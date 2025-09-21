सावन की तरह नवरात्रि पर भी मीट की दुकानें रहेंगी बंद? योगी के मंत्री ने जारी किया फरमान

Aligarh News Today: भारत विविधताओं का देश है, जहां सभी धर्म के लोग एक साथ रहते हैं. भारत की विविधता में एकता की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है. हालांकि, बीते कुछ समय से सियासी दलों और दक्षिणपंथी संगठनों के विरोध और हिंसा की वजह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत बढ़ गई है. यही वजह है कि अब खाने पीने की चीजों पर एक धर्म विशेष को निशाना बनाते हुए लगातार पाबंदी लगाने की मांग की जाती रही है.

पवित्र सावन में कांवड़ यात्रा पर मीट पर प्रतिबंध के बाद अब नवरात्रि पर भी इसी तरह की मांग उठने लगी है. अलीगढ़ में नवरात्रि के पावन पर्व को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में दर्जा प्राप्त राज्यमंत्री ठाकुर रघुराज सिंह ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए और खुले में मांस की बिक्री बिल्कुल नहीं होनी चाहिए.

मीट की खरीद-फरोख्त को लेकर क्या कहा?

मंत्री रघुराज सिंह ने इस संबंध में जिले के डीएम और एसएसपी से मीट पर पाबंदी लगाने को लेक खास बातचीत करने का आश्वासन दिया है. उन्होंने कहा कि मंदिरों के आसपास मीट की दुकानें बिल्कुन नहीं खुलनी चाहिए. रघुराज सिंह ने कहा कि अगर दुकानें खुलें भी तो उन पर पर्दा लगाकर मीट को ढका जाए, जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हों.

Add Zee News as a Preferred Source

इतना ही नहीं रघुराज सिंह ने आगे कहा कि अलीगढ़ में लाखों हिंदुओं की आस्था नवरात्रि पर्व से जुड़ी है. उन्होंने कहा कि यहां करीब 40 लाख हिंदू आबादी रहती है, जिनकी नवरात्रि के पर्व से श्रद्धा जुड़ी हुई है और ऐसे में मुस्लिम समाज से भी अपेक्षा है कि वे भाईचारे का संदेश दें और नवरात्रि में खुले में मीट न बेचें. मंत्री ने अपील की कि नवरात्रि में अलीगढ़ का वातावरण स्वच्छ, शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण बना रहे, इसके लिए प्रशासन और समाज दोनों की मदद जरूरी है.

त्योहारों पर मीट पर पाबंदी हुई आम बात

बता दें, उत्तर प्रदेश में बहुसंख्यक समुदाय के त्योहारों और आयोजनों के दौरान सरकार ने हाल के सालों में मीट और शराब की बिक्री पर कई बार प्रतिबंध लगाए हैं और इस तरह के आयोजनों के दौरान उत्तर प्रदेश में इस तरह के प्रतिबंध आम बात हो गई है. सरकार का दावा है कि इससे न सिर्फ आस्था का सम्मान होता है बल्कि सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण भी बना रहता है. हालांकि, इसके उलट जब अल्पसंख्यक के आयोजन की बात आती है, तो उन्हीं पर कई तरह के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं. आइये जानते हैं कि बहुसंख्यक समुदाय के किन त्योहारों के पर मीट की खरीद फरोख्त पाबंदी लगाई गई थी.

नवरात्रि

शारदीय नवरात्रि (3 से 11 अक्टूबर 2024) के दौरान अयोध्या में मीट और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई थी. इसके अलावा पूरे प्रदेश में धार्मिक स्थलों के आसपास मीट की दुकानें बंद रखने का आदेश दिया गया.यूपी सरकार ने दावा किया था कि यह कदम धार्मिक पवित्रता बनाए रखने के लिए उठाया गया था.

चैत्र नवरात्रि

चैत्र नवरात्रि (30 मार्च से 6 अप्रैल 2025) पर सरकार ने और सख्ती दिखाई. धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मीट, मछली और अंडे की बिक्री पूरी तरह से बंद रही. अवैध कत्लखानों पर भी कार्रवाई की गई. राम नवमी (6 अप्रैल) के दिन पूरे प्रदेश में वध और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लागू रहा. यह आदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जारी किया गया था.

महाकुंभ मेला

पिछले महाकुंभ मेले को लेकर भी सरकार ने बड़ा फैसला दिया था. प्रयागराज में जनवरी-फरवरी 2025 में होने वाले महाकुंभ के दौरान परंपरागत क्षेत्रों में मीट और शराब की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी. उस समय भी सरकार ने लाखों श्रद्धालुओं की धार्मिक भावनाओं को देखते हुए यह फैसला लेने का हवाला दिया था. सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध पहले के कुंभ मेलों की तरह सख्ती से लागू किया जाएगा.

सावन और कांवड़ पर भी लगा था प्रतिबंध

उत्तर प्रदेश में सावन माह के दौरान मीट की दुकानों और होटलों पर रोक लगाने की परंपरा इस साल भी जारी रही. यह प्रतिबंध धार्मिक संवेदनशीलता और कांवड़ यात्रा मार्गों की पवित्रता बनाए रखने के लिए लगाया जाता है. सरकार के निर्देश के मुताबिक, कांवड़ मार्गों और धार्मिक स्थलों से 500 मीटर के दायरे में मीट की बिक्री पूरी तरह बंद रही। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की गई.

सावन 2024 (22 जुलाई – 20 अगस्त) में मेरठ, वाराणसी, अमरोहा और गाजियाबाद जैसे शहरों में सख्ती दिखाई गई. वाराणसी में पूरे सावन भर मीट और मछली की दुकानें बंद रहीं, जबकि मेरठ में पवित्र सोमवार को विशेष निगरानी रखी गई. सावन 2025 (11 जुलाई – 9 अगस्त) में गाजियाबाद, मुरादाबाद और वाराणसी में कड़ी कार्रवाई हुई.

गाजियाबाद में हिंदू संगठनों ने KFC जैसी दुकानों को जबरन बंद कराया. मुरादाबाद में कांवड़ मार्ग पर पूरी तरह प्रतिबंध लागू रहा. वहीं गाजियाबाद के कुछ इलाकों में अवैध दुकानों की शिकायतें भी सामने आईं. योगी आदित्यनाथ सरकार 2017 से इस व्यवस्था को सख्ती से लागू कर रही है. प्रशासन का कहना है कि इस कदम से शिवभक्तों की भावनाओं का सम्मान होता है और सावन के दौरान स्वच्छ एवं शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में मदद मिलती है.

यह भी पढ़ें: मौलाना शहाबुद्दीन के बयान पर आगरा में विरोध; हिंदू संगठनों ने फोटो से की आपत्तिजनक हरकत!