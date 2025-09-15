UP News: क्या स्वामी रमभद्राचार्य ने की मुस्लिम महिलाओं की तौहीन, भड़के मुसलमान
Advertisement
trendingNow,recommendedStories0/zeesalaam/zeesalaam2923206
Zee SalaamIndian Muslim

UP News: क्या स्वामी रमभद्राचार्य ने की मुस्लिम महिलाओं की तौहीन, भड़के मुसलमान

UP News: स्वामी रामभद्राचार्य के बयान पर भारी बवाल मचा हुआ है. उन्होंने मुस्लिम महिलाओं को लेकर ऐसा बयान दिया है जिसकी उलेमा और मुस्लिम समुदाय के लोग मज़म्मत करते नजर आ रहे हैं.

Written By  Sami Siddiqui |Last Updated: Sep 15, 2025, 03:55 PM IST

Trending Photos

UP News: क्या स्वामी रमभद्राचार्य ने की मुस्लिम महिलाओं की तौहीन, भड़के मुसलमान

UP News: मेरठ में आयोजित राम कथा के दौरान संत स्वामी रामभद्राचार्य के जरिए इस्लाम धर्म पर की गई टिप्पणी को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस बयान पर कड़ा ऐतराज़ जताते हुए कहा कि धार्मिक संतों को इस तरह की राजनीतिक टिप्पणियों से बचना चाहिए.

मुस्लिम रहनुमा का साफ संदेश

मुस्लिम समाज के प्रतिनिधियों ने साफ किया कि इस्लाम धर्म में महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है. उनका कहना है कि स्वामी जी के जरिए दिया गया बयान पूरी तरह गलत है, क्योंकि महिलाओं की इज्जत सबसे अधिक इस्लाम में ही की जाती है. मदरसों में शिक्षा को लेकर किए गए बयान पर भी उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई,

मौलाना शहाबुद्दीन ने की तनकीद

ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने कहा,"मुस्लिम समाज में महिलाओं को हमेशा इज्जत दी जाती है. यहां तक कि महिलाओं के लिए इस्लामिक किताबों में भी साफ उल्लेख मिलता है. कथा वाचकों के जरिए मुस्लिम महिलाओं को लेकर अनर्गल बयानबाज़ी करना बेहद गलत है.

Add Zee News as a Preferred Source

इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का दर्जा

उन्होंने आगे कहा कि इस्लाम में महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया गया है. उदाहरण देते हुए मौलाना ने कहा कि जब जमीन-जायदाद का बंटवारा होता है तो भाइयों के साथ बहनों को भी हिस्सा मिलता है. इसके अलावा इस्लाम में मां के पैरों में जन्नत बताई गई है.

दूसरे के धर्म पर न करें टिप्पणी

मौलाना शहाबुद्दीन ने स्वामी रमभद्राचार्य को नसीहत देते हुए कहा कि इस्लाम में महिलाओं की मसले मसाइल के लिए मौलाना और धर्मगुरु मौजूद हैं, इसलिए उन्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है. उन्होंने कहा कि संतों को चाहिए कि वे दूसरे धर्म पर टिप्पणी करने के बजाय अपने समाज की कुरीतियों को दूर करने पर ध्यान दें.

क्या बोले रामभद्राचार्य?

रामभद्राचार्य ने कहा कि इस्लाम में महिलाओं को यूज़ एंड थ्रो जैसा बर्ताव किया जाता है. उन्होंने कहा कि इस्लाम में महिलाओं से 25 बच्चे पैदा कराए जाते हैं, इसके बाद बुढ़ापे में उन्हें तलाक देकर छोड़ दिया जाता है. रामभद्राचार्य ने मदरसों और कॉन्वेंट का विरोध करते हुए कहा कि बच्चों की परवरिश  सरस्वती शिशु मन्दिर के स्कूलों में होनी चाहिए.

About the Author
author img
Sami Siddiqui

समी सिद्दीकी उप्र के शामली जिले के निवासी हैं, और 6 से दिल्ली में पत्रकारिता कर रहे हैं. राजनीति, मिडिल ईस्ट की समस्या, देश में मुस्लिम माइनॉरिटी के मसले उनके प्रिय विषय हैं. इन से जुड़ी सटीक, सत्य ...और पढ़ें

TAGS

UP Newsmuslim newshindi news

Trending news

Pakistan Will Attack Israel
पाकिस्तानी पायलट उड़ाएंगे कतर के राफेल, इजरायल हो जाएगा तबाह? सीक्रेट मीटिंग...'
Karnataka News
कर्नाटक HC के फैसले से BJP को लगा झटका; बानू मुश्ताक करेंगी मैसूर दहशहरे का उद्घाटन
West Bengal news
बांग्लादेशी गर्भवती महिला को भारतीय ससुरालियों ने दिया धोखा; सीमा पर छोड़ ससुर फरार
Arshad Madani on Waqf ACt
Waqf Act: इंसाफ अभी भी जिंदा है; अरशद मदनी ने SC के फैसले का किया स्वागत
BMW
उनकी सांसें चल रही थीं... अफसर की जान बचाने वाले गुलफाम का काम जान करेंगे सैल्यूट!
SC on Waqf Law
वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुसलमान खुश, लेकिन लंबी लड़ाई के लिए तैयार
IND vs Pak
Pakistan क्रिकेट टीम की जर्सी पर उर्दू में क्या लिखा था? लोग पूछ रहे सवाल
sc verdict on waqf amendment law
Waqf Act पर क्या SC ने मुस्लिम के हित में सुनाया फैसला? सरकार को लगा बड़ा झटका
Muzaffarnagar
Muzaffarnagar: मस्जिद बनना नहीं आया पसंद! भारी विरोध; पुलिस ने रुकवाया काम
iraq news
Iraq: मस्जिद के अंदर इमाम की हत्या से दहला बगदाद, सुरक्षा बलों ने किया बड़ा दावा
;