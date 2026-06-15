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Uttar Pradesh Bulldozer Action Mazar: उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में जिला प्रशासन ने कथित अवैध मजार के खिलाफ सख्त एक्शन लेते हुए बुलडोजर चलाकर उसे ध्वस्त कर दिया. संबंधित मजार स्टेट हाईवे पर बनी हुई थी, जिसका कथित अतिक्रमण हाईवे किनारे नाले तक था. इसी कड़ी में हाईवे चौड़ीकरण शुरू हुआ. हाईवे चौड़ीकरण के जद्द में आने की वजह से प्रशासन ने संबंधित मजार को ध्वस्त कर दिया गया.
इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक, PWD और नगर निगम अधिकारियों के साथ मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. 2 बुलडोजर ने कुछ देर संबंधित मजार को ध्वस्त कर दिया. संबंधित मजार की देखभाल करने वाली महिला के मुताबिक यह मजार करीब 200 साल पुरानी बताई जा रही है. यह मजार सय्यद सुल्तान चौधराने वली रहमतुल्लाह की थी. यह मजार मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना में "मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कांठ रोड पर स्थित थी.
संबंधित मजार की देखभाल करने वाली महिला ने बताया कि वह साल 1975 से इस दरगाह में रहती थी. उसने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन ने बिना सूचना दिए मजार को ध्वस्त कर दिया है. मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना मे मुरादाबाद हरिद्वार स्टेट पर कांठ रोड स्तिथ सुल्तान जहां की जारत का पूरा मामला.
इसी तरह उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के खरखौदा क्षेत्र में थाना परिसर की जमीन पर कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. पुलिस ने राजस्व विभाग की पैमाइश रिपोर्ट के आधार पर मस्जिद के इमाम को सात दिन के अंदर स्वामित्व संबंधी दस्तावेज पेश करने और कथित अवैध निर्माण हटाने का नोटिस जारी किया है.
वहीं, प्रशासन ने इस मामले को लेकर स्थानीय लोगों से अपील की है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें. इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस टीम पेट्रोलिंग कर रही है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अगर सात दिन के भीतर मस्जिद के इमाम दस्तावेज पेश नहीं करते हैं तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.