बरेली में उजड़ने के डर से सहमे परिवार, नगर निगम की नोटिस की मियाद खत्म होने से लोग बेचैन!

Bareilly News Today: उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में नगर निगम की ओर से डेलापीर तालाब से सटे मकानों को खाली करने के नोटिस की मियाद 24 अक्टूबर को खत्म हो गई है. नोटिस की अवधि समाप्त होने के बाद अब यहां रहने वाले लोगों में भारी भय और तनाव का माहौल है. नगर निगम के निर्देशों के मुताबिक, अगर कब्जाधारियों ने 24 अक्टूबर तक अपने कब्जे खुद नहीं हटाए तो 25 अक्टूबर से किसी भी समय ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है.

दरअसल, नगर निगम ने तालाब की जमीन पर बने अवैध निर्माणों को हटाने के लिए 10 अक्तूबर को नोटिस जारी किया था. इसमें कब्जाधारियों को 15 दिन का समय दिया गया था ताकि वे खुद अपने कब्जे हटा लें. अब यह अवधि पूरी हो चुकी है, और निगम ने साफ कर दिया है कि आदेश का पालन न होने पर बुलडोजर चलाया जाएगा.

शाहबाद इलाके के प्रेम नगर थाना क्षेत्र में सरकारी स्कूल के पास करीब 27 मकानों में रहने वाले परिवारों को यह नोटिस मिला है. हाथों में नगर निगम का नोटिस लिए महिलाएं और पुरुष हैरान-परेशान हैं. इन परिवारों का कहना है कि अचानक मिले इस आदेश ने उनकी नींद उड़ा दी है. कई परिवार अपने मकान खाली करने में जुट गए हैं, जबकि कुछ लोग अपने घरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हैं.

स्थानीय लोगों का कहना है कि वे वर्षों से यहां रह रहे हैं और अब अचानक प्रशासन उन्हें बेघर करने पर आमादा है. कुछ लोग अपनी ज़िद पर अड़े हैं और स्पष्ट कह रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वे अपने मकान खाली नहीं करेंगे. वहीं, कई लोग प्रशासनिक कार्रवाई के डर से अपना सामान समेटते दिखाई दिए.

इस पूरे घटनाक्रम के बीच जी मीडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर पहुंची तो लोगों ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की. उन्होंने कहा कि एक ओर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गरीबों को बसाने की बात करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन्हें उजाड़ा जा रहा है. लोगों ने सरकार से न्याय की गुहार लगाई है और अपील की है कि उनके मकान तोड़े न जाएं, बल्कि उन्हें बसाने की कोई ठोस व्यवस्था की जाए.

नगर निगम प्रशासन ने साफ किया है कि तालाब की जमीन पर किसी भी तरह का कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना यह होगा कि 25 अक्टूबर के बाद प्रशासन क्या कदम उठाता है और क्या सच में तालाब किनारे बने इन घरों पर बुलडोजर चलता है या सरकार कोई वैकल्पिक समाधान देती है.

