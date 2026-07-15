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आमिर खान की तीसरी शादी पर यूपी के मुफ्ती ने सुनाया फतवा, जानें इसकी मजहबी और कानूनी हैसियत?

Fatwa on Aamir Khan Gauri Spratt Wedding: बॉलीवुड एक्टर आमिर खान और गौरी स्प्रैट की अंतरधार्मिक शादी को लेकर विवाद गहराता जा है. हिंदूसंगठनों के विरोध के बीच अब कथित एक मुफ्ती ने फतवा जारी कर इस शादी को गैर-इस्लामी करार दिया है. ऐसे में सोशल मीडिया पर फतवा शब्द कौतूहल का विषय बना हुआ है. आइये जानते हैं इस्लाम में इसकी अहमियत और भारतीय कानून में इसकी कानूनी हैसियत क्या है?

Written ByRaihan Shahid
Published: Jul 15, 2026, 04:53 PM IST|Updated: Jul 15, 2026, 04:53 PM IST
आमिर खान की तीसरी शादी पर यूपी के मुफ्ती ने सुनाया फतवा, जानें इसकी मजहबी और कानूनी हैसियत?
Source: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Raihan Shahid

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रैहान शाहिद उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिले से ताल्लुक रखते हैं, जहां प्राचीन शाक्य साम्राज्य की राजधानी कपिलवस्तु में कभी महात्मा बुद्ध का बचपन और जवानी गुज़रा था. बुद्ध ने सत्य की तलाश में घर छोड़ा था, तो रैहान उच्च शिक्षा के लिए घर-परिवार का त्याग कर दिल्ली आ गए. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिलिया इस्लामिया से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और कानून (LLB) की पढ़ाई की है. वो पिछले 5 सालों से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. पिछले 2 सालों से वो Zee News के डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं. इससे पहले उन्होंने दिल्ली में दूरदर्शन और ABP चैनल में काम किया है. वो देश-विदेश की राष्ट्रीय महत्व की खबरें,शिक्षा, स्पोर्ट, राजनीति, कानून, सामाजिक न्याय, माइनॉरिटी और महिला अधिकार से जुड़े मुद्दों पर ख़बरें और रिपोर्ट बनाते हैं, और उनका संपादन करते हैं. किसी खबर, समस्या की सूचना देने या किसी खबर पर हौसला अफजाई या ऐतराज़ जताने के लिए रैहान शाहिद का पता-  raihan.shahid@india.com      

 

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