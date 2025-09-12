अब्दुल्ला रेजीडेंसी में बसाए जाएंगे दो 'राम भक्त'; हिन्दुओं की बुकिंग न करने पर मचा था बवाल
Abdullah Residency Dispute: मेरठ की अब्दुल्ला रेजीडेंसी को लेकर चल रहे विवाद के बीच कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि भारत में किसी भी मजहब का शख्स कहीं भी रह सकता और जमीन खरीद सकता है. इस दौरान उन्होंने ऐलान किया कि अब्दुल्ला रेजीडेंसी में दो हिंदुओं ने प्लॉट के लिए आवेदन दिया है. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Sep 12, 2025, 02:36 PM IST

कैबिनेट मंत्री धर्मापाल सिंह (फाइल फोटो)
Meerut News Today: केंद्रीय राजधानी दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में अब्दुल्ला रेजीडेंसी में कथित मुस्लिम समुदाय के लोगों को बसाने और मस्जिद बनाने को लेकर विवाद खड़ा हो गया. यूपी सरकार में मंत्री सोमेंद्र तोमर ने डीएम को चिट्ठी लिखकर निर्माण और जमीन की जांच के आदेश दिए थे. इसके बाद प्रशासन ने जांच के बाद इसके कुछ हिस्सों पर बुलडोजर चला दिया. 

वहीं, अब मेरठ के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह ने अब्दुल्लाह रेजीडेंसी में हिंदुओं के रहने के अधिकार को लेकर बड़ा बयान दिया है. धर्मपाल सिंह ने साफ कहा कि कोई भी शख्स, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान अपनी मर्जी से रहने की जगह खरीद सकता है. उन्होंने बताया कि अब्दुल्लाह रेजीडेंसी में रहने के लिए दो हिंदुओं ने आवेदन किया है और उन्हें डीएम के माध्यम से जगह दिलवाई जा रही है.

'हिंदू-मुस्लिम को देश में कहीं भी रहने का अधिकार'

योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा कि देश और समाज में सभी को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वह उन्होंने स्पष्ट किया कि रहने का अधिकार किसी धर्म, जाति या समुदाय से नहीं जुड़ा है बल्कि यह हर नागरिक का अधिकार है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान. धर्मपाल सिंह ने कहा कि मेरठ में विकास कार्यों को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं.

शहर के विकास के लिए PPP मॉडल पर जोर

इस मौके पर धर्मपाल सिंह ने कहा कि 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस यानी व्यवसाय को आसान बनाने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए हैं.' साथ ही उन्होंने सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) मॉडल को मजबूत करने की बात कही, जिससे विकास कार्यों में निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़े. उन्होंने स्थानीय निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों पर भी जोर दिया और कहा कि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और व्यवस्थित होनी चाहिए, इसके लिए हर संभव कदम उठाए जा रहे हैं.

आंवला विधानसभा सीट से पांच बार के विधायक और कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने शहर की सफाई व्यवस्था और ड्रेनेज सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए अधिकारियों को जरुरी कदम उठाने के निर्देश दिए गए. उन्होंने कहा कि शहर में सफाई अभियान चलाकर साफ-सुथरा वातावरण बनाने और पानी की निकासी को बेहतर करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा.

यह भी पढ़ें: अकोला दंगों की एकतरफा जांच पर SC की महाराष्ट्र पुलिस को फटकार; अब नए सिरे से SIT करेगी जांच

 

