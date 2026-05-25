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UP News: बकरीद से पहले लखनऊ की बकरा मंडियों में उमड़ी भारी भीड़, आसमान छू रहे दाम

 Bakrid 2026: लखनऊ में ईद-उल-अज़हा से पहले बकरा मंडियों में भारी भीड़ देखने को मिल रही है. बकरों की बढ़ती मांग के कारण कीमतें काफी बढ़ गई हैं और प्रीमियम नस्ल के बकरे लाखों रुपये तक में बिक रहे हैं. खरीदार महंगाई के बावजूद उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं.

Written By  Tauseef Alam|Last Updated: May 25, 2026, 07:35 AM IST

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UP News: बकरीद से पहले लखनऊ की बकरा मंडियों में उमड़ी भारी भीड़, आसमान छू रहे दाम

UP News: ईद-उल-अज़हा की नमाज़ 28 मई को अदा की जाएगी. इस बीच, बाज़ारों में काफी चहल-पहल है और भारी भीड़ उमड़ी हुई है. बकरीद से पहले जानवरों की मंडी भी सज गए हैं और लोग बड़े उत्साह के साथ खरीदारी कर रहे हैं. वहीं,  उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बकरा मंडियों में ईद-उल-अज़हा से पहले लोगों की भीड़ बढ़ गई है. खरीदार आने वाले त्योहार के लिए जानवर खरीदने के लिए अलग-अलग पशु बाजारों में उमड़ रहे हैं. कई खरीदारों ने बताया कि त्योहार से पहले बकरों की मांग में काफी बढ़ोतरी हुई है, जिससे अलग-अलग श्रेणियों में कीमतें बढ़ गई हैं. 

व्यापारियों ने कहा कि बढ़ती कीमतों के बावजूद, प्रीमियम और अच्छी नस्ल के बकरों में लोगों की काफी दिलचस्पी दिख रही है. ईद-उल-अज़हा की तैयारियां तेज़ होने के साथ ही, खरीदार बड़ी संख्या में बाजारों में आते, कीमतों की तुलना करते और सौदे तय करते दिखे. कई खरीदारों ने कहा कि इस साल बाजार की बढ़ी हुई कीमतों को देखते हुए वे अपने बजट में फेरबदल कर रहे हैं. लखनऊ के एक खरीदार ने कहा, "मैं पिछले लगभग 15 से 18 सालों से इस बाजार में आ रहा हूं. हम सभी महंगाई की मार झेल रहे हैं. यहां सबसे महंगे बकरे की कीमत 2.5 लाख से 3 लाख रुपये के बीच है." 

यह भी पढ़ें:- बकरीद से पहले इंसानियत की कुर्बानी; बकरों से भरी गाड़ी पलटी, घायल मदद को चीखते रहे और लोगों ने लूट लिए बकरे

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ईद-उल-अज़हा की नमाज क्यों है जरूरी
ईद-उल-अज़हा एक पवित्र अवसर है और इसे इस्लामी या चंद्र कैलेंडर के 12वें महीने, ज़ुल-हिज्जा के 10वें दिन मनाया जाता है. यह सालाना हज यात्रा के समापन का प्रतीक है. यह त्योहार खुशी और शांति का अवसर है, जहां लोग अपने परिवारों के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं, पुरानी रंजिशें भुला देते हैं और एक-दूसरे के साथ गहरे रिश्ते बनाते हैं. इसे पैगंबर इब्राहिम की ईश्वर के लिए सब कुछ कुर्बान करने की इच्छा की याद में मनाया जाता है. 

इनपुट- (ANI)

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Tauseef Alam

तौसीफ आलम पिछले चार सालों से सक्रिय रूप से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं। उन्होंने देश की प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी Jamia Millia Islamia से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की है। छा...और पढ़ें

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