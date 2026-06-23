विपक्ष पर बोला हमला

उन्होंने दावा किया, "NDA सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंच रहा है और इसी वजह से अल्पसंख्यक समाज का भरोसा एनडीए पर बढ़ा है. जो राजनीतिक दल वास्तव में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करेंगे, जनता उसी का समर्थन करेगी." मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, "कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सहयोगी दल अपने-अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे हैं. दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का शासन देखा है और अब विकास तथा कानून-व्यवस्था के आधार पर फैसला करेगी."