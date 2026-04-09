Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam3172527
Zee SalaamIndian Muslimसियासत से ऊपर इंसानियत: BJP मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम महिला के बेटे के इलाज को दिए 9 लाख

सियासत से ऊपर इंसानियत: BJP मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम महिला के बेटे के इलाज को दिए 9 लाख

UP Minister Financial help Muslim Family: उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने सियासत से परे हटकर इंसानियत की अद्भुत मिसाल पेश की है. नाजरीन नाम की महिला जब बेटे की गंभीर बीमारी के लिए इलाज के लिए आर्थिक सहायता मांगने पहुंचीं, तो मंत्री सतीश चंद्र ने फौरन अपने कोष से 9 लाख रुपये की मदद देने का ऐलान किया. 

 

Written By  Raihan Shahid|Last Updated: Apr 09, 2026, 06:56 PM IST

Trending Photos

सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम परिवार की मदद कर जीता दिल, वीडियो वायरल
सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम परिवार की मदद कर जीता दिल, वीडियो वायरल

Uttar Pradesh News Today: सियासत के शोर और आरोप-प्रत्यारोप के दौर में कभी-कभी ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देते हैं. जब एक ओर कुछ नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगते रहे हैं और बहिष्कार जैसी बातें उठती रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने ऐसा कदम उठाया है, जो सच्ची जनसेवा और संवेदनशीलता की मिसाल बन गया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है. 

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है. यहां की रहने वाली नाजरीन के बीमार बेटे के इलाज के लिए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपने सरकारी कोष से 9 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है. इस मदद ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे नेता की पहचान उसकी पार्टी से नहीं, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों और इंसानियत से होती है. सतीश चंद्र शर्मा ने यह आर्थिक सहायता ऐसा समय में दी है, जब नाजरीन को बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरुरत थी. 

मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद शाद नाम के बच्चे को किडनी की बीमारी है.  शाद के पिता शकील अहमद का निधन हो गया, और अब इस खौफनाक बीमारी के इलाज के लिए परिवार की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है. बाराबंकी जिले के गांव सुखीपुर कूढ़ा, पोस्ट बादशाहनगर, तहसील रामसनेहीघाट के रहने वाले शाद की माता को किसी ने इलाज के लिए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के पास जाने की सलाह दी. 

Add Zee News as a Preferred Source

यह भी पढ़ें: Etah: 66 साल का था चमन मियां का साथ; मरने पर हिन्दू फैमिली ने पढ़वाई जनाज़े की नमाज़!

किडनी डिजीज से पीड़ित मोहम्मद शाद का इलाज लखनऊ स्थित मैक्स हेल्थकेयर हॉस्पिटल में चल रहा है. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है, जिसके चलते इलाज का खर्च उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं था. डॉक्टरों के जरिये इलाज का कुल खर्च 9,00,500 रुपये (नौ लाख पांच सौ रुपये) बताया गया है. इलाज के लिए आर्थिक सहायता की फरियाद लेकर जब मां नाजरीन मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के पास पहुंची थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक असहाय मां को मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने निराश नहीं जाने दिय और फौरन मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद जारी करने का आदेश दिया. सतीश चंद्र शर्मा ने मोहम्मद शाद का हालचाल पूछने के बाद सरकारी कोष से 9 लाख रुपये की मदद उपलब्ध कराने का ऐलान किया. आर्थिक सहायता मिलने के बाद मां नाजरीन और भाई मीर हमजा भावुक हो गए. 

फोन पर मोहम्मद शाद के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनके इलाज के लिए जमा पूंजी खत्म हो चुकी है. बड़े भाई विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इनती नहीं है कि वह शाद का इलाज करा सके. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने शाद की किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपये का खर्च बताया है, जो परिवार की आर्थिक हैसियत से बहुत ज्यादा है. हालांकि, अब मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के ऐलान के बाद परिवार आंशिक राहत मिली है, और उन्होंने इसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया. 

यह भी पढ़ें: क्रिकेटर जो ईसाई से बना मुस्लिम, ऐसे शख्स से किया बेटी का निकाह जिसकी दुनियाभर में हो रही चर्चा

About the Author
author img
Raihan Shahid

रैहान शाहिद का ताल्लुक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर ज़िले से हैं. वह पिछले पांच सालों से दिल्ली में सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. Zee न्यूज़ से पहले उन्होंने ABP न्यूज़ और दू...और पढ़ें

TAGS

Uttar Pradesh newsBarabanki Newsmuslim news

Trending news

Uttar Pradesh news
BJP मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम महिला के बेटे के इलाज को दिए 9 लाख
Uttar Pradesh news
Etah: 66 साल का था चमन मियां का साथ; मरने पर हिन्दू फैमिली ने पढ़वाई जनाज़े की नमाज़!
Pakistan News
क्रिकेटर जो ईसाई से बना मुस्लिम, ऐसे शख्स से किया बेटी का निकाह जिसकी हो रही चर्चा
Badruddin Ajmal vote
'जुबीन गर्ग के लिए न्याय...', बदरुद्दीन अजमल ने AIUDF के लिए मांगा समर्थन
Madhepura news
मधेपुरा में गौ-तस्करी के शक में दो बुजुर्गों पर जानलेवा हमला; पीड़ित को भेजा जेल
India Turkey Bilateral Talks
PAK का मददगार तुर्की से भारत की बैठक; इस जरूरी मुद्दे पर दोनों पक्षों में हुई चर्चा
Bihar News
बिहार में बीच सड़क पर नूर हसन का सिर कलम; गुस्साई भीड़ ने की आरोपी की मॉब लिंचिंग
muslim news
40 दिनों बाद मस्जिद-ए-अक्सा से आई अजान की आवाज; इजरायल ने दी नमाज पढ़ने की इजाजत
assam election 2026
असम चुनाव में मुस्लिम बना किंगमेकर, किसके पक्ष में जाएगा फैसला?
muslim news
मेड़ के विवाद में पड़ोसी ने की 55 वर्षीय 'इस्लाम' की हत्या, इलाके में फैली दहशत