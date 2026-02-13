Advertisement
Zee SalaamIndian MuslimKGMU मजार विवाद की दिल्ली में दस्तक, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर डाली ये मांग

KGMU मजार विवाद की दिल्ली में दस्तक, मुस्लिम प्रतिनिधियों ने राजनाथ सिंह से मुलाकात कर डाली ये मांग

Muslim Delegation meet Rajnath Singh on KGMU Mazar Issue: लखनऊ स्थित KGMU मजार विवाद गहराता जा रहा है. यह विवाद लखनऊ से निकल अब दिल्ली तक पहुंच गया है. दरअसल, मकदूम शमीनाशाह फाउंडेशन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिलकर न्यायिक जांच की मांग की. प्रतिनिधियों ने मजारों को वक्फ संपत्ति बताते हुए तोड़ने की कोशिश का आरोप लगाया. इतना ही नहीं प्रतिनिधियों ने इंसाफ न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दी.

 

Edited By:  Raihan Shahid|Last Updated: Feb 13, 2026, 06:00 PM IST

मुस्लिम प्रतिनिधियों की KGMU मजार को लेकर राजनाथ सिंह से मुलाकात (फाइल फोटो)
मुस्लिम प्रतिनिधियों की KGMU मजार को लेकर राजनाथ सिंह से मुलाकात (फाइल फोटो)

KGMU Mazar Controversy: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) की मजार को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. KGMU मजार विवाद का मामला अब मामला दिल्ली तक पहुंच गया है. मकदूम शमीनाशाह फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने इस संबंध में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर पूरे मामले में न्यायिक जांच की मांग की है. इतना ही नहीं इस दौरा प्रतिनिधियों ने मुख्य मांगों से जुड़ा एक पत्र रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सौंपा.

KGMU परिसर में छह मजारों पर दोबारा नोटिस चस्पा किए जाने के मुद्दे पर शाहमीना शाह मजार के जनरल सेक्रेटरी नासिर अली, मुतवल्ली सूफी बैतुल्लाह मीनाई और खालिद मीनाई नई दिल्ली पहुंचे. उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर उन्हें पूरे मामले से अवगत कराया और आरोप लगाया कि मजारों को जबरन तोड़ने की कोशिश की जा रही है. प्रतिनिधियों ने मांग की कि पूरे प्रकरण की न्यायिक जांच कराई जाए.

यह भी पढ़ें: "सम्मान में खड़ा हो जाऊंगा, लेकिन गाऊंगा नहीं"; सांसद इमरान मसूद ने 'वंदे मातरम' पर सा किया अपना रुख

पत्र में यह भी कहा गया कि सभी मजारें साल 1995 से सुन्नी वक्फ संपत्ति के तहत दर्ज हैं और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3 और 4 के मुताबिक 1947 की स्थिति के आधार पर धार्मिक स्थलों के स्वरूप को यथावत बनाए रखने का संरक्षण प्राप्त है. शाहमीना शाह मजार के जनरल सेक्रेटरी नासिर अली ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस मामले में इंसाफ करेंगे. नासिर अली के मुताबिक, राजनाथ सिंह ने आश्वासन दिया कि मजारों को तोड़ने नहीं दिया जाएगा और उन्होंने पूरे मामले पर अफसोस भी जताया.

वहीं, ऑल इंडिया मिशन मोहम्मदी के जनरल सेक्रेटरी सैयद बाबर अशरफ ने कहा कि संगठन जल्द ही KGMU के वाइसचांसलर और प्रवक्ता केके सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराएगा. उन्होंने केके सिंह को तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी की. बाबर अशरफ ने कहा कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो धारा 156(3) के तहत कोर्ट का रुख किया जाएगा. उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मजारों को तोड़ने की कोशिश की गई तो लखनऊ में बड़ा आंदोलन किया जाएगा.

क्या है KGMU की मजारों को लेकर विवाद 
लखनऊ की किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रशासन के जरिये परिसर में बने कुछ धार्मिक ढांचों को "अनाधिकृत निर्माण" बताते हुए नोटिस जारी किए जाने के बाद विवाद खड़ा हो गया. KGMU प्रशासन ने अस्पताल परिसर में बनी 5 से 6 मजारों को लेकर संबंधित कमेटियों और पक्षों से दस्तावेज मांगे हैं. प्रशासन का कहना है कि ये ढांचे यूनिवर्सिटी की जमीन पर बिना इजाजत बनाए गए हो सकते हैं, इसलिए उनकी वैधता की जांच जरूरी है. नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि अगर संतोषजनक जवाब नहीं मिलता, तो कानूनी कार्रवाई या हटाने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है.

यूनिवर्सिटी प्रशासन के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अस्पताल परिसर में मजारों पर आने-जाने वालों की भीड़ से मरीजों और स्टाफ की आवाजाही प्रभावित होती है. साथ ही सुरक्षा और स्वच्छता से जुड़ी समस्याओं का भी हवाला दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि मेडिकल संस्थान होने की वजह से परिसर में नियमों का पालन जरूरी है.

दूसरी ओर, धार्मिक संगठनों और मजार कमेटियों ने इस कदम का विरोध किया है. उनका दावा है कि ये मजारें सालों पुरानी हैं और कुछ को वक्फ संपत्ति या ऐतिहासिक महत्व का दर्जा भी मिला है, इसलिए इन्हें हटाने की कार्रवाई आस्था से जुड़े लोगों को आहत कर सकती है. बताया जा रहा है कि KGMU ने दूसरी बार नोटिस जारी कर संबंधित पक्षों को रजिस्ट्रार के सामने पेश होने को कहा है और मामले की जांच जारी है. बताया जा रहा है कि यह मजार सैकड़ों साल पुरानी है.

यह भी पढ़ें: Qadeemi Masjid: सेंट्रल विस्टा की भेंट चढ़ सकती है दिल्ली की ये 100 साल पुरानी मस्जिद

