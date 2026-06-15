इस कार्रवाई के दौरान प्रशासनिक, PWD और नगर निगम अधिकारियों के साथ मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रहा. 2 बुलडोजर ने कुछ देर संबंधित मजार को ध्वस्त कर दिया. संबंधित मजार की देखभाल करने वाली महिला के मुताबिक यह मजार करीब 200 साल पुरानी बताई जा रही है. यह मजार सय्यद सुल्तान चौधराने वली रहमतुल्लाह की थी. यह मजार मुरादाबाद के सिविल लाइंस थाना में "मुरादाबाद-हरिद्वार स्टेट हाईवे पर कांठ रोड पर स्थित थी.