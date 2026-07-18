/1000 साल पुरानी गंज शहीदा मस्जिद पर 100 साल पुराने रेलवे का दावा; दहशत में मुसलमान!

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Uttar Pradesh News Today: उत्तर प्रदेश में मुसलमानों के मजहबी मुकामात और मदरसों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है. भारतीय जनता पार्टी (BJP) की अगुवाई वाली योगी हुकूमत के हालिया कदमों को लेकर मुस्लिम समाज में पहले से ही बेचैनी है. इसी बीच अब वाराणसी की करीब एक हजार साल पुरानी बताई जा रही गंज शहीदा मस्जिद पर भी कार्रवाई की आहट ने लोगों की फिक्र बढ़ा दी है. काशी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद इस मस्जिद को रेलवे की ओर से नोटिस भेजा गया है, जिसके बाद इलाके के मुसलमानों में डर और बेचैनी का माहौल है.
मिली जानकारी के मुताबिक, काशी रेलवे स्टेशन के पास मौजूद गंज शहीदा मस्जिद को रेलवे इंतजामिया बीते माह 12 जून 2026 ने नोटिस जारी किया है, जिसकी मियाद 20 जून 2026 को पूरी हो गई. रेलवे का कहना है कि मस्जिद का कुछ हिस्सा रेलवे की जमीन पर बना हुआ है. इसी वजह से मस्जिद कमेटी से जमीन के मालिकाना हक से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने को कहा गया है.
नोटिस के बाद मुसलमानों में खौफ
रेलवे इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि अगर तय समय के भीतर दस्तावेज जमा नहीं किए गए तो मुबय्यना नाजायज कब्जा हटाने की कार्रवाई की जा सकती है. इस चेतावनी के बाद मस्जिद से जुड़े लोगों और आसपास रहने वाले मुसलमानों में कार्रवाई का खौफ बढ़ गया है.
दूसरी ओर, मस्जिद कमेटी रेलवे के दावे को पूरी तरह खारिज कर रही है. कमेटी का कहना है कि गंज शहीदा मस्जिद कोई नई इमारत नहीं, बल्कि करीब एक हजार साल पुरानी ऐतिहासिक मस्जिद है. उनका दावा है कि यह मस्जिद रेलवे के आने से सदियों पहले से मौजूद है, इसलिए रेलवे की जमीन पर कब्जे का सवाल ही पैदा नहीं होता.
"वक्फ बोर्ड रिकॉर्ड में दर्ज है गंज शहीदा मस्जिद"
मस्जिद कमेटी का यह भी कहना है कि गंज शहीदा मस्जिद वक्फ बोर्ड में बाकायदा दर्ज है. कमेटी अब इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी कर रही है और अपने दस्तावेजों के आधार पर अदालत में अपना पक्ष रखने की बात कह रही है.
इलाके के मुसलमानों का कहना है कि हाल के दिनों में प्रदेश में जिस तरह बुलडोज़र कार्रवाई हुई है, उसे देखते हुए उनके दिलों में दहशत है. उनका कहना है कि उनकी मस्जिद रेलवे से भी पहले की है और उसे किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए. वहीं, मुकामी रिहायशी शमशाद अहमद ने भी इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए मस्जिद की पुरानी हैसियत और उसकी तारीख का जिक्र किया है.
क्या है पूरा मामला?
वाराणसी की तारीखी गंज शहीदा मस्जिद को लेकर 12 जून 2026 में उस समय तनाजा खड़ा हो गया, जब रेलवे इंतजामिया की ओर से मस्जिद की दीवार पर नोटिस चस्पा किया गया. इस नोटिस में मस्जिद खाली करने के लिए समय दिया गया था. हालांकि, मस्जिद कमेटी के मुखालिफत और इंतजामिया से बातचीत के बाद रेलवे ने यह नोटिस वापस लेने की बात सामने आई.
वहीं, मस्जिद कमेटी ने रेलवे के दावे को खारिज कर दिया. कमेटी का कहना है कि गंज शहीदा मस्जिद करीब एक हजार साल पुरानी है. उनके मुताबिक, यह मस्जिद साल1034 ईस्वी की है. कमेटी ने यह भी दावा किया कि मस्जिद का नाम साल 1883-84 के राजस्व नक्शों में दर्ज है, जबकि रेलवे का निर्माण उसके काफी समय बाद हुआ. इसलिए मस्जिद को गैर-कानूनी नहीं कहा जा सकता है.
रेलवे इंतजामिया ने नोटिस किया रद्द
नोटिस जारी होने के बाद मस्जिद की देखरेख करने वाली संस्था अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद ने इसका पुरजोर विरोध किया. कमेटी के प्रतिनिधियों ने जिला अधिकारी से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा और जरूरत पड़ने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात भी कही. मामले में विरोध बढ़ने और बातचीत के बाद रेलवे ने करीब 23 जून 2026 के आसपास अपना नोटिस रद्द कर दिया. इसके बाद मस्जिद पर प्रस्तावित बुलडोजर कार्रवाई भी नहीं हुई.