरे देश को करनी चाहिए. साथ ही उन्होंने कहा कि बंगाल में जो कुछ हो रहा है, उसकी भी सख्त निंदा होनी चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

मौलाना कारी इश्हाक गोरा ने यह भी कहा कि हमें यह याद रखना चाहिए कि अगर हमारे देश में भी वही सब होने लगे, जो बांग्लादेश में हो रहा है, तो फिर वहां और यहां के लोगों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा. उन्होंने कहा, "वहां जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, वे भी हैवान हैं और यहां जो लोग इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, वे भी हैवान हैं." उन्होंने कहा कि वह महबूबा मुफ्ती की बेटी के जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन देश का नाम बिगाड़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती और उन्हें पूरे देश के सामने माफी मांगनी चाहिए.

'मॉब लिंचिंग पर पीएम को करें हस्तक्षेप'
वहीं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन से जुड़े आलिमेदीन मुफ्ती अताउर्रहमान ने भी इस मामले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि मॉब लिंचिंग किसी भी देश में हो, वह गलत है. उन्होंने बताया कि मॉब लिंचिंग उसे कहा जाता है, जब किसी एक समुदाय के लोग किसी दूसरे समुदाय के शख्स को घेरकर मार देते हैं. 

मुफ्ती अताउर्रहमान ने कहा कि बंगाल में जो कुछ हुआ है, उसकी जितनी निंदा की जाए, वह कम है. उन्होंने यह भी कहा कि महबूबा मुफ्ती या उनकी बेटी को इस तरह की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए. मुफ्ती अताउर्रहमान के मुताबिक इस तरह के मामलों में यह कहना ज्यादा सही होगा कि देश के प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह की मॉब लिंचिंग की घटनाएं ही न हों. 

यह भी पढ़ें: जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार, इलाके के मुसलमानों में दहशत!

About the Author
author img
Salaam Tv Digital Team

TAGS

UP Newsiltija muftimaulana Qari Ishaq Goramob lynching casemuslim news

Trending news

Bangladesh news
कब्र में पांव लेकिन खालिदा जिया लड़ेंगी चुनाव; बोगरा-7 सीट से दाखिल किया गया पर्चा!
UP News
हिन्दुस्तान नहीं लिंचिस्तान है ये, बयान पर अकेली पड़ीं इल्तिजा; मुफ़्ती ने भी छोड़ा साथ
Islam
Happy New Year: हर नया साल तुम्हारी उम्र का एक पन्ना है, इन्हें अच्छे कर्मों से भरो
UP News
पिता का सपना हुआ पूरा, अफजाल ने नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में साधा गोल्ड पर निशाना
turkey news
तुर्की में IS आतंकियों का खात्मा तय, खूनी मुठभेड़ में 6 आतंकी ढेर, 3 पुलिस शहीद
Ajmer News
814वें उर्स के समापन पर अजमेर शरीफ से पूरी दुनिया के लिए अमन का संदेश
Pakistan News
खैबर पख्तूनख्वा में बढ़ता उग्रवाद, गवर्नर ने प्रांत सरकार से की ये बड़ी अपील
Bangladesh news
हादी हत्याकांड पर उबाल; भारतीय नागरिकों को लेकर यूनुस सरकार को अल्टीमेटम!
Ghaziabad Hindu Group Weapon Distribution
जिहादियों का करेंगे नरसंहार, गाजियाबाद में हिंदू संगठन ने खुलेआम बांटे हथियार
Punjab news
नमाज पढ़ने के लिए नहीं थी जगह, तो सिख समुदाय ने मस्जिद के लिए दान दी जमीन