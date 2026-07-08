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MP की तरह UP वक्फ बोर्ड में भी शामिल होंगे दो हिंदू मेंबर; योगी के मुस्लिम मंत्री ने दिया इशारा

Danish Azad Ansari on Waqf Board: मध्य प्रदेश वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों को शामिल किए जाने के बाद विवाद बढ़ गया है. यूपी के मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 के तहत यूपी में भी बोर्ड का पुनर्गठन होगा.

Written ByTauseef Alam
Published: Jul 08, 2026, 03:29 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:29 PM IST
MP की तरह UP वक्फ बोर्ड में भी शामिल होंगे दो हिंदू मेंबर; योगी के मुस्लिम मंत्री ने दिया इशारा
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम Zee Media में Sub Editor हैं. तौसीफ पिछले 5 सालों से उन मुद्दों को उठाते रहे हैं, जो आम लोगों के जीवन, लोकतंत्र, शिक्षा, सामाजिक न्याय और नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों से सीधे जुड़े हैं. तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के बड़े मीडिया संस्थानों में काम और ट्रेनिंग ली है. उन्होंने दिल्ली में हुए CAA-NRC विरोधी आंदोलन की जमीनी रिपोर्टिंग की है. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है. राजनीति, क्राइम, इंटरनेशनल अफेयर्स, भारत में मुस्लिम समाज से जुड़े मुद्दे, जनहित के सवाल और यूनिवर्सिटी कैंपस की छात्र राजनीति उनके प्रिय विषय हैं.

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