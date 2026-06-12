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Uttar Pradesh News Today: अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (AMU) में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम में मजहबी नारा लगाने पर तनाव फैल गया. कार्यक्रम के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के एक मंत्री के जरिये लगाए गए मजहबी नारों को लेकर सियासी और सामाजिक हलकों में बहस छिड़ गई है. विपक्षी दलों का आरोप है कि एक शैक्षणिक संस्थान के मंच से इस तरह के नारे लगाकर अनावश्यक रूप से विवाद खड़ा करने की कोशिश की जा रही है.
दरअसल, उत्तर प्रदेश सरकार में उद्यान विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह शुक्रवार (12 जून) को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी परिसर में आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. यूनिवर्सिटी के कैनेडी सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम का मकसद किसानों को आधुनिक खेती, फसलों में विविधता, बागवानी, कृषि आधारित उद्यम और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना था.
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अलीगढ़, आगरा और मेरठ मंडल के किसान शामिल हुए थे. अपने संबोधन में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए नई तकनीकों और बागवानी को अपनाने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अलग-अलग योजनाओं के माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए लगातार काम कर रही है. साथ ही किसानों को आधुनिक खेती के तरीकों और कृषि उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं के बारे में भी जानकारी दी गई.
हालांकि कार्यक्रम के आखिर में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने मजहबी नारा लगाया. दिनेश प्रताप सिंह ने "जय श्री राम" का नारा लगाया. इसके बाद सभागार में "नमो पार्वती नमः, हर हर महादेव" और "भारत माता की जय" जैसे नारे भी सुनाई दिए. अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी सभागार में इस तरह के मजहबी नारों की गूंज की वीडियो वायरल होने के बाद हंगामा खड़ा हो गया.
कार्यक्रम के बाद मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने अपने सोशल मीडिया पर एक मैसेज पोस्ट किया. उन्होंने लिखा, "अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कैनेडी हॉल के अंदर हर हर महादेव." अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उद्यान विभाग के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह के जरिये मजहबी नारा लगाने को लेकर सफाई भी दी.
दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि "मजहबी नारे लगाना मेरी संस्कृति का हिस्सा है." दिनेश प्रताप सिंह ने मजहबी नारा लगाने का बचाव करते हुए कहा कि ."हम जय श्रीराम के नारे भी लगाएं, हर-हर महादेव के नारे भी लगाएंगे. जो जहां होता है, वैसा करता है. मैं ने भी मजहबी नारे लगाए, इसमें कोई दो राय नहीं है."