बरेली में सालों से रही थीं बांग्लादेश की तीन बहनें; सच्चाई जान पुलिस के उड़े होश!

Bareilly News Today: बरेली से चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां तीन कथित बांग्लादेशी महिलाएं फर्जी भारतीय पहचान के सहारे कई सालों से रह रही थीं. इन महिलाओं ने आधार कार्ड, पासपोर्ट जैसे अहम दस्तावेज भी बनवा रखे थे. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि एक महिला तो विदेश यात्राएं भी कर चुकी है.

इस मामले में पुलिस ने मौलानगर में रहने वाली मुनारा बी को गिरफ्तार किया है, जो असल में बांग्लादेश के जेस्सोर जिले की रहने वाली है. मुनारा ने फर्जी दस्तावेजों के जरिए दो भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे और दुबई, बांग्लादेश समेत कई खाड़ी देशों की यात्राएं भी कर चुकी है. जांच में खुलासा हुआ कि मुनारा की दो बहनें सायरा बानो और तस्लीमा भी फर्जी पहचान के साथ हाफिजगंज क्षेत्र में रह रही थीं. पुलिस ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया है.

तीनों बहनों के खिलाफ FIR दर्ज

पुलिस ने प्रेमनगर थाने में तीनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. एसपी सिटी मानुष पारिख ने बताया कि उनको सूचना मिली थी कि प्रेमनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, जिसमें बताया गया कि मौलानगर के बिलाल मस्जिद के पास रहने वाली मुनारा बी बांग्लादेश की नागरिक है. वह बांग्लादेश के जिला जेस्सोर खुलना की निवासी है. वह अवैध रूप से भारत आई और फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा लिया. बाद में साल 2011 में भारतीय पासपोर्ट भी हासिल कर लिया.

पुलिस के मुताबिक, साल 2012 में मुनारा ने सायरा के नाम से एक और पासपोर्ट बनवा लिया. इस पर फोटो मुनारा का ही है, जबकि नाम और पता सायरा की है. सायरा के नाम से फर्जी पासपोर्ट बनवाकर मुनारा ने कई विदेश यात्राएं की हैं. पासपोर्ट की वैधता खत्म होने पर कुवैत स्थित भारतीय दूतावास से दूसरा बनवा लिया. धोखाधड़ी में मुनारा बी की बहनों का भी हाथ है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां जासूसी की आशंका के मद्देनजर उनसे कड़ी पूछताछ कर रही हैं.

भट्ठे में काम करता है भाई

मिली जानकारी के मुताबिक, दोनों बहनों के शौहर स्थानीय हैं. मुनारा का भाई अजीजुल इस्लाम भी हाफिजगंज कस्बे में रहता है और ईंट भट्ठे पर काम करता है. अजीजुल इस्लाम ने बताया कि उनका परिवार सालों पहले से कोलकाता में खानाबदोश के रूप में रहता था. कई साल पहले मुनारा की शादी बरेली के मौलानगर में हुई थी. अब मुनारा की उम्र 65 साल है, जबकि उसके पति की मौत हो चुकी है. मुनारा का उन लोगों से करीब बीस साल से कोई लेना-देना नहीं है.

सायरा के पति की हो चुकी है मौत

अजीजुल इस्लाम ने बताया कि उसकी बहन सायरा बानो (50) हाफिजगंज कस्बे में और छोटी तस्लीमा (45) हाफिजगंज क्षेत्र के गांव बकैनिया में रहती है. सायरा बानो के पति की 15 साल पहले मौत हो गई थी. उसका शादीशुदा जवान बेटा भी मर चुका है. सायरा के परिवार में तीन बेटे और दो बेटियां हैं. ये लोग सब्जी बेचते हैं.

तस्लीमा का पति अजीजुल के साथ ईंट भट्ठे पर मजदूरी करता है. तस्लीमा के छह बेटे और एक बेटी है. बेटी की चार दिन बाद ही बरात आनी है. बताया जा रहा है कि उसे अपनी और बहनों की नागरिकता के बारे में कोई सही जानकारी नहीं है. अजीजुल के तीनों बहनोई यहीं के हैं और इस नाते उनके बच्चे भी भारतीय हैं.

संपर्कियों की तलाश में जुटी

पुलिस ने तीनों बहनों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज बनाने, विदेशी अधिनियम और पासपोर्ट अधिनियम की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज किया है. पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि मुनारा के पीछे पूरा नेटवर्क काम कर रहा है. अब पुलिस इनके संपर्कियों और मददगारों की तलाश कर रही है.

बरेली एसपी सिटी मानुष पारीक ने बताया कि इस मामले में प्रारंभिक जानकारी के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है. कुछ लोगों से पूछताछ की जा रही है. जल्द ही सच्चाई सामने आ जाएगी. वही, मुनारा बी ने अपने आप को बेकसूर बताया. जबकि पुलिस अब मुनारा बी के मददगारों की तलाश में जुटी है.