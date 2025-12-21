Advertisement
Bhadohi के अब्दुल रहीम ने दरियादिली से जीता राम भक्तों का दिल, रामलीला के लिए कर दी कीमती जमीन दान

UP Muslim Man Donates Land for Ramleela Performance: उत्तर प्रदेश में बढ़ती नफरत और ध्रुवीकरण के बीच भदोही के अब्दुल रहीम सिद्दीकी ने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की अद्भुत मिसाल पेश की है. अब्दुल रहीम ने बड़ा दिला दिखाते हुए रामलीला के स्थायी मंच के लिए अपनी पुश्तैनी कीमती जमीन दान दे दी. जमीन दान करने की यह खबर इलाके में चर्चा का विषय बनी हुई है.

 

Written By  Salaam Tv Digital Team|Last Updated: Dec 21, 2025, 10:24 PM IST

Bhadohi News Today: ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को कभी घर खरीदने, कभी धार्मिक पहचान और कभी गौरक्षा के नाम पर निशाना बनाया जा रहा है. सत्तारूढ़ पार्टी के कई नेता लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो समाज में नफरत और विभाजन को बढ़ाते हैं. उसी माहौल में भदोही से इंसानियत और गंगा-जमुनी तहजीब की एक ऐसी खबर सामने आई है, जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे और सामाजिक सौहार्द की एक मजबूत मिसाल पेश की है.

भदोही जिले के गोपीगंज क्षेत्र स्थित बड़ागांव गांव में एक मुस्लिम दर्जी ने रामलीला के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन दान कर दी. 65 साल के अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ कल्लन ने रामलीला के स्थायी मंच के निर्माण के लिए अपनी जमीन रामलीला कमेटी को सौंप दी है. बड़ागांव गांव में साल 1932 से लगातार रामलीला का आयोजन होता आ रहा है, लेकिन अब तक इसके लिए कोई स्थायी मंच नहीं था. 

बताया जा रहा है कि हर साल अस्थायी ढांचे के सहारे रामलीला का मंचन किया जाता था, जिससे कलाकारों और दर्शकों दोनों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था. इसी समस्या को देखते हुए गांव के ही रहने वाले और पेशे से दर्जी अब्दुल रहीम सिद्दीकी उर्फ काल्लू ने अपनी पुश्तैनी जमीन का करीब दो से तीन बिस्वा हिस्सा आदर्श रामलीला समिति को दान कर दिया.

खास बात यह है कि अब्दुल रहीम सिर्फ जमीन दान करने वाले ही नहीं हैं, बल्कि वे सालों तक खुद भी रामलीला आयोजन से जुड़े रहे हैं और मंचन में सक्रिय रूप से भाग लेते रहे हैं. रामलीला के प्रति उनका गहरा जुड़ाव और अकीदा ही इस फैसले की सबसे बड़ी वजह बनी. उन्होंने इस कदम को श्रीराम की कृपा बताते हुए समाज के लिए समर्पण का भाव व्यक्त किया.

दान में दी गई जमीन पर अब रामलीला के लिए स्थायी मंच का निर्माण कार्य शुरू हो गया है. इस मंच पर कलाकारों के लिए पोशाक बदलने के कमरा, सामान रखने का इंतजाम और दर्शकों के लिए बेहतर सुविधाएं विकसित की जाएंगी. रामलीला समिति के सदस्य विनय शुक्ला ने बताया कि विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद निर्माण कार्य की शुरुआत की गई है.

रामलीला समिति के मुताबिक, साल 2026 से रामलीला का आयोजन इसी नए मंच से किया जाएगा. बड़ागांव गांव की यह पहल न सिर्फ धार्मिक परंपरा को मजबूती देती है, बल्कि यह भी दिखाती है कि भारत की असली ताकत आपसी भाईचारे, सम्मान और सामाजिक सौहार्द में ही निहित है. जो उत्तर प्रदेश में हिंदूवादी संगठनों के मुहं पर तमाचा है 

Salaam Tv Digital Team

UP NewsBhadohi Newsmuslim news

