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UP Politics: कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सपा चीफ अखिलेश यादव पर तीखा हमला करते हुए कहा कि SP न तो मुसलमानों के लिए लड़ती है और न ही उनकी आवाज उठाती है. मसूद के इस बयान से राज्य में हंगामा मच गया है. उत्तर प्रदेश सरकार में अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने भी कांग्रेस सांसद की टिप्पणी पर प्रतिक्रिया दी है और उनके बयान का समर्थन किया है. मंत्री ने कहा, "समाजवादी पार्टी कभी भी अल्पसंख्यकों की वास्तविक हितैषी नहीं रही." उन्होंने आरोप लगाया कि सपा ने हमेशा मुसलमानों की भावनाओं का राजनीतिक लाभ उठाया, लेकिन उनके शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए कोई ठोस काम नहीं किया.
दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने जो बात कही है, वह पूरी तरह सही है." उन्होंने कहा, "साल 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही, लेकिन उस दौरान मुसलमानों के लिए कितने नए शैक्षणिक संस्थान खोले गए या शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में क्या ठोस कदम उठाए गए, इसका जवाब सपा के पास नहीं है. सपा और कांग्रेस दोनों ने अल्पसंख्यकों के नाम पर राजनीति की और सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करते रहे."
विपक्ष पर बोला हमला
उन्होंने दावा किया, "NDA सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ सभी वर्गों तक पहुंच रहा है और इसी वजह से अल्पसंख्यक समाज का भरोसा एनडीए पर बढ़ा है. जो राजनीतिक दल वास्तव में अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम करेंगे, जनता उसी का समर्थन करेगी." मंत्री ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा, "कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अन्य सहयोगी दल अपने-अपने राजनीतिक हितों के लिए काम कर रहे हैं. दानिश आजाद अंसारी ने कहा, "साल 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर उन्होंने विश्वास जताया कि बीजेपी एक बार फिर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी. प्रदेश की जनता ने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों का शासन देखा है और अब विकास तथा कानून-व्यवस्था के आधार पर फैसला करेगी."
2027 में मुसलमानों का मिलेगा बीजेपी का साथ
उन्होंने कहा, "योगी आदित्यनाथ सरकार ने अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है. 2027 के चुनाव में अल्पसंख्यक और पिछड़ा पसमांदा समाज अहम भूमिका निभाएगा. योगी सरकार ने पसमांदा समाज के लिए जितने काम किए हैं, उतने आजादी के बाद किसी सरकार ने नहीं किए." उन्होंने कहा कि सरकार की योजनाओं और कामकाज के कारण जनता का भरोसा भाजपा पर लगातार मजबूत हो रहा है.