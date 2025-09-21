Kushinagar: पार्किंग विवाद में अजहरूद्दीन को बांधकर मॉब लिंचिंग की कोशिश, चाकू मारने का इल्ज़ाम
Kushinagar: पार्किंग विवाद में अजहरूद्दीन को बांधकर मॉब लिंचिंग की कोशिश, चाकू मारने का इल्ज़ाम

Mob Lynching Cases in UP: कुशीनगर से मॉब लिंचिंग की एक खौफनाक घटना सामने आई है. जहां पिकअप हटाने को लेकर शुरू हुए विवाद ने खूनी रंग ले लिया. अजहरुद्दीन नाम के शख्स की कुछ लोगों ने रस्सियों से बांध बेरहमी से पिटाई की, जिसमें वह बुरी तरह से घायल हो गया. मॉब लिंच के इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. 

 

Written By  Zee Salaam Web Desk|Last Updated: Sep 21, 2025, 09:34 PM IST

कुशीनगर में पार्किंग विवाद में मॉब लिंचिंग की कोशिश
कुशीनगर में पार्किंग विवाद में मॉब लिंचिंग की कोशिश

Kushinagar News: देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर मुस्लिम शख्स के मॉब लिंचिंग की एक खौफनाक घटना सामने आई है. इसकी वीडियो सोशल मीडिया तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें कई लोग मिलकर एक शख्स को रस्सियों से बांधकर पीटते नजर आ रहे हैं. इस दौरान एक महिला शख्स को बचाती नजर आ रही है.

यह पूरा मामला कुशीनगर जिले के विशुनपुरा थाना क्षेत्र के कुबेरा भुआल पट्टी का है. यहां एक पिकअप गाड़ी खड़ी करने को लेकर दो नौजवानों में विवाद हो गया. बताया जा रहा है कि रितेश नाम के नौजवान ने रास्ते से पिकअप हटाने को लेकर अजहरुद्दीन पर दबाव बनाया और उसके साथ बदसलूकी की. यह बात पिकअप मालिक अजहरुद्दीन को काफी नागवार गुजरी, जिसके बाद उसने नाराज हो गकर रितेश पर चाकू से ताबडतोड़ हमला कर दिया. 

इस हमले में रितेश घायल हो गया. इसकी जानकारी जब रितेश के परिजनों और उसके करीबियों को हुई तो अफरा तफरी मच गई. घटना के बाद स्थानीय लोगों ने अजरुद्दीन को पकड़कर रस्सी से बांध दिया और जमकर पीटाई. इस दौरान घायल रितेश की मां लगातार गुहार लगाती रही, लेकिन पिटाई करने वालों का दिल नहीं पसीजा. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, अजरुद्दीन का हाथ-पैर रस्सी से बांधकर बर्बरता की गई.

पिकअप हटाने को लेकर शुरू हुए इस विवाद ने सांप्रदायिक रंग ले लिया और मॉब लिंचिंग तक पहुंच गई. रितेश और अजहरुद्दीन के दो अलग-अलग समुदाय से होने की वजह से इलाके में तनाव फैल गया. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है. जिसमें देखा जा सकता है कि रितेश खून से लहूलुहान नजर आ रहा है, जबकि एक दूसरे वीडियो में अजहरुद्दीन को कुछ लोग रस्सी से बांधकर ले जा रहे हैं और फिर पिटाई कर रहे हैं.

पूरा मामला दो अलग-अलग समुदाय से जुड़ा होने की वजह से पुलिस भी अलर्ट हो गई है. विशुनपुरा थाने के अधिकारियों ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है. 

यह भी पढ़ें:  अलीगढ़ में मुस्लिम शख्स से मारपीट कर लगवाए धार्मिक नारे? जांच के बाद पुलिस ने खोली पोल

 

