बंगाल में BJP की सरकार बनने पर मौलाना की दो टूक, बोले- "डरें नहीं मुसलमान"

West Bengal Politics: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने शानदार जीत हासिल की और शनिवार (9 मई) को राज्य में पहली बार सरकार बनाई. बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब BJP की सरकार बनी है, और मुख्यमंत्री के रूप में सुवेंदु अधिकारी ने शपथ ली.

हालांकि, सुवेंदु अधिकारी के हालिया बयानों को लेकर सियासी गलियारों में विरोध भी देखने को मिल रहा है. बंगाल के सियासत में नए दौर की शुरुआत के बीच अब मुस्लिम समाज की ओर से भी बड़े संदेश सामने आने लगे हैं. बरेली से आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने और सुवेंदू अधिकारी के पहली बार मुख्यमंत्री बनने पर उन्हें मुबारकबाद दी है.

"बंगाल के मुसलमानों को BJP से डरने की जरुरत नहीं"

इस मौके पर आल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार से डरने या घबराने की कोई जरूरत नहीं है. उन्होंने साफ तौर पर कहा कि लोगों को बांग्लादेश के कट्टरपंथी विचार रखने वालों के बयानों पर ध्यान नहीं देना चाहिए.

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मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि डर फैलाने वाली बातों और भड़काने की कोशिशों से दूर रहें. मौलाना शहाबुद्दीन के मुताबिक, कुछ लोग जानबूझकर डर और दहशत का माहौल पैदा करना चाहते हैं, लेकिन समझदारी इसी में है कि लोग शांति और भरोसे के साथ आगे बढ़ें.

बीजेपी ने हासिल की बंपर जीत

बता दें, इस साल 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की 296 सीटों में से बीजेपी ने 207 पर जीत हासिल की. वहीं, 15 साल से पश्चिम बंगाल की सत्ता में काबिज तृणमूल कांग्रेस पार्टी महज 80 सीटों पर सिमट कर रह गई. जबकि कांग्रेस, आम जनता उन्नयन पार्टी को दो और सीपीआई एम, ऑल इंडिया सेक्यूलर फ्रंट को एक-एक सीटें मिली.

शनिवार यानी 9 मई में बीजेपी ने पहली बार बंगाल में सरकार बनाई और सुवेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, जबकि उनके साथ दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशिथ प्रमाणिक ने भी कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ ली. इस शपथ ग्रहण समारोह में देश के कई दिग्गज हस्तियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी, गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे हैं.

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