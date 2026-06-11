पूरा मामला पीलीभीत जिले में स्थित शहर के बाले मियां मजार के आसपास का है. नगर मजिस्ट्रेट विजयवर्धन तोमर और प्रशासनिक टीम ने संयुक्त रूप से यह अभियान चलाया. शहर के बाले मियां की मजार के पास बनाई जा रही तीन अवैध कॉलोनियों को मौके पर पहुंचकर पूरी तरह ध्वस्त कर दिया गया. बताया जा रहा है कि ये कॉलोनियां बगैर स्वीकृति और सरकारी इजाजत के बिना तैयार की जा रही थीं.