Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /इमरान मसूद के किस बयान से सहमत हुए CM योगी के मुस्लिम मंत्री, जानें क्या पूरा मामला

इमरान मसूद के किस बयान से सहमत हुए CM योगी के मुस्लिम मंत्री, जानें क्या पूरा मामला

Danish Azad Ansari on Imran Masood: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बयान का समर्थन करते हुए मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि समाजवादी पार्टी कभी अल्पसंख्यकों की हितैषी नहीं रही. उन्होंने सपा पर मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया और INDIA गठबंधन में मतभेद होने का भी दावा किया.

Written ByTauseef Alam
Published: Jun 23, 2026, 11:54 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 11:54 AM IST
इमरान मसूद के किस बयान से सहमत हुए CM योगी के मुस्लिम मंत्री, जानें क्या पूरा मामला

About the Author

Tauseef Alam

Tauseef Alam

तौसीफ आलम वर्तमान में Zee Media में Sub Editor के पद पर कार्यरत हैं और पिछले 5 सालों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित Jamia Millia Islamia से स्नातक और स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है. छात्र जीवन से ही सामाजिक, राजनीतिक और जनसरोकार से जुड़े मुद्दों में उनकी गहरी रुचि रही, जिसने उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में आने के लिए प्रेरित किया.

तौसीफ ने Amar Ujala, Times Now Navbharat और ABP News जैसे देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों में कार्य करते हुए पत्रकारिता की बारीकियों को करीब से समझा और ग्राउंड रिपोर्टिंग का व्यापक अनुभव हासिल किया. उन्होंने दिल्ली के चर्चित CAA-NRC आंदोलन सहित कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं की जमीनी रिपोर्टिंग की.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
यूपी के मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को लेकर क्यों मचा है बवाल? शिक्षक संगठनों ने
UP News1 hr ago
2
muslim news1 hr ago
3
US Iran Deal1 hr ago
4
Lucknow news2 hrs ago
5
Mahrang Baloch Life Sentence2 hrs ago