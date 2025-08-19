ड्राइवर मोहम्मद आरिस ने लौटाया लाखों का सामान; ईमानदारी देख पुलिस भी रह गई हैरान

Jhansi News Today: जब हर तरफ धोखा और फरेब की खबरें आम हो गई हों और मुसलमानों को उनके मजहब की वजह से निशाना बनाया जा रहा है. ऐसे वक्त में झांसी के एक मुस्लिम ई-रिक्शा ड्राइवर ने ऐसा काम कर दिखाया जिसने लोगों का भरोसा फिर से इंसानियत पर लौटा दिया. गहनों और जरूरी कागजातों से भरा एक बैग छूट गया, लेकिन इससे पहले कि पुलिस कुछ कर पाती ड्राइवर खुद थाने पहुंचकर बैग लौटा आया. उसकी ईमानदारी अब पूरे शहर में चर्चा का विषय बन गई है.

यह पूरा मामला उत्तर प्रदेश के झांसी शहर का है, जहां एक मुस्लिम ई-रिक्शा ड्राइवर मोहम्मद आरिस ने ईमानदारी की मिसाल पेश की है. उसकी ईमानदारी के चलते सवारी को जेवर और कीमती सामानों से भरा बैग वापस मिल गया. पुलिस भी मामले को लेकर सतर्क थी और ई-रिक्शा ड्राइवर की तलाश कर रही थी, लेकिन पुलिस के एक्शन लेने से पहले ड्राइवर खुद ही बैग लेकर थाने पहुंच गया. अब उनकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में हो रही है.

मिली जानकारी के मुताबिक, झांसी के बड़ा बाजार का रहने वाला एक शख्स अपने परिवार के साथ इंदौर जा रहा था. बस पकड़ने के लिए उन्होंने ई-रिक्शा लिया. उनके पास दो बैग थे, जिसे उन्होंने बस स्टाप तक जाने के लिए ई-रिक्शा के ऊपर रखा था. लेकिन बस पकड़ने की जल्दबाजी में एक बैग ई-रिक्शा के ऊपर ही भूल गये. ई-रिक्शा ड्राइवर ने भी इस पर ध्यान नहीं दिया. जब सवारी बस में पहुंची तो उन्हें बैग के खो जाने का एहसास हुआ.

इसके बाद परिवार ने आनन फानन में इसकी खबर पुलिस को दी. पीड़ित परिवार ने बताया कि उस बैग में कुछ गहने और कीमती कागजात हैं. जिसके बाद पुलिस भी हरकत में आ गई. पुलिस खोजबीन के बाद ई-रिक्शा का पता लगाया और उनसे पूछताछ की. इसके बाद मालिक ने ड्राइवर को फोन करके पूछा कि क्या कोई बैग छोड़ गया है. इस पर ड्राइवर आरिस ने बताया कि वह बैग लेकर थाने ही पहुंच रहा है.

ड्राइवर मो आरिस ने बताया कि रात में कई घंटे तक बैग उसकी गाड़ी के ऊपर पड़ा रहा और उसकी नजर बैग पर नहीं पड़ी. जब वो घर पहुंचा तो बैग पर उसकी नजर पड़ी. इधर बैग भूल जाने की सवारी की शिकायत को लेकर पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ई-रिक्शा ड्राइवर की पड़ताल कर रही थी. पुलिस को ई-रिक्शा मालिक का पता और मोबाइल नंबर भी मिल गया. कॉल किया तो ई-रिक्शा ड्राइवर ने बताया कि वह बैग लेकर थाने ही पहुंच रहा है. उसने ईमानदारी की मिसाइल पेश करते हुए बैग को सवारी को वापस कर दिया, जिसके बाद परिवार ने राहत की सांस ली.

