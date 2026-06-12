कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अलीगढ़, आगरा और मेरठ मंडल के किसान शामिल हुए थे. अपने संबोधन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और बागवानी को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. साथ ही किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई.