दाढ़ी खींची, JSR के नारे लगवाए; मनीष और उसके साथियों ने रिजवान के साथ की हैवानियत

Muslim Harassment Case Uttarakhand: उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में 15 अगस्त के दिन रेलवे कर्मचारी रिजवान को महज मुस्लिम होने की वजह से तीन लोगों ने बेरहमी से पिटाई और धार्मिक नारे लगवाए. घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पुलिस ने मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.
Pauri Garhwal News Today: देश में मुसलमानों को उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर निशाना बनाए जाने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. देवों की भूमि उत्तराखंड में देश के सबसे बड़े अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के साथ लगातार हिंसा और बहिष्कार की घटनाएं सामने आ रही हैं. मानवाधिकार संगठनों का आरोप है कि सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों को काफी हद तक प्रशासन भी साद देता है.
वहीं, अब उत्तराखंड से एक और दहला देने वाली घटना सामने आई है, जिसने एक बार फिर देव भूमि को शर्मसार कर दिया. जहां एक मुस्लिम शख्स के साथ न सिर्फ मारपीट की गई, बल्कि जबरन 'जय श्री राम' के नारे लगवाए गए और उसकी दाढ़ी पकड़कर काटने की कोशिश की गई. इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है.
दरअसल, यह पूरा मामला उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले के श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र का है. यहां एक दुकान पर चाय पीने गए मुस्लिम बुजुर्ग की हिंदूवादी संगठन से जुड़े तीन लोगों ने बेरहमी से पिटाई की. इतना ही नहीं आरोपियों ने पीड़ित को जातिसूचक भद्दी गालियां भी दीं. इस घटना की वीडियो सामने आने के बाद उत्तराखंड में मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं.
मीडिया में छपी खबरों के मुताबिक, पीड़ित शख्स की पहचान रिजवान के रुप में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के छुटमलपुर इलाके का रहने वाले हैं. रिजवान रेलवे में ब्लॉगर ऑपरेटर के रूप में काम करते हैं. बताया जा रहा है कि स्वतंत्रता दिवस यानी 15 अगस्त को रिजवान चाय पीने के लिए एक दुकान पर पहुंचे थे.
इसी दौरान दुकान पर मौजूद मुकेश भट्ट, मनीष बिष्ट और नवीन भंडारी नाम के तीन बदमाशों ने रिजवान को पकड़ लिया. तीनों ने रिजवान को पकड़कर जातिसूचक गालियां दी. फिर तीनों ने रिजवान को जय श्रीराम का नारा लगाने का दबाव बनाते हुए उनकी बेरहमी से पिटाई करने लगे. आरोपियों ने पीड़ित की दाढ़ी काटने की भी धमकी दे रहे हैं.
वीडियो में आरोपियों में से एक को कहते हुए सुना जा सकता है कि आज 15 अगस्त है, यहां देशहित की बात हो रही है और हम तुझसे सिर्फ 'भारत मात की जय' और 'जय श्रीराम' कहने को बोल रहे हैं. इसके बाद तीनों रिजवान को बेरहमी से पीटने लगते हैं. जबकि आरोपियों में से एक बेंच पर खड़े होकर कहता है कि अब हिंदुओं का शासन है और अपनी औकात पर आ गए तो खत्म कर देंगे.
इस घटना से अल्पसंख्यक समुदाय में डर और गुस्सा फैल गया है. स्थानीय संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर सख्त कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि यह सिर्फ एक शख्स पर हमला नहीं बल्कि पूरी कौम को डराने की कोशिश है.
मामला तूल पकड़ता देखकर पौढ़ी गढ़वाल पुलिस भी हरकत में आ गई. श्रीनगर के क्षेत्राधिकारी अनुज कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए मुकदमा दर्ज किया गया है. कल देर रात पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और आज कोर्ट में पेश किया.
इसकी जानकारी उत्तराखंड पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दी. आरोपियों की केश भट्ट (श्यामपुर, ऋषिकेश), मनीष बिष्ट (फरसू डूंगरीपंथ, श्रीनगर) और नवीन भंडारी (कोटधार, चिन्यालीसौड़, उत्तरकाशी) के रुप में हुई है. फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी है.
