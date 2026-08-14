/UP News: ऑटो से टक्कर के बाद कांवड़ियों का हमला, मोहम्मद अजीम की मौत; 4 गिरफ्तार

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Uttar Pradesh News Today: मुकद्दस सावन माह में देश के कोने-कोने में अकीदतमंदों ने कांवड़ यात्रा कर पाक पानी से हर सोमवार को शिवालयों में जलाभिषेक करते नजर आए हैं. इस दौरान कुछ घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है. इसी तरह के एक हादसे के बाद गुस्सा इतना बढ़ा कि एक मुस्लिम नौजवान की जान चली गई.
यह घटना उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले की है. जहां पिकअप से ऑटो की मामूली सी टक्कर के बाद कुछ लोगों ने मुस्लिम नौजवान पर हमला कर दिया है, जिससे वह जख्मी हो गया. 24 साल के पिकअप ड्राइवर की पहचान मोहम्मद अजीम के तौर पर हुई. अस्पातल में इलाज के दौरान अजीम की मौत के बाद पुलिस ने मामले में कत्ल की धारा जोड़ते हुए चार मुल्जिमों को गिरफ्तार कर लिया है.
पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार किए गए मुल्जिमों की पहचान अंकित कुमार, लोकेश सिंह, शिवम और मनीष कुमार के तौर पर हुई है. चारों की उम्र करीब 20 से 25 साल के बीच बताई जा रही है और वे हापुड़ के पिलखुवा इलाके के बजहेड़ा खुर्द गांव के रहने वाले हैं.
मोहम्मद अजीम मूल रूप से मुरादाबाद के रहने वाले थे. 31 जुलाई को वह मुरादाबाद से गाजियाबाद की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान एनएच-9 पर शिवा ढाबे के पास उनकी पिकअप एक नामालूम ऑटो से टकरा गई. ऑटो में कांवड़ यात्री सवार थे. हादसे में ऑटो ड्राइवर मोहम्मद फरमान को गंभीर चोटें आईं.
पुलिस और अजीम के परिवार के मुताबिक, हादसे के बाद दोनों फरीकों में कहासुनी हुई. इल्जाम है कि इसी दौरान अजीम को उनकी गाड़ी से बाहर खींच लिया गया और कई लोगों ने उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. संगीन हालत में उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के लोक नायक अस्पताल ले जाया गया, जहां 4 अगस्त को उनकी मौत हो गई. हादसे के चार दिन बाद हुई इस मौत ने मामले को और संगीन बना दिया.
अजीम की मौत के बाद पुलिस ने मुकदमे में पहले से लगी धाराओं में बदलाव किया है. शुरुआती मुकदमे में कत्ल की कोशिश, घातक हथियार के साथ बलवा और जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने से जुड़ी धाराएं लगाई गई थीं. अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), यानी कत्ल की धारा भी जोड़ दी है.
इस मामले में पुलिस ने पहले पांच लोगों को मुल्जिम बनाया था. इनमें ऑटो ड्राइवर मोहम्मद फरमान का नाम भी शामिल था. हालांकि फरमान के परिवार ने साफ तौर पर कहा है कि वह अजीम पर हमला करने वालों में शामिल नहीं था. फरमान के पिता मोहम्मद इमरान ने सवाल उठाते हुए कहा कि उनका बेटा हादसे में खुद गंभीर रूप से जख्मी हो गया था, ऐसे में वह अजीम पर हमला कैसे कर सकता है.
मामले की इस कड़ी को लेकर हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने कहा है कि फरमान की भूमिका की दोबारा जांच की जाएगी. पुलिस अस्पताल से फरमान की मेडिकल रिपोर्ट और इलाज से जुड़ा ब्यौरा हासिल कर रही है. पुलिस अधिकारी के मुताबिक, अगर जांच में फरमान के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता है तो उसका नाम मुकदमे से हटाया जा सकता है.
यह मामला तब और चर्चा में आया जब अज़ीम की मौत और मारपीट की पूरी परिस्थितियों की खबर सामने आई. इसके बाद अज़ीम के परिवार के लिए मदद के हाथ भी आगे बढ़े. दो कारोबारियों ने, जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर, अजीम की बीवी, उनके एक साल के बेटे और बुजुर्ग वालिद की मआशी तौर पर मदद की है.
मुतास्सिर परिवार का कहना है कि अजीम ही घर का अकेला कमाने वाला था. उसके जाने के बाद परिवार के सामने रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. अजीम के वालिद मोहम्मद इंतजार ने कहा कि उनके बेटे को एक सड़क हादसे की वजह से इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा.
मोहम्मद इंतजार ने कहा कि कत्ल की धारा जोड़ने और मुल्जिमों की गिरफ्तारी से उन्हें कुछ राहत मिली है, लेकिन वह चाहते हैं कि इस मामले में शामिल हर शख्स को सख्त से सख्त सजा मिले. उन्होंने कहा कि वह बूढ़े और बीमार हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि बेटे की मौत के बाद उसकी बीवी और एक साल के बच्चे की जिम्मेदारी कैसे उठाएंगे.
पुलिस के मुताबिक अब तक की जांच में यह सामने आया है कि अज़ीम की गाड़ी की टक्कर ऑटो से हुई थी और उसके बाद उनके साथ मारपीट की गई. हालांकि पुलिस को अब तक हमले के पीछे कोई पुख्ता वजह नहीं मिली है. हादसे के बाद गुस्से में हुई मारपीट की बात सामने आई है, लेकिन हमले में कौन-कौन शामिल था और किसकी क्या भूमिका थी, इसकी जांच जारी है.
टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, इस मामले में एक अलग मुकदमा अजीम के खिलाफ भी दर्ज किया गया था. हादसे के तीन दिन बाद भारतीय न्याय संहिता की धारा 109(1) के तहत कत्ल की कोशिश का मुकदमा दर्ज किया गया. इस कार्रवाई पर सवाल खड़े होने लगे थे.