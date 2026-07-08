/MP की तरह UP वक्फ बोर्ड में भी शामिल होंगे दो हिंदू मेंबर; योगी के मुस्लिम मंत्री ने दिया इशारा

मंत्री ने क्या कहा?

मध्य प्रदेश में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस पार्टी के अदालत जाने की संभावना पर अंसारी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के विकास को लेकर कभी भी जल्दबाजी में नहीं रही. हालांकि देश को 1947 में आजादी मिली, लेकिन कांग्रेस बेफिक्र बनी रही. जब भी वे सत्ता में रहे, उन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया. कांग्रेस के शासनकाल में आतंकवादी घटनाएं लगातार होती रहती थीं. लोगों को अक्सर अनजान चीजों को न छूने की चेतावनी दी जाती थी, क्योंकि डर होता था कि वे बम हो सकते हैं. उस समय आम आदमी के लिए सुरक्षा का कोई अहसास नहीं था. इसके विपरीत, मोदी सरकार ने आम नागरिक के लिए सुरक्षित माहौल प्रदान करने का काम किया है. अब रेलवे स्टेशनों पर ऐसी चेतावनियां सुनने को नहीं मिलतीं. यही बदलता हुआ भारत है.