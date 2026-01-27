'स्कूल-यूनिवर्सिटी में पढ़कर मुसलमानों का ईमान हो रहा है कमजोर'; मौलाना के तक़रीर से भड़के लोग!

Advertisement
Zee SalaamIndian Muslimस्कूल-यूनिवर्सिटी में पढ़कर मुसलमानों का ईमान हो रहा है कमजोर; मौलाना के तक़रीर से भड़के लोग!

Muzaffarnagar Viral Video: मुजफ्फरनगर के शाहपुर इलाके का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिससे एक बहस छिड़ गई है. इस वीडियो में एक मदरसे के सालाना कार्यक्रम में एक मुस्लिम धर्मगुरु ने मुस्लिम बच्चों के लिए आधुनिक स्कूल और कॉलेज की शिक्षा की आलोचना की है.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: Jan 27, 2026, 03:17 PM IST

Muzaffarnagar News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में मौजूद मदरसा महमूदी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मौलाना एक जलसे के दौरान मुस्लिम माता-पिता को संबोधित करते हुए दिख रहे हैं, और स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ने वाले मुस्लिम बच्चों की शिक्षा व्यवस्था पर अपनी नाराजगी जता रहे हैं. उनका दावा है कि आधुनिक शिक्षण संस्थानों में "बच्चों का ईमान सुरक्षित नहीं है" और वहां दी जाने वाली शिक्षा बच्चों को उनकी धार्मिक पहचान से दूर कर सकती है.

वीडियो में मौलाना को यह कहते हुए सुना जा सकता है कि कई माता-पिता खुशी-खुशी अपने बच्चों को अच्छे कपड़े पहनाकर स्कूल भेजते हैं, यह सोचकर कि उनका बच्चा आधुनिक और "सभ्य" बन जाएगा, लेकिन वे अपने बच्चों के धार्मिक विश्वासों और नैतिक मूल्यों पर पड़ने वाले असर के बारे में नहीं सोचते. उन्होंने खास तौर पर बेटियों की शिक्षा का जिक्र करते हुए कहा कि कई माता-पिता अपनी बेटियों को ऐसे स्कूलों और कॉलेजों में भेजते हैं जहां न तो उनके ईमान की रक्षा होती है और न ही उनकी इज्जत की.

शादी को लेकर मुस्लिम मौलाना का दलील
मौलाना ने मुस्लिम समुदाय की प्राथमिकताओं पर भी सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि लोग शादियों पर लाखों रुपये खर्च करते हैं लेकिन अपने समुदाय के लिए स्कूल और कॉलेज बनाने पर ध्यान नहीं देते. उन्होंने तर्क दिया कि जब माता-पिता अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में दाखिला दिलाते हैं, तो उन्हें संस्थानों के नियम और शर्तों पर साइन करने पड़ते हैं, तो बाद में बच्चों की शिक्षा या पहनावे पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? 

मौलाना ने मांगी माफी
वीडियो में यह भी दावा किया गया है कि लगभग 95 प्रतिशत मुस्लिम बच्चे स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ते हैं, जबकि केवल 5 प्रतिशत मदरसों में शिक्षा प्राप्त करते हैं. मौलाना ने इसे समुदाय की जवाबदेही से जोड़ा, यह कहते हुए कि कयामत के दिन माता-पिता से पूछा जाएगा कि उन्होंने अपने बच्चों के लिए कौन सा रास्ता चुना. बयान देने वाले मौलाना मुनशाद ने पछतावा जाहिर करते हुए एक वीडियो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर उनके शब्दों से किसी को ठेस पहुंची है तो वह माफी मांगते हैं.

मौलाना के बयान पर भड़के लोग
मौलाना के बयान पर लोग मिली-जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं. कई लोगों का मानना ​​है कि पहले धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए, जबकि दूसरे कहते हैं कि लोगों को अपनी पसंद की शिक्षा चुनने की आज़ादी होनी चाहिए. इस मामले में हिंदू संगठनों के नेताओं का कहना है कि इस तरह के मौलाना और धर्मगुरु नहीं चाहते कि मुस्लिम बच्चे अच्छे संस्थानों में पढ़ें, जहां वे देशभक्ति और देश के बारे में सीख सकें और अपने देश को समझ सकें. वे चाहते हैं कि हमारे बच्चे मदरसों में पढ़ें, ताकि वे सिर्फ़ तालिबान की शिक्षाएं और जिहाद की विचारधारा सीखें. इस बीच, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ़्ती ज़ुल्फ़िकार अली का कहना है कि मौलाना मुनशाद का भाषण और बयान गलत इरादे से नहीं दिए गए थे. वह सुझाव दे रहे थे कि उनके अपने धर्म के संस्थान खोले जाने चाहिए और नए शिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने चाहिए.

Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से पत्रकारिता के पेशे में हैं. उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की है. Amar Ujala,Times Now...और पढ़ें

Muzaffarnagar newsMuzaffarnagar Viral VideoMadrasa Mahmoodia controversy

