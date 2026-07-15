/आमिर खान की तीसरी शादी पर यूपी के मुफ्ती ने सुनाया फतवा, जानें इसकी मजहबी और कानूनी हैसियत?

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Aamir Khan Gauri Spratt Wedding Row: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान की तीसरी शादी को लेकर विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है. पहले कुछ हिंदूवादी संगठनों ने इस शादी का विरोध किया था, वहीं अब मुस्लिम समुदाय के एक मजहबी उलेमा की तब्सरे के बाद यह मामला बहस का विषय बन गया है. आमिर खान और गौरी स्प्रैट के अंतरधार्मिक शादी पर सवाल उठाते हुए एक मौलाना ने इसे इस्लामी कानून के मुताबिक सही नहीं माना है.
फतवा क्या है, और इस्लाम में इसकी अहमियत?
इसके बाद "फतवा" शब्द भी चर्चा में आ गया है. ऐसे में यह समझना जरूरी है कि फतवा आखिर क्या होता है, इसकी इस्लाम में क्या अहमियत है और भारत के कानून में इसकी क्या स्थिति है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट के विवाह पर आपत्ति जताई है.
कथित मुफ्ती ने आमिर खान की शादी को लेकर जारी किया फतवा
मुफ्ती मौलाना चौधरी इफ्राहीम हुसैन का कहना है कि चूंकि गौरी मुस्लिम नहीं हैं, इसलिए इस्लामी कानून की उनकी तशरीह के मुताबिक यह विवाह जायज नहीं माना जा सकता. इस मामले पर उनका एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें वह अपनी राय देते हुए दिखाई दे रहे हैं. चौधरी इफ्राहीम हुसैन के दावे के बाद सोशल मीडिया पर सभी मजहब के लोग उनकी आलोचना कर रहे हैं.
मौलाना इफ्राहीम ने कहा, "मुस्लिम मर्द के लिए, ईमान वालों के लिए, गैर-मुस्लिम से शादी करना हराम है." उनका कहना है कि अगर कोई मुस्लिम मर्द किसी गैर-मुस्लिम औरत से शादी करना चाहता है, तो पहले उस औरत का इस्लाम कबूल करना जरूरी है. इसके बिना इस तरह की शादियां इस्लामी नियमों के मुताबिक जायज माना जा सकता.
उन्होंने सिर्फ इंटरफेथ मैरिज (दूसरी मजहब) पर ही नहीं, बल्कि बार-बार शादी और तलाक लेने की रवैये पर भी टिप्पणी की. उनका कहना था कि अगर कोई शख्स वैवाहिक जिम्मेदारियां ठीक से निभाने के काबिल नहीं है, तो उसे दोबारा शादी नहीं करना चाहिए.
क्या होता है फतवा?
फतवा को लेकर अक्सर लोगों के मन में गलतफहमी रहती है. बहुत से लोग इसे किसी सजा, पाबंदी या किसी के खिलाफ जारी आदेश समझते हैं, जबकि इस्लाम में इसके मायने इससे अलग है. फतवा अरबी लफ्ज "फतवा" से बना है, जिसके मायने हैं कि किसी सवाल का स्पष्ट उत्तर, व्याख्या या अधिकृत धार्मिक राय देना.
इस्लामी रिवायत में जब कोई शख्स मजहबी, खानदानी, मआशी, समाजी या रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े किसी मसले पर रहनुमाई चाहता है, तो वह किसी काबिल इस्लामी जानकार, यानी मुफ्ती, से सवाल करता है. मुफ्ती कुरान, हदीस और शरीयत के आधार पर जो मजहबी राय देता है, उसे फतवा कहा जाता है. फतवा जारी करने की प्रक्रिया को "इफ्ता" और सवाल पूछने वाले शख्स को "मुस्तफ्ती" कहा जाता है.
फतवा की तसव्वुर इस्लाम के शुरुआती दौर से चली आ रही है. कुरान की सूरह अन-निसा की आयत 4:127 और 4:176 में "वे आपसे मजहबी राय पूछते हैं" और "अल्लाह तुम्हें इसका फैसला बताता है" जैसे लफ्जों का जिक्र मिलता है. इस्लामी जानकारों के मुताबिक, इन्हीं आयतों से फतवा की बुनियाद मानी जाती है.
हदीस के मुताबिक, पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस्लाम का पहला मुफ्ती माना जाता है. लोग अपने मजहबी और सामाजिक मामलों में उनसे सवाल पूछते थे और वे कुरान की रौशनी में उनका जवाब देते थे. बाद में सहाबा भी लोगों का रहनुमाई करने लगे.
हदीस की कई रिवायतों में बिना जरुरी और गहराई से इल्म न होने की सूरत में फतवा देने से बचने की सख्त हिदायत दी गई है. इससे यह स्पष्ट होता है कि फतवा देना एक गंभीर जिम्मेदारी है और इसे सिर्फ वही शख्स दे सकता है, जिसे कुरान, हदीस और इस्लामी कानून का गहराई से इल्म हो.
क्या फतवा से टूट जाएगी आमिर खान की कानून तौर पर हुई शादी?
इस पूरे विवाद के बीच यह समझना जरूरी है कि फतवा और कानून दो अलग-अलग विषय हैं. फतवा सिर्फ मजहबी राय होती है, जबकि किसी की शादी या दीगर कानूनी मामले की वैधता का फैसला देश का कानून तय करता है.
भारत में फतवे की कोई कानूनी बाध्यता नहीं है. साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में साफ कहा था कि फतवा सिर्फ मजहबी राय है. यह किसी शख्स, अदालत या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होता और न ही किसी नागरिक के कानूनी अधिकारों को मुतास्सिर कर सकती है.
यही वजह है कि अगर किसी शादी का रजिस्ट्रेशन भारतीय कानून के तहत वैध तरीके से हुआ है, तो किसी मजहबी राय यानी फतवे की बुनियाद पर उसे कानूनी रूप से अमान्य या गैर-कानूनी नहीं ठहराया जा सकता. यानी आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर सामने आई यह मजहबी राय भारतीय कानून की नजर में उनके शादी की वैधता पर कोई असर नहीं डालती.