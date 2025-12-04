UP News: योगी के आदेश, संदिग्धों की लिस्ट हो तैयार; बांग्लादेशियों पर एक्शन की तैयारी

CM Yogi on Bangladesh: सीएम योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में रहने वाले सभी संदिग्धों की एक लिस्ट बनाएं. ये एक्शन इलाकों में रहने वाले बांग्लादेशियों को लेकर लिया जा रहा है.
CM Yogi on Bangladesh: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राज्य में अवैध तौर पर रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं की पहचान के लिए एक बड़ा और सिस्टमैटिक ऑपरेशन शुरू किया गया है. सरकार ने राज्य के सभी नगर निगमों को आदेश दिया है कि वे अपने-अपने इलाकों में काम कर रहे ऐसे सभी लोगों की डिटेल्ड लिस्ट तुरंत तैयार करें जिनके डॉक्यूमेंट्स संदिग्ध या अवैध हैं.
ऑफिशियल आदेश के मुताबिक, हर नगर निगम अपने अधिकार क्षेत्र में रह रहे सभी संदिग्ध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की एक अलग लिस्ट तैयार करेगा. यह लिस्ट संबंधित कमिश्नर और IG रैंक के अधिकारियों को सौंपी जाएगी, जिसके बाद आगे की कानूनी और एडमिनिस्ट्रेटिव कार्रवाई शुरू की जाएगी.
मुख्यमंत्री ने अवैध तौर पर रह रहे लोगों की पहचान करने और उनके संभावित इवैक्युएशन तक उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर कमिश्नरेट में डिटेंशन सेंटर बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं. संबंधित कमिश्नरों और IG अधिकारियों को पहले फेज में ही डिटेंशन सेंटर के लिए सही जगहों की पहचान करने का आदेश दिया गया है.
अधिकारियों के मुताबिक, इन सेंटर्स में उन विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा जो बिना वैलिड ट्रैवल या रेजिडेंस डॉक्यूमेंट्स के UP में रह रहे हैं. सरकार के निर्देशों के बाद, पूरे राज्य में एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम तुरंत एक्शन में आ गया है और पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हो गई हैं.
पुलिस ने लखनऊ के अलग-अलग इलाकों, खासकर गोमती नगर रेलवे स्टेशन के पास और सरोजिनी नगर में झुग्गियों का दौरा किया है. इस दौरान, रहने वालों के आधार कार्ड, पैन कार्ड और दूसरे पहचान के डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए हैं.
इससे पहले, सरोजिनी नगर में भी इसी तरह का एक बड़ा ऑपरेशन किया गया था. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में सभी जिलों के अधिकारियों को राज्य में अवैध रूप से रहने वालों के खिलाफ तुरंत और सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था.