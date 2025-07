UP News: हिंदू संगठन का हंगामा, KFC और Nazir को कराया बंद

UP News: उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के वसुंधरा इलाके में हिंदू रक्षा दल के मेंबर्स ने KFC और नज़ीर जैसे फेमस नॉनवेज रेस्टोरेंट्स के बाहर प्रदर्शन किया. यह विरोध सावन महीने में मांस बेचे जाने के खिलाफ किया गया. प्रदर्शनकारियों ने मांग थी कि कांवड़ यात्रा के रास्तों के आसपास पूरी तरह से नॉनवेज खाने पर रोक लगाई जाए.

सोशल मीडिया एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में कुछ युवा 'जय श्री राम' के नारे लगाते और भगवा झंडे लहराते दिख रहे हैं. प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सावन के पवित्र महीने में कई कांवड़ यात्री उपवास रखते हैं, पूजा-पाठ करते हैं और पूरी तरह शाकाहारी रहते हैं, ऐसे में मांस की बिक्री और खुशबू उनकी आस्था को ठेस पहुंचाती है.

UTTER IDIOCY: a self styled Hindu vigilante group storms a KFC outlet in Ghaziabad and forces it to shut down, saying can’t sell meat during the month of Sawan. Please don’t eat chicken, but why stop others? And why are cops missing in action yet again ? JIYO AUR JEENE DO for… pic.twitter.com/NYdczVhZpn

