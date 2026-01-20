Advertisement
Meerut News: कौन है ईदगाह तोड़फोड़ के पीछे? अगवानपुर में तीसरी बार हुआ हमला

Agwanpur Idgah News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के अगवानपुर गांव में देर रात एक ईदगाह में तोड़फोड़ की गई. गांव वालों ने इसे सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने की साजिश बताया है. पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच शुरू कर दी है और भरोसा दिलाया है कि दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 20, 2026, 08:44 AM IST

Meerut News: देश के कई राज्यों में हिंदू संगठनों के सदस्य आतंक फैला रहे हैं. इन संगठनों से जुड़े लोग बड़े पैमाने पर अशांति फैला रहे हैं और मस्जिदों, दरगाहों, मदरसों और ईदगाहों को निशाना बना रहे हैं. इस बीच उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के परीक्षितगढ़ इलाके के अगवानपुर गांव में एक ईदगाह में 19 दिसबंर की देर रात तोड़फोड़ की. इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें साफ देखा जा सकता है कि ईदगाह में जमकर तोड़फोड़ की गई है. इस घटना से इलाके में सांप्रदायिक तनाव पैदा होने का खतरा है.

वायरल वीडियो में साफ दिख रहा है कि ईदगाह के मुख्य गेट की मीनार और मिंबर को असामाजिक तत्वों ने नुकसान पहुंचाया है. बताया जा रहा है कि यह घटना अगवानपुर गांव के बाहर चिटवाना मोड़ पर स्थित ईदगाह में हुई. गांव के प्रधान नूरुल्लाह खान ने बताया कि असामाजिक तत्वों ने अंधेरे का फायदा उठाकर तोड़फोड़ की. गांव वालों को सुबह नुकसान का पता चला. ईदगाह की हालत देखकर पूरे गांव में गुस्सा फैल गया और तुरंत पुलिस स्टेशन को सूचना दी गई.

सूचना मिलते ही सर्किल ऑफिसर शिव प्रताप सिंह और नायब तहसीलदार, बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे. अधिकारियों ने मौके का मुआयना किया, नुकसान का जायजा लिया और गांव वालों से पूरी जानकारी ली. पुलिस ने वहां मौजूद लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की और भरोसा दिलाया कि दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा. वहीं, गांव वालों ने इस घटना पर गहरा गुस्सा जाहिर किया. उन्होंने बताया कि यह पहली बार नहीं है जब ईदगाह को निशाना बनाया गया है. इससे पहले भी दो बार इसे नुकसान पहुंचाया गया है, लेकिन उन मामलों में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ा है. 

CO शिव प्रताप सिंह ने गांव वालों को भरोसा दिलाया कि शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जाएगा और CCTV फुटेज समेत सभी पहलुओं की जांच की जाएगी और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया कि इलाके में कानून-व्यवस्था बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में कथित अवैध मस्जिदों, दरगाहों, ईदगाहों और मदरसों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है. इस बीच, हिंदू संगठनों के सदस्यों ने कई मस्जिदों और दरगाहों पर हमला किया है, यह दावा करते हुए कि वे मंदिर हैं. फतेहपुर में एक हिंदू संगठन के नेताओं ने बड़ा हंगामा किया और एक दरगाह में तोड़फोड़ की. इसी तरह दिल्ली में एक हिंदू संगठन से जुड़े एक कार्यकर्ता ने ITO घाट पर हथौड़े से एक दरगाह को तोड़ दिया. ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Meerut NewsAgwanpur Idgah incidentParikshitgarh Idgah damage

Meerut News
