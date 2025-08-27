UP: पैसों की कमी, 3 दिन सड़ती रही कुमार की लाश, फरिश्ता बनकर आया मुस्लिम शख्स

उत्तर प्रदेश के नौतनवा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक हिंदू शख्स की लाश कई दिनों तक घर में पड़ी हुई सड़ती रही, लेकिन कोई सामने नहीं आया. आखिर में राशिद नाम के एक सख्स ने आगे बढ़कर बच्चों की मदद की.
UP News: उत्तर प्रदेश के नौतनवा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर इंसानियत भी शर्मसार हो जाए. यहां एक शख्स की लाश तीन दिन तक घर में सड़ती रही और बेटे पैसों की कमी की वजह से मदद को खोजते रहे, लेकिन इस खोखले समाज से कोई उठकर नहीं आया. आखिर में जब फैसला किया कि बाप की लाश को पानी में बहा दिया जाए, तो एक राशिद नाम का फरिश्ता सामने आया और बच्चों से वालिद का अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से किया
लव कुमार पटवा का परिवार राजेंद्र नगर वॉर्ड में रहता है. उनकी पत्नी की मौत एक साल पहले हो गई थी. इसके बाद बेटी को दादी ने अपने पास रख लिया और दोनों बेटे राजवीर (14) और देवराज (10) अपने पिता के पास ही रहते रहे. परिवार का बोझ उठाने वाला बाप भी कुछ दिन पहले गुजर गया.
बच्चों के पास इतना पैसा नहीं था कि पिता का अंतिम संस्कार कर पाएं. क्योंकि, उसके पिता चूड़ी बेचकर गुजारा करते थे और इतना ही कमा पाते थे कि दिन का गुजारा बामुश्किल होता था. जिसकी वजह से गुरबत के मारे बच्चे राह ताकते रहे कि कोई मदद के लिए आएगा, और उनके पिता का अंतिम संस्कार करने में मदद करेगा. जब लाश सड़ने लगी तो बच्चों ने फैसला किया कि उसे नदी में बहा दिया जाए.
पूरे घर में बदबू से परेशान बच्चों ने रविवार को एक ठेले का जुगाड़ किया और अपने पिता की सड़ रही लाश को उस पर रखा और लेकर नदी में बहाने के लिए निकल गए. मुहल्ले से ठेला निकला तो कोई मदद के लिए आगे नहीं आया. थोड़ी दूर चलते ही राशिद नाम के एक शख्स ने बच्चों को रोका और पूरा हाल जाना.
बच्चों ने रुआसी आवाज़ में अपना पूरा दर्द राशिद के सामने रख दिया. यह सुनकर राशिद का मन परेशान हुआ और दिल सहम गया. उसने तुरंत अपने बड़े भाई वारिस कुरैशी जो वार्ड नंबर 17 राहुल नगर के सभासद हैं, उन्हें कॉल किया और पूरे मामले की जानकारी दी. भाई पूरे मामले को सुनते ही मौके पर पहुंचा और बच्चों को संतावना दी और पूरे अंतिम संस्कार का खर्चा उठाया. दोनों भाइयों ने मिलकर राजवीर और देवराज के पिता लव पटवा का अंतिम संस्कार किया.