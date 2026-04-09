सियासत से ऊपर इंसानियत: BJP मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने मुस्लिम महिला के बेटे के इलाज को दिए 9 लाख

Uttar Pradesh News Today: सियासत के शोर और आरोप-प्रत्यारोप के दौर में कभी-कभी ऐसे उदाहरण सामने आते हैं, जो इंसानियत पर भरोसा और मजबूत कर देते हैं. जब एक ओर कुछ नेताओं पर मुसलमानों के खिलाफ आपत्तिजनक बयान देने के आरोप लगते रहे हैं और बहिष्कार जैसी बातें उठती रही हैं, वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने ऐसा कदम उठाया है, जो सच्ची जनसेवा और संवेदनशीलता की मिसाल बन गया है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया पर अब तेजी से वायरल हो रही है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले का है. यहां की रहने वाली नाजरीन के बीमार बेटे के इलाज के लिए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने अपने सरकारी कोष से 9 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की है. इस मदद ने यह साबित कर दिया कि एक सच्चे नेता की पहचान उसकी पार्टी से नहीं, बल्कि उसके नैतिक मूल्यों और इंसानियत से होती है. सतीश चंद्र शर्मा ने यह आर्थिक सहायता ऐसा समय में दी है, जब नाजरीन को बेटे के इलाज के लिए पैसों की सख्त जरुरत थी.

मिली जानकारी के मुताबिक, मोहम्मद शाद नाम के बच्चे को किडनी की बीमारी है. शाद के पिता शकील अहमद का निधन हो गया, और अब इस खौफनाक बीमारी के इलाज के लिए परिवार की जमा पूंजी खत्म हो चुकी है. बाराबंकी जिले के गांव सुखीपुर कूढ़ा, पोस्ट बादशाहनगर, तहसील रामसनेहीघाट के रहने वाले शाद की माता को किसी ने इलाज के लिए मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के पास जाने की सलाह दी.

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किडनी डिजीज से पीड़ित मोहम्मद शाद का इलाज लखनऊ स्थित मैक्स हेल्थकेयर हॉस्पिटल में चल रहा है. परिवार की आर्थिक स्थिति बेहद कमजोर बताई जा रही है, जिसके चलते इलाज का खर्च उठाना उनके लिए मुमकिन नहीं था. डॉक्टरों के जरिये इलाज का कुल खर्च 9,00,500 रुपये (नौ लाख पांच सौ रुपये) बताया गया है. इलाज के लिए आर्थिक सहायता की फरियाद लेकर जब मां नाजरीन मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के पास पहुंची थी.

मामले की गंभीरता को देखते हुए एक असहाय मां को मंत्री सतीश चंद्र शर्मा ने निराश नहीं जाने दिय और फौरन मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से मदद जारी करने का आदेश दिया. सतीश चंद्र शर्मा ने मोहम्मद शाद का हालचाल पूछने के बाद सरकारी कोष से 9 लाख रुपये की मदद उपलब्ध कराने का ऐलान किया. आर्थिक सहायता मिलने के बाद मां नाजरीन और भाई मीर हमजा भावुक हो गए.

फोन पर मोहम्मद शाद के एक रिश्तेदार ने बताया कि उनके इलाज के लिए जमा पूंजी खत्म हो चुकी है. बड़े भाई विदेश में रहते हैं, लेकिन उनकी सैलरी इनती नहीं है कि वह शाद का इलाज करा सके. उन्होंने बताया कि डॉक्टरों ने शाद की किडनी का ऑपरेशन कराने के लिए 20 से 25 लाख रुपये का खर्च बताया है, जो परिवार की आर्थिक हैसियत से बहुत ज्यादा है. हालांकि, अब मंत्री सतीश चंद्र शर्मा के ऐलान के बाद परिवार आंशिक राहत मिली है, और उन्होंने इसके लिए उन्होंने शुक्रिया भी अदा किया.

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