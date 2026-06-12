Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मंत्री दिनेश प्रताप ने AMU में लगाया जय श्री राम का नारा; विरोधियों को दिया जवाब!

मंत्री दिनेश प्रताप ने AMU में लगाया 'जय श्री राम' का नारा; विरोधियों को दिया जवाब!

AMU Jai Shri Ram Slogan Row: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में किसानों को जागरूक करने के लिए आयोजित सरकारी कार्यक्रम उस समय विवादों में आ गया, जब मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने भाषण के आखिरी मजहबी नारा लगाया. इसके बाद वहां पर मौजूद दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों ने अलग-अलग मजहबी नारा लगाना शुरू कर दिया. इसकी वीडियो सामने आने के बाद सियासी और सामाजिक हलकों में नई बहस शुरू हो गई है.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 12, 2026, 10:22 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:25 PM IST
मंत्री दिनेश प्रताप ने AMU में लगाया 'जय श्री राम' का नारा; विरोधियों को दिया जवाब!
Image Credit: मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने AMU में लगाए धार्मिक नारे

About the Author

Raihan Shahid

Raihan Shahid

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मंत्री दिनेश प्रताप ने AMU में लगाया 'जय श्री राम' का नारा; विरोधियों को दिया जवाब!
Uttar Pradesh news16 min ago
2
Hariyana28 min ago
3
West Bengal news2 hrs ago
4
West Bengal news3 hrs ago
5
Rajasthan3 hrs ago