/MP में भी UCC लागू करने पर मौलाना का कड़ा ऐतराज, बोले- आदिवासी बाहर तो मुसलमानों पर ही क्यों लागू?

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Uttar Pradesh News: मध्य प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी UCC लागू किए जाने के बाद इस पर सियासी बहस तेज हो गई है. ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के कौमी सदर मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने UCC के साथ-साथ मगरिबी बंगाल के मदरसों की जांच और पाकिस्तान की ओर से कश्मीर का मुद्दा यूनाइटेड नेशन के जरिए उठाए जाने पर अपनी बात रखी. उन्होंने सरकारों पर एकतरफा फैसले लेने और देश के एक समुदाय को निशाना बनाने का इल्जाम लगाया.
मध्य प्रदेश के वजीर-ए-आला डॉ. मोहन यादव की ओर से UCC को लेकर किए गए ऐलान को मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि मोहन यादव सरकार कई महीनों से इस मुद्दे पर विचार कर रही थी. अब इसे पारित कर कानून बना दिया गया है. उनके मुताबिक UCC भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे का हिस्सा है और इससे पहले भी बीजेपी हुकूमत वाले कई रियासतों में इसे लागू किया जा चुका है. उन्होंने उत्तराखंड, गुजरात और असम का जिक्र करते हुए कहा कि इन राज्यों में भी UCC लागू किया गया है.
मौलाना ने UCC में आदिवासियों को अलग रखे जाने पर भी सवाल उठाया. उन्होंने पूछा कि अगर आदिवासी देश के नागरिक हैं तो उन्हें इस कानून से अलग रखने की वजह क्या है. उन्होंने सवाल किया कि क्या UCC सिर्फ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए लाया जा रहा है और सिर्फ मुसलमान ही सरकार के निशाने पर क्यों हैं.
उन्होंने कहा कि संविधान में UCC लागू करने से पहले सभी समुदायों और संप्रदायों से बातचीत और मशविरा किए जाने की बात है. उनके मुताबिक सभी फरीकों के आपसी रजामंदी के बाद ही ऐसा कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन मध्य प्रदेश में इसे एकतरफा तरीके से लागू किया गया है. उनका कहना था कि मुसलमानों से इस मामले में कोई सलाह नहीं ली गई.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने यह भी कहा कि अगर UCC लागू किया गया है तो आदिवासियों को इससे बाहर क्यों रखा गया. उनके मुताबिक सभी के लिए एक ही पैमाना होना चाहिए और देश में अलग-अलग पैमाने नहीं रखे जा सकते. उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार पर संविधान के खिलाफ UCC लागू करने का आरोप लगाया और कहा कि मुसलमान इस कानून को मानने के लिए मजबूर नहीं हैं.
इसके बाद उन्होंने पश्चिम बंगाल में मदरसों की विदेशी फंडिंग को लेकर पुलिस की पूछताछ पर भी नाराजगी का इजहार किया. मौलाना ने कहा कि सरकार जांच करना चाहती है तो करे, उन्हें इससे कोई एतराज नहीं है. उन्होंने कहा कि जांच में शफ्फाफियत होनी चाहिए और उसका मकसद देशहित होना चाहिए.
मौलाना ने पश्चिम बंगाल की सुभेंदु अधिकारी हुकूमत पर भी निशाना साधा. उन्होंने इल्जाम लगाया कि सरकार बनने के बाद से वहां तानाशाही वाला रवैया अपनाया जा रहा है. उनके मुताबिक मदरसों में आतंकवाद के लिए फंडिंग के इल्जामों को लेकर सरकार ने एक नया तनाजा खड़ा कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह चाहे मदरसों की जांच कर सकती है, क्योंकि मदरसे खुली किताब की तरह हैं और वहां छिपाने के लिए कुछ नहीं है.
उन्होंने इल्जाम लगाया कि पश्चिम बंगाल सरकार मदरसों को निशाना बना रही है और वहां पढ़ने वाले बच्चों की तालीम को रोकने की कोशिश कर रही है. मौलाना के मुताबिक ऐसा करना गैरकानूनी है. उन्होंने कहा कि आवाम इस तरह की कार्रवाई को ज्यादा दिनों तक बर्दाश्त नहीं करेगी.
पाकिस्तान की ओर से यूनाइटेड नेशन के जरिए कश्मीर का मुद्दा उठाए जाने पर भी मौलाना ने भारत का रुख साफ बताया. उन्होंने कहा कि भारत कश्मीर के मामले में किसी तीसरे फरीक की दखलअंदाजी बर्दाश्त नहीं करेगा. पाकिस्तान, यूनाइटेड नेशन के जरिए कश्मीर मसले को हल करने की जो बातें कर रहा है, उस पर उन्होंने कहा कि भारत को किसी की मध्यस्थता की जरूरत नहीं है.
मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि कश्मीर कल भी भारत का था, आज भी भारत का है और मुस्तकबिल में भी भारत का ही रहेगा. उन्होंने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भी भारत का हिस्सा बताया. साथ ही कहा कि भारत के भीतर इतनी ताकत है कि जिस दिन वह चाहे, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को भारत में मिला सकता है.