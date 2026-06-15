Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Zee Salaam
  • /Indian Muslim
  • /मुरादाबाद से मेरठ तक हलचल; मजार ध्वस्त, मस्जिद के मांगे गए दस्वावेज

मुरादाबाद से मेरठ तक हलचल; मजार ध्वस्त, मस्जिद के मांगे गए दस्वावेज

Uttar Pradesh Bulldozer Action Mazar: मुरादाबाद में हाईवे चौड़ीकरण अभियान के दौरान प्रशासन ने कथित अतिक्रमण बताकर एक पुरानी मजार को बुलडोजर से हटा दिया. मजार की देखभाल करने वाली महिला ने बिना सूचना कार्रवाई का आरोप लगाया है. वहीं मेरठ में एक मस्जिद को जमीन के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने के लिए नोटिस जारी किया गया है. पूरी खबर जाने के लिए नीचे स्क्रॉल करें.

Written ByZeeshan Alam
Published: Jun 15, 2026, 06:06 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 06:06 PM IST
मुरादाबाद से मेरठ तक हलचल; मजार ध्वस्त, मस्जिद के मांगे गए दस्वावेज

About the Author

Zeeshan Alam

Zeeshan Alam

.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
मुरादाबाद से मेरठ तक हलचल; मजार ध्वस्त, मस्जिद के मांगे गए दस्वावेज
muslim news4 min ago
2
muslim news1 hr ago
3
UP News2 hrs ago
4
Rajasthan news3 hrs ago
5
Muharram 20267:36 AM IST