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बाले मियां मजार के पास बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप, 12 अवैध कॉलोनियों पर मंडराया खतरा!

UP Bulldozer Action: प्रदेश के पीलीभीत में प्रशासन ने अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. जिला प्रशासन की कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई. बाले मियां मजार के पास बिना इजाजत बनाई जा रही इन कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई.

Edited By:Raihan Shahid
Published: Jun 11, 2026, 11:31 PM IST|Updated: Jun 11, 2026, 11:35 PM IST
बाले मियां मजार के पास बुलडोजर एक्शन से मचा हड़कंप, 12 अवैध कॉलोनियों पर मंडराया खतरा!
Image Credit: पीलीभीत में कई अवैध कॉलोनियों पर चला बुलडोजर

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