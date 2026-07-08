/MP की तरह UP वक्फ बोर्ड में भी शामिल होंगे दो हिंदू मेंबर; योगी के मुस्लिम मंत्री ने दिया इशारा

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Waqf Board News: मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का नए राज्य कानून के तहत पुनर्गठन किया गया है और इसमें दो हिंदू सदस्यों को शामिल किया गया है. सरकार के इस फैसले से राज्य में भारी आक्रोश फैल गया है और मुस्लिम समुदाय इसका पुरजोर विरोध कर रहा है. यूपी सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने इस मामले पर एक अहम बयान दिया है. मंत्री ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम पेश किया. इसका उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का बेहतर रखरखाव सुनिश्चित करना है.
उन्होंने आगे कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के तहत पुनर्गठित वक्फ बोर्ड में पसमांदा समुदाय और मुस्लिम महिलाओं के साथ-साथ दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को भी शामिल किया जाना अनिवार्य है. जिस तरह मध्य प्रदेश में यह पुनर्गठन हुआ है, उसी तरह उत्तर प्रदेश में भी ऐसा होने जा रहा है. सभी राज्यों के लिए केंद्र द्वारा पेश किए गए वक्फ संशोधन अधिनियम को लागू करना आवश्यक है. यूपी में पुनर्गठन की प्रक्रिया इस अधिनियम के प्रावधानों के मुताबिक की जाएगी.
मंत्री ने क्या कहा?
मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पार्टी के अदालत जाने की संभावना पर अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के विकास को लेकर कभी भी जल्दबाजी में नहीं रही. हालांकि देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन कांग्रेस बेफिक्र बनी रही. जब भी वे सत्ता में रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रहती थीं. लोगों को अक्सर अनजान चीजों को न छूने की चेतावनी दी जाती थी, क्योंकि डर होता था कि वे बम हो सकते हैं. उस समय आम आदमी के लिए सुरक्षा का कोई अहसास नहीं था. इसके विपरीत, मोदी सरकार ने आम नागरिक के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करने का काम किया है. अब रेलवे स्टेशनों पर ऐसी चेतावनियां सुनने को नहीं मिलतीं. यही बदलता हुआ भारत है.
वक्फ बोर्ड को लेकर क्यों हो रहा है बवाल
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वक्फ़ एक्ट बनाया है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना जरूरी है. इसी कानून के तहत मध्य प्रदेश में वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है और इसमें हिंदू समुदाय के दो सदस्यों को नियुक्त किया गया है. सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध हो रहा है. भोपाल के एक मुस्लिम विधायक और मुस्लिम संगठन इस कदम को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं.