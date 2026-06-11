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Pilibhit News Today: उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में अवैध निर्माण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. बिना इजाजत और नियमों की अनदेखी कर विकसित की जा रही कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाकर उन्हें ध्वस्त कर दिया गया है. इस कार्रवाई से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई. जमीन के कारोबार से जुड़े व्यापारी पशोपेश में हैं.
पूरा मामला पीलीभीत जिले में स्थित शहर के बाले मियां मजार के आसपास का है. नगर मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया. शहर के बाले मियां की मजार के पास बनाई जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को मौके पर पहुंचकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. बताया जा रहा है कि ये कॉलोनियां बगैर स्वीकृति और सरकारी इजाजत के बिना तैयार की जा रही थीं.
प्रशासन की जांच में इन निर्माणों को अवैध पाया गया, जिसके बाद तुरंत कार्रवाई शुरू की गई और बुलडोजर की मदद से सभी निर्माण ढहा दिए गए. नगर मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर ने बताया कि जांच के दौरान कई अवैध कॉलोनियों की पहचान की गई है. अब तक कुल 12 कॉलोनियां चिन्हित की जा चुकी हैं, जिन पर आगे भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी.
इनमें से तीन कॉलोनियों पर कार्रवाई पूरी कर दी गई है, जबकि बाकी चिन्हित कॉलोनियों को भी जल्द ही ध्वस्त किया जाएगा. प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह कॉलोनियां नदी किनारे विकसित की जा रही थीं, जिससे भविष्य में प्लॉट खरीदने वाले लोगों को गंभीर परेशानियों का सामना करना पड़ सकता था.